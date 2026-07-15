هزینه ایمپلنت دندان با بیمه تکمیلی آسیا؛ لیست بهترین مراکز تهران

از دست دادن دندان‌ها تنها یک مشکل زیبایی نیست؛ بلکه آغازگر زنجیره‌ای از مشکلات در جویدن غذا، سلامت گوارش و حتی تغییر فرم صورت است. امروزه ایمپلنت دندان به عنوان استانداردترین روش جایگزینی دندان شناخته می‌شود، اما چالش اصلی، هزینه‌های سنگین آن است. استفاده از خدمات بیمه تکمیلی آسیا می‌تواند این مسیر دشوار را هموار کرده و بخش بزرگی از دغدغه مالی شما را برطرف کند.

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چه عواملی قیمت نهایی ایمپلنت را تغییر می‌دهند؟

بسیاری از مراجعین به دنبال یک عدد ثابت برای ایمپلنت هستند، اما باید بدانید که تعرفه نهایی بر اساس یک فرمول متغیر محاسبه می‌شود:

موقعیت دندان: دندان‌های قدامی (جلو) به دلیل حساسیت زیبایی و دندان‌های خلفی (عقب) به دلیل تراکم استخوان متفاوت، قیمت‌های مختلفی دارند.

تخصص جراح: هزینه دستمزد یک "متخصص جراحی فک و صورت" یا "پریودانتیست" با یک دندانپزشک عمومی متفاوت است.

برند و کشور سازنده پایه (فیکسچر): پایه‌های سوئیسی، آمریکایی، کره‌ای و ایرانی تفاوت قیمتی میلیونی با هم دارند.

جنس روکش: استفاده از روکش‌های تمام سرامیک (زیرکونیا) گران‌تر از روکش‌های PFM است.

درمان‌های جانبی: در صورت تحلیل استخوان، هزینه‌های "پودر استخوان" یا "سینوس لیفت" به فاکتور نهایی اضافه می‌شود.

آیا بیمه آسیا هزینه ایمپلنت را می‌دهد؟

پاسخ به این سوال به نوع قرارداد سازمان یا ارگان محل کار شما با شرکت بیمه آسیا بستگی دارد. به طور کلی، اگر خدمات دندانپزشکی در قرارداد تکمیلی شما قید شده باشد، ایمپلنت نیز با رعایت سقف مشخص پرداخت می‌شود.

توصیه مهم: حتماً پیش از شروع درمان، با بخش رفاه ارگان خود تماس بگیرید و از "سقف تعهدات دندانپزشکی" و "درصد فرانشیز" مطلع شوید. همچنین مراجعه به مراکز ایمپلنت طرف قرارداد بیمه آسیا فرآیند دریافت هزینه را بسیار سریع‌تر می‌کند.

جدول مراکز منتخب دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه آسیا در تهران

نام مرکز منطقه تلفن تماس مرکز تخصصی راد نازی‌آباد (جنوب) 09127595475 کلینیک پارت تهرانپارس (شرق) 02177720515 دکتر نوید افشار ونک (مرکز) 02188607452

معرفی دقیق مراکز طرف قرارداد (ایمپلنت و جراحی)

۱. مرکز تخصصی دندانپزشکی و ایمپلنت راد (پیشنهاد ویژه)

اگر به دنبال مرکزی هستید که تخصص انحصاری آن کاشت دندان باشد، کلینیک راد بهترین گزینه است. این مرکز به دلیل تمرکز کامل بر ایمپلنت و جراحی، یکی از بالاترین نرخ‌های موفقیت درمان را دارد. طبق استعلامات، این مرکز با بیمه تکمیلی کوثر و آسیا همکاری نزدیکی داشته و تعرفه‌های بیمه‌ای را به دقت لحاظ می‌کند.

ویژگی: انجام تخصصی ایمپلنت (درمان ریشه و عمومی انجام نمی‌شود)

آدرس: تهران، نازی‌آباد، خیابان شهید رجایی، ساختمان مهستان، طبقه ۳، واحد ۹

تلفن رزرو: 09127595475

۲. کلینیک دندانپزشکی پارت (شرق تهران)

کلینیک پارت در محدوده تهرانپارس، یکی از مراکز مجهز طرف قرارداد با بیمه آسیا است که علاوه بر ایمپلنت، خدمات تخصصی پروتز و زیبایی را نیز ارائه می‌دهد. امکان پرداخت اقساطی نیز در این مرکز فراهم است.

آدرس: تهرانپارس، فرجام شرقی، بین گلشنی و آهنی آمینه، پلاک ۸۹، واحد ۱ تلفن: 02177720515

۳. مرکز ایمپلنت دیجیتال دکتر امیری (ونک)

این مرکز با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، ایمپلنت را به روش دیجیتال (بدون جراحی وسیع و درد) انجام می‌دهد که برای بیماران با ترس از جراحی بسیار مناسب است.

آدرس: میدان ونک، بالاتر از جهان کودک، خیابان صانعی، پلاک ۷، واحد ۱۰ تلفن: 02188857023

۴. مطب دکتر نوید افشار (ونک - ملاصدرا)

دکتر افشار از مراکز آنلاین طرف قرارداد بیمه آسیا هستند که صدور معرفی‌نامه در آن به سرعت انجام می‌شود. خدمات ایمپلنت در این مرکز توسط متخصص فک و صورت انجام می‌گیرد.

آدرس: ونک، خیابان ملاصدرا، نرسیده به پل کردستان، پلاک ۵۴، طبقه ۲ تلفن: 02188607452

سوالات متداول کاربران

۱. آیا برای ایمپلنت باید معرفی‌نامه فیزیکی ببریم؟ اکثر مراکز معرفی شده مانند دکتر افشار و کلینیک رزگل