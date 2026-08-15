از طراحی تا تحلیل؛ مسیر یادگیری برای تبدیل شدن به یک کارشناس برق صنعتی

ورود به بازار کار برق صنعتی تنها با شناخت تجهیزات الکتریکی یا یادگیری چند نرم‌افزار تخصصی امکان‌پذیر نیست. یک مهندس یا تکنسین برق زمانی می‌تواند در پروژه‌های صنعتی نقش مؤثری داشته باشد که بتواند یک سیستم برق را از مرحله طراحی اولیه تا تحلیل عملکرد و انتخاب تجهیزات مورد نیاز بررسی کند.

در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، فرآیند کار با یک سؤال ساده شروع می‌شود: سیستم برق مورد نیاز این مجموعه چگونه باید طراحی شود؟

اما پاسخ به این سؤال فقط انتخاب کابل، تابلو یا ترانسفورماتور نیست. یک سیستم برق صنعتی مجموعه‌ای از تجهیزات و شبکه‌های به‌هم‌پیوسته است که باید از نظر ظرفیت، پایداری، حفاظت، اتصال کوتاه، توزیع توان و هماهنگی تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد.

به همین دلیل، اگر هدف شما فعالیت حرفه‌ای در حوزه برق صنعتی و سیستم‌های قدرت است، بهتر است مسیر یادگیری خود را به سه مرحله اصلی تقسیم کنید: یادگیری اصول طراحی، تحلیل سیستم و در نهایت توسعه مهارت‌های تخصصی در شبکه‌های MV/LV.

اولین قدم؛ یادگیری اصول طراحی برق واحدهای صنعتی

قبل از اینکه بتوان یک شبکه برق را با نرم‌افزارهایی مانند ETAP تحلیل کرد، باید منطق طراحی آن شبکه را درک کرد.

در یک واحد صنعتی ممکن است با تجهیزات مختلفی مانند ترانسفورماتورها، تابلوهای برق، موتورهای الکتریکی، بارهای صنعتی، کابل‌ها، کلیدها و سیستم‌های حفاظتی روبه‌رو باشیم. هر تصمیم در انتخاب یا طراحی این تجهیزات می‌تواند روی عملکرد کل سیستم تأثیر بگذارد.

به همین دلیل، یادگیری طراحی برق صنعتی را می‌توان نقطه شروع ورود به پروژه‌های طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌های الکتریکی دانست.

در دوره آموزش تئوری طراحی برق واحدهای صنعتی، مباحث مورد نیاز برای درک اصول طراحی سیستم‌های برق در واحدهای صنعتی بررسی می‌شود؛ دانشی که می‌تواند پایه‌ای برای ورود به مراحل پیشرفته‌تر مانند تحلیل شبکه، طراحی سیستم توزیع و انتخاب تجهیزات باشد.

در واقع، یادگیری طراحی برق صنعتی به شما کمک می‌کند قبل از کار با ابزارهای تحلیلی، بدانید که چه چیزی را طراحی می‌کنید و چرا آن تجهیزات باید به شکل مشخصی در شبکه قرار بگیرند.

مرحله بعد؛ آیا طراحی انجام‌شده واقعاً عملکرد مناسبی دارد؟

طراحی اولیه تنها بخشی از کار است. پس از ایجاد ساختار یک شبکه برق، باید بتوان رفتار آن را در شرایط مختلف بررسی کرد.

برای مثال، باید مشخص شود:

توان چگونه در شبکه توزیع می‌شود؟ وضعیت ولتاژ در نقاط مختلف چگونه است؟ در صورت وقوع اتصال کوتاه چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ تجهیزات انتخاب‌شده ظرفیت مناسبی دارند؟ آیا طراحی انجام‌شده از نظر عملکرد و حفاظت قابل قبول است؟

اینجاست که تحلیل سیستم‌های قدرت و نرم‌افزارهای تخصصی اهمیت پیدا می‌کنند.

ETAP یکی از ابزارهایی است که برای مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آموزش‌های تخصصی این حوزه معمولاً برای بررسی پخش بار، اتصال کوتاه، حفاظت و سایر مطالعات شبکه به کار می‌رود.

بنابراین بعد از یادگیری مبانی طراحی، قدم منطقی بعدی می‌تواند ورود به آموزش تجزیه و تحلیل سیستم‌های توزیع با ETAP باشد.

در این مرحله، دانشجو دیگر فقط درباره اجزای سیستم برق مطالعه نمی‌کند؛ بلکه یاد می‌گیرد چگونه یک سیستم را مدل‌سازی کرده و رفتار آن را مورد بررسی قرار دهد.

این تفاوت مهمی میان «شناخت مفاهیم برق صنعتی» و «توانایی تحلیل یک پروژه واقعی» ایجاد می‌کند.

از تئوری طراحی تا تحلیل عملی شبکه برق

یکی از اشتباهات رایج در مسیر یادگیری مهندسی برق این است که افراد مستقیماً سراغ یادگیری یک نرم‌افزار می‌روند، بدون اینکه ارتباط میان محاسبات، تجهیزات و ساختار واقعی شبکه را به‌خوبی درک کرده باشند.

اما نرم‌افزار به‌تنهایی نمی‌تواند جای دانش مهندسی را بگیرد.

برای مثال، اگر یک مدل در ETAP ساخته شود، کیفیت تحلیل به اطلاعات و فرضیاتی بستگی دارد که وارد مدل شده‌اند. بنابراین فردی که با اصول طراحی سیستم برق، تجهیزات، ساختار شبکه و مفاهیم توزیع توان آشنا باشد، درک بهتری از خروجی تحلیل خواهد داشت.

به همین دلیل می‌توان این دو مهارت را مکمل یکدیگر دانست:

طراحی برق صنعتی به شما کمک می‌کند ساختار سیستم را درک کنید؛

و تحلیل سیستم‌های توزیع با ETAP به شما کمک می‌کند عملکرد همان سیستم را بررسی و ارزیابی کنید.

این ترکیب، مسیر یادگیری را از حفظ کردن مفاهیم و ابزارها به سمت درک مهندسی یک سیستم برق واقعی حرکت می‌دهد.

چرا شناخت MV و LV برای یک کارشناس برق اهمیت دارد؟

پس از یادگیری اصول طراحی و تحلیل شبکه، مرحله بعدی توسعه دانش در حوزه تجهیزات و سیستم‌های فشار متوسط و فشار ضعیف است.

در پروژه‌های صنعتی، سیستم برق معمولاً از بخش‌ها و سطوح ولتاژی مختلف تشکیل شده است و کارشناس برق باید بتواند ارتباط میان تجهیزات، تابلوها، شبکه توزیع و نیازهای پروژه را درک کند.

MV و LV تنها دو اصطلاح فنی نیستند؛ بلکه بخش مهمی از فضای عملیاتی سیستم‌های برق صنعتی را تشکیل می‌دهند.

در این مرحله، فرد باید بتواند دانش تئوری خود را به شناخت کاربردی‌تر تجهیزات و ساختار سیستم‌های برق نزدیک کند.

به همین دلیل، دوره تربیت کارشناس برق واحدهای صنعتی MV/LV – تئوری طراحی برق می‌تواند به‌عنوان مرحله تکمیلی این مسیر آموزشی دیده شود.

دانشی که در این مرحله به دست می‌آید، می‌تواند به مهندس یا فعال حوزه برق کمک کند تا ارتباط میان طراحی سیستم، تحلیل شبکه و تجهیزات مورد استفاده در سطوح مختلف ولتاژ را بهتر درک کند.

جمع‌بندی؛ چگونه وارد بازار کار مهندسی برق صنعتی شویم؟

تبدیل شدن به یک کارشناس برق صنعتی، یک مسیر تک‌بعدی نیست. اگر بخواهیم مسیر موفقیت در این حوزه را خلاصه‌سازی کنیم، با یک فرآیند ۳ گام متوالی روبه‌رو هستیم:

یادگیری پایه و اصول: درک تئوری‌های طراحی و محاسبات تاسیسات برقی. تسلط بر ابزار نرم‌افزاری: شبیه‌سازی و آنالیز رفتار شبکه در نرم‌افزارهای استانداردی مانند ETAP. دید جامع بر سطوح ولتاژ: تسلط بر تجهیزات، تابلوها و الزامات اجرایی شبکه‌های فشار ضعیف و متوسط (MV/LV).

طی کردن هوشمندانه این گام‌ها باعث می‌شود مهندسان برق از حفظ کردن فرمول‌ها فاصله گرفته و به توانایی حل مسئله در پروژه‌های واقعی دست یابند؛ مهارتی که شرط اصلی ورود به شرکت‌های مشاور، پیمانکاری و واحدهای صنعتی بزرگ است.

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