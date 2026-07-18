اما نکته مهم اینجاست که همه پروژکتورهای ال‌ای‌دی نورفن آداک یکسان نیستند. نورفن آداک به عنوان تولید کننده پروژکتور ال ای دی در اصفهان و ایران فعالیت میکند برای خرید و یا مشاوره با کارشناسان ما با شماره 09911663080 تماس حاصل فرمایید.

پروژکتور ال ای دی خانگی

یکی از پرکاربردترین انواع پروژکتور ال ای دی شرکت نورفن آداک ، مدل‌های خانگی هستند. این محصولات معمولاً در توان‌های ۱۰ تا ۱۰۰ وات تولید می‌شوند و برای روشنایی حیاط، باغ، ویلا، پارکینگ، پشت‌بام، ورودی ساختمان، انبارهای کوچک، تراس و محوطه منازل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پروژکتور ال ای دی صنعتی، سوله ایی

پروژکتورهای صنعتی LED با توان‌های بالا و طراحی مقاوم شرکت noorfanadak عموما بصورت گرد و مخروطی شکل با ساختار آویز از سقف، تولید می‌شوند تا بتوانند در شرایط محیطی عملکرد مناسبی داشته باشند.

پروژکتور ال ای دی محوطه‌ای و فضای باز

بسیاری از پروژه‌های روشنایی شهری و محوطه‌ای از پروژکتورهای LED نورفن آداک استفاده می‌کنند. این محصولات برای روشنایی پارک‌ها، میدان‌ها، فضای سبز، محوطه کارخانه‌ها، پارکینگ‌های عمومی، مراکز تجاری، مجتمع‌های مسکونی، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تفریحی کاربرد دارند.

پروژکتور LED استادیومی

یکی از قدرتمندترین انواع پروژکتورهای ال‌ای‌دی شرکت نورفن آداک ، پروژکتورهای استادیومی هستند. این محصولات معمولاً در توان‌های ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، 1000 وات و حتی بالاتر بصورت ماژولهای جداگانه تولید میشوند اما پله ایی یا نردبانی روب سر یک دیگر نصب میشوند قابلیت ایجاد شدت نور بسیار زیاد را دارند.

کاربرد این محصولات شامل موارد زیر است:

ورزشگاه‌های فوتبال، سالن‌های چندمنظوره، زمین‌های تنیس، زمین‌های والیبال و بسکتبال، برج‌های نوری، فرودگاه‌ها، بنادر، محوطه‌های وسیع صنعتی

در این پروژه‌ها معمولاً شاخص نمود رنگ (CRI)، زاویه تابش، میزان خیرگی (Glare) و یکنواختی روشنایی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا کیفیت نور مستقیماً بر دید ورزشکاران، دوربین‌های فیلم‌برداری و امنیت محیط تأثیر می‌گذارد.

فناوری‌های مختلف انواع پروژکتور ال ای دی و کاربرد آنها در نورفن آداک

از مهم‌ترین عواملی که مصرف کننده هنگام خرید پروژکتور ال‌ای‌دی باید به آن توجه نماید، نوع فناوری به‌کاررفته در ساخت منبع نور است زیرا تولیدکنندگان معتبر از فناوری‌های مختلفی مانند SMD، COB، DOB و High Power LED استفاده می‌کنند که هر کدام ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند. شناخت این فناوری‌ها به خریداران کمک می‌کند تا متناسب با نیاز پروژه، بهترین انتخاب را داشته باشند. از اینرو در ادامه به معرفی این پروژکتورها و تولیدات مخصوص شرکت نور فن آدک می پردازیم.

پروژکتور LED SMD

پروژکتورهای SMD (Surface Mounted Device) از رایج‌ترین و پرفروش‌ترین مدل‌های بازار هستند. در این فناوری، تعداد زیادی چیپ LED روی برد نصب می‌شود و نور به‌صورت یکنواخت در سطح پخش می‌شود.

از مهم‌ترین مزایای پروژکتورهای SMD می‌توان به راندمان نوری بالا، مصرف انرژی پایین، تولید حرارت کمتر، طول عمر زیاد و کیفیت مناسب نور و همچنین قابلیت نصب لنز و تنوع بسیار در رنگ آنها اشاره کرد. به همین دلیل این محصولات برای روشنایی کارخانه‌ها، سوله‌ها، انبارها، محوطه‌های صنعتی، پارکینگ‌ها، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و روشنایی شهری گزینه‌ای بسیار مناسب محسوب می‌شوند.

پروژکتور LED COB

فناوری COB (Chip On Board) به گونه‌ای طراحی شده که تعداد زیادی چیپ LED روی یک بستر واحد قرار می‌گیرند و در نتیجه نور بسیار متمرکز و قدرتمندی تولید می‌شود.

پروژکتورهای COB معمولاً در پروژه‌هایی استفاده می‌شوند که شدت نور بالا و پرتاب نور زیاد اهمیت دارد. از جمله کاربردهای آن می‌توان به نورپردازی نما، برج‌های نوری، محوطه‌های بزرگ، سالن‌های صنعتی، کارگاه‌های مرتفع، سوله‌های با سقف بلند، محوطه‌های بارگیری، بنادر و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد.

