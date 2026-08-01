معرفی کلینیک سعادتی؛ مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی در غرب تهران
کلینیک سعادتی که با نام شوق زندگی هم شناخته میشود، خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی کودک و بزرگسال، روانشناسی کودک و بازیدرمانی را در دو شعبه غرب تهران ارائه میکند. در این مقاله با خدمات مرکز، رویکرد تیمی، برنامه درمانی اختصاصی، نقش والدین، روند ارزیابی و نشانههایی که میتوانند به بررسی تخصصی نیاز داشته باشند آشنا میشوید.
کلینیک یگانه سعادتی، مرکزی در غرب تهران برای ارائه خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی کودک و بزرگسال، روانشناسی کودک و بازیدرمانی است. رویکرد این مرکز بر ارزیابی، طراحی برنامه اختصاصی، همکاری میان درمانگران و همراهکردن والدین در مسیر درمان قرار دارد.
وقتی مادری متوجه میشود فرزندش دیرتر از همسنوسالهایش حرف میزند، بعضی کلمات را نامفهوم تلفظ میکند یا از نظر حرکت، توجه و رفتار به حمایت بیشتری نیاز دارد، معمولاً نمیداند از کدام خدمت شروع کند. انتخاب مرکز زمانی سادهتر میشود که خدمات مرتبط را هماهنگ ارائه دهد، شرایط هر کودک را جداگانه بسنجد و خانواده را از روند جلسات کنار نگذارد.
نیازهای کودک همیشه در یک بخش خلاصه نمیشوند و ممکن است مهارتهای گفتاری، حرکتی، حسی، رفتاری و هیجانی بر یکدیگر اثر بگذارند. کلینیک سعادتی با همین نگاه، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازیدرمانی و روانشناسی کودک را در کنار یکدیگر قرار داده است.
کلینیک سعادتی چه خدماتی ارائه میدهد؟
خدمات اصلی کلینیک سعادتی گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی کودک و بازیدرمانی است. هر حوزه تمرکز مشخصی دارد و در صورت نیاز، این خدمات میتوانند بهصورت هماهنگ ارائه شوند؛ نه اینکه لزوماً جای یکدیگر را بگیرند.
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خدمت
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تمرکز اصلی
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نمونه نیازها
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گفتاردرمانی
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گفتار، زبان، تلفظ، صدا، روانی گفتار و بلع
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تأخیر گفتار، لکنت، مشکلات تلفظ، اختلال صدا و مشکلات پس از سکته یا آسیب مغزی
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کاردرمانی
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مهارتهای حرکتی، شناختی، حسی و استقلال روزمره
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تأخیر حرکتی، مشکلات توجه و یادگیری، پردازش حسی و هماهنگی حرکتی
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روانشناسی کودک
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مسائل هیجانی، رفتاری، رشدی و خانوادگی
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اضطراب، مشکلات رفتاری، افت عملکرد در خانه یا مدرسه و دشواری سازگاری
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بازیدرمانی
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استفاده هدفمند از بازی برای بیان و تقویت مهارتها
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کودکانی که از راه بازی راحتتر ارتباط میگیرند یا برای درمان کلامی آماده نیستند
گفتاردرمانی در کلینیک سعادتی
گفتاردرمانی (Speech Therapy) فقط برای کودکی نیست که هنوز حرف نمیزند. این خدمت به ارزیابی و درمان مشکلات گفتاری، زبانی، صوتی و بلع میپردازد. تأخیر در حرفزدن، لکنت، تلفظ نادرست، دشواری در درک یا بیان زبان، گرفتگی یا خشدار بودن صدا و مشکلات ارتباطی از موارد مطرحشده برای این بخش هستند.
خدمات گفتاردرمانی برای گروههای سنی مختلف ارائه میشود؛ از کودکان دارای تأخیر گفتار و زبان یا اختلال طیف اوتیسم تا افراد دارای لکنت و بزرگسالانی که پس از سکته یا آسیب مغزی با مشکل گفتار و ارتباط روبهرو شدهاند.
کاردرمانی برای رشد مهارتها و استقلال بیشتر
کاردرمانی (Occupational Therapy) به فرد کمک میکند فعالیتهای روزمره را بهتر انجام دهد. در کودکان، تمرکز میتواند بر مهارتهای حرکتی ظریف و درشت، هماهنگی چشم و دست، توجه، تعامل اجتماعی، پردازش حسی و آمادگی بهتر برای حضور در خانه و مدرسه باشد.
در کلینیک سعادتی، کاردرمانی ذهنی، جسمی و حسیحرکتی ارائه میشود. تأخیر در نشستن یا راهرفتن، مشکلات یادگیری و توجه، بیشفعالی، اختلال پردازش حسی، اوتیسم و فلج مغزی از مواردی هستند که برای کاردرمانی کودک مطرح شدهاند. کاردرمانگران نیز روی مهارتهایی مانند هماهنگی چشم و دست، تمرکز، مهارتهای حرکتی ظریف و تعامل اجتماعی کار میکنند.
خدمات کلینیک فقط به کودکان محدود نیست و بزرگسالان و سالمندان نیز میتوانند از کاردرمانی برای افزایش استقلال در فعالیتهای روزمره و بهبود عملکرد جسمی، شناختی و حرکتی استفاده کنند.
روانشناسی کودک و بازیدرمانی
روانشناسی کودک (Child Psychology) روی مسائل هیجانی، رفتاری، رشدی و شرایط خانواده تمرکز دارد. اگر اضطراب، غم، پرخاشگری، کنارهگیری اجتماعی، امتناع از مدرسه، مشکلات خواب و غذا یا افت ناگهانی عملکرد ادامهدار باشد و زندگی کودک را در خانه یا مدرسه مختل کند، ارزیابی تخصصی میتواند قدم بعدی باشد.
بازیدرمانی (Play Therapy) هم صرفاً سرگرمی نیست. در این رویکرد، بازی ابزار ارتباط و بیان کودک است؛ چون بعضی کودکان احساسات، ترسها، تعارضها و الگوهای ارتباطی خود را در بازی راحتتر از گفتوگوی مستقیم نشان میدهند.
فضای بازیدرمانی کلینیک کودکمحور طراحی شده تا کودک در کنار احساس آرامش، مهارتهای موردنیازش را تقویت کند و تجربه مثبتی از جلسات داشته باشد.
چرا رویکرد تیمی برای کودک مهم است؟
مشکل کودک ممکن است فقط گفتاری، حرکتی یا رفتاری نباشد. کودکی که دیر حرف میزند شاید در کنار گفتاردرمانی به بررسی مهارتهای حسی و حرکتی یا حمایت والدین هم نیاز داشته باشد. به همین دلیل، در کلینیک سعادتی کودک بهعنوان مجموعهای از تواناییها، نیازها و ویژگیهای فردی دیده میشود.
برنامه یکسانی برای همه مراجعان در نظر گرفته نمیشود. مسیر درمان بر اساس ارزیابی، نقاط قوت و هدفهای هر فرد طراحی میشود. والدین نیز در جریان هدف جلسات و روند پیشرفت قرار میگیرند و آموزشهایی برای ادامه حمایت در خانه دریافت میکنند.
روند مراجعه به کلینیک سعادتی چگونه است؟
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مشاوره اولیه: برای والدینی که درباره روند گفتار فرزندشان نگرانی دارند، امکان مشاوره اولیه رایگان ذکر شده است.
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ارزیابی شرایط: نوع و شدت مشکل بررسی میشود تا نیاز اصلی مراجع روشنتر شود.
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طراحی برنامه اختصاصی: برنامه با توجه به تواناییها، نیازها و هدفهای فرد تنظیم میشود.
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انتخاب خدمت مناسب: گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی کودک یا بازیدرمانی میتواند نقش اصلی یا مکمل داشته باشد.
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همراهی خانواده: والدین از هدف جلسات و روند پیشرفت مطلع میشوند و آموزشهای لازم برای خانه را دریافت میکنند.
مدت درمان برای همه یکسان نیست. نوع اختلال، شدت مشکل، علت ایجاد آن و میزان همکاری مراجع و خانواده بر تعداد و ادامه جلسات اثر میگذارند.
چه زمانی بهتر است برای ارزیابی اقدام کنیم؟
اگر نگرانی درباره گفتار، زبان، حرکت، توجه، رفتار یا رشد کودک پایدار است، بهتر است موضوع بررسی شود. دیر حرفزدن، مشکل مداوم در تلفظ یا لکنت، پسرفت مهارتها، تأخیر حرکتی، دشواری توجه و یادگیری، واکنشهای حسی یا نشانههای هیجانی و رفتاری ادامهدار میتوانند نیاز به ارزیابی داشته باشند.
ارزیابی به این معنا نیست که کودک حتماً به چند نوع درمان نیاز دارد. هدف این است که مشخص شود مسئله اصلی چیست، کدام خدمت باید اول شروع شود و آیا هماهنگی میان چند متخصص لازم است یا نه.
محیط کلینیک و شعب
فضای کلینیک برای کودکان آرام، استاندارد و انگیزشی توصیف شده است. جلسات گفتاردرمانی توسط گفتاردرمانگران باتجربه و دارای مجوز رسمی برگزار میشوند و برای هر مراجع برنامه اختصاصی در نظر گرفته میشود.
شعبه اول در شهرک گلستان چیتگر، بلوار امیرکبیر، بین هاشمزاده و قائم، پلاک ۲۹۳، واحد ۲ قرار دارد. شعبه دوم نیز در ستارخان، خیابان حبیبالهی، پلاک ۱۲۰ فعال است.
سوالات متداول
آیا گفتاردرمانی فقط برای کودکانی است که صحبت نمیکنند؟
خیر. گفتاردرمانی مشکلاتی مثل تأخیر گفتار و زبان، لکنت، تلفظ، درک و بیان زبان، اختلال صدا و بلع را نیز پوشش میدهد و برای کودکان و بزرگسالان ارائه میشود.
تفاوت گفتاردرمانی و کاردرمانی چیست؟
گفتاردرمانی بر گفتار، زبان، صدا، ارتباط و بلع تمرکز دارد. کاردرمانی بر مهارتهای حرکتی، شناختی و حسی و افزایش استقلال در فعالیتهای روزمره متمرکز است.
آیا بازیدرمانی همان بازی معمولی است؟
خیر. بازیدرمانی استفاده هدفمند از بازی است تا کودک بتواند احساسات و نیازهایش را متناسب با سن خود بیان کند. این روش میتواند در کنار روانشناسی کودک یا خدمات دیگر قرار بگیرد.
آیا والدین در روند درمان نقش دارند؟
بله. والدین در جریان هدف جلسات و پیشرفت قرار میگیرند و آموزشهایی برای کمک به ادامه مسیر در خانه دریافت میکنند.
درمان چند جلسه طول میکشد؟
تعداد جلسات ثابت نیست. مدت درمان به نوع و شدت مشکل، علت آن و میزان همکاری مراجع و خانواده بستگی دارد و پس از ارزیابی بهتر مشخص میشود.
آیا کلینیک به بزرگسالان هم خدمات میدهد؟
بله. گفتاردرمانی و کاردرمانی بزرگسال برای مشکلاتی مانند پیامدهای سکته مغزی، آسیب مغزی، اختلالات گفتار و بلع و کاهش استقلال روزمره ارائه میشود.
جمعبندی
کلینیک سعادتی خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی کودک و بازیدرمانی را برای کودکان و بزرگسالان ارائه میدهد. محور اصلی مرکز، ارزیابی، برنامه فردمحور، هماهنگی خدمات و مشارکت خانواده است.
برای یک مادر، قدم اول این نیست که از قبل نوع درمان را حدس بزند؛ بهتر است نگرانیهای کودک را دقیق مطرح کند تا بر اساس ارزیابی مشخص شود کدام خدمت میتواند نقطه شروع مناسبتری باشد.