در مدل‌های حرفه‌ای، استفاده از لنزهای اپتیکی باعث می‌شود نور با زاویه مشخص و بدون اتلاف به نقطه موردنظر هدایت شود.

پروژکتور LED DOB

بر خلاف ال ای دی های مدل SMD، COB، و POWER که نیاز به درایور جهت راه اندازی و کارکرد خود دارند، در فناوری DOB (Driver On Board)، مدار راه‌انداز مستقیماً روی برد اصلی LED قرار می‌گیرد و نیاز به درایور مجزا حذف می‌شود. این موضوع باعث کاهش ابعاد، وزن و هزینه ساخت محصول می‌شود.

پروژکتورهای DOB معمولاً برای پروژه‌هایی مناسب هستند که علاوه بر قیمت اقتصادی، مصرف برق پایین و نصب آسان نیز اهمیت داشته باشد. این محصولات در روشنایی محوطه‌ها، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها، انبارها و بسیاری از پروژه‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پروژکتورهای High Power LED

این دسته از پروژکتورها از چیپ‌های پرقدرت استفاده می‌کنند و برای پروژه‌هایی طراحی شده‌اند که شدت نور بسیار بالا، پرتاب نور زیاد و قابلیت روشنایی در ارتفاع‌های بلند موردنیاز است.

پروژکتور LED خورشیدی

از محصولات جدید سال‌های اخیر، پروژکتورهای خورشیدی هستند. این مدل‌ها انرژی موردنیاز خود را از پنل خورشیدی که یا متصل به بدنه و یا با یک کابل یک متری به چراغ متصل است دریافت کرده و در باتری داخل خود چراغ ذخیره می‌کنند؛ بنابراین نیازی به کابل‌کشی برق ندارند.

پروژکتور LED RGB

در پروژه‌های نورپردازی، زیبایی بصری و رنگ امیزی محیط با نور نیز اهمیت زیادی دارد. در چنین مواردی از پروژکتورهای RGB استفاده می‌شود.

این محصولات قابلیت تولید میلیون‌ها رنگ مختلف را دارند و در نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها، هتل‌ها، مراکز خرید، پارک‌ها، آب‌نماها، باغ‌ها، سالن‌های همایش، مراکز فرهنگی و بناهای تاریخی کاربرد گسترده‌ای دارند.

پروژکتورهای بلک لایت (Black Light)

پروژکتورهای بلک لایت یا پروژکتورهای فرابنفش (UV)، منابع نوری هستند که جدیدا به انواع پروژکتور ال ای دی اضافه شده اند . این پروژکتورها عمدتاً نور فرابنفش UVA با طول موج حدود ۳۶۵ تا ۴۰۵ نانومتر تولید می‌کنند. برخلاف نور مرئی، بخش عمده این تابش توسط چشم انسان دیده نمی‌شود، اما هنگامی که به مواد فلورسنت برخورد می‌کند، این مواد انرژی فرابنفش را جذب کرده و آن را به‌صورت نور مرئی در رنگ‌های درخشان مانند آبی، سبز، زرد یا صورتی بازتاب می‌دهند؛ به همین دلیل اجسام زیر نور بلک لایت حالت درخشندگی پیدا می‌کنند.

پروژکتور LED رشد گیاه

گلخانه‌های مدرن برای افزایش راندمان تولید در تمام فصول سال از پروژکتورهای رشد گیاه (Grow Light) استفاده می‌کنند. این محصولات با تولید طیف نوری مناسب، شرایط لازم برای فتوسنتز را فراهم کرده و به رشد بهتر گیاهان کمک می‌کنند.

پروژکتور LED ضد آب

در محیط‌هایی که رطوبت، بارندگی یا گردوغبار زیاد است، استفاده از انواع پروژکتور ال ای دی دارای درجه حفاظت بالا مانند IP66، IP67 ، برای غوطه وری چراغ در زیر آب حتما IP68 باید استفاده گردد.

عوامل مؤثر بر قیمت پروژکتور ال ای دی

قیمت انواع پروژکتور ال ای دی در نورفن آداک به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها توان مصرفی تعیین‌کننده قیمت نیست. مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

نوع فناوری (SMD، COB، DOB یا High Power)، کیفیت چیپ LED و درایور، جنس بدنه و کیفیت هیت‌سینک، درجه حفاظت در برابر آب و گردوغبار، راندمان نوری و طول عمر، برند تولیدکننده، توان مصرفی و میزان نور خروجی، وجود لنز، فتوسل، سنسور حرکتی یا امکانات هوشمند، مدت و شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش به همین دلیل، هنگام مقایسه قیمت، بهتر است مشخصات فنی و کیفیت ساخت نیز بررسی شود تا انتخابی مقرون‌به‌صرفه و ماندگار داشته باشید. امیدواریم از این مقاله از نورفن آداک لذت برده باشید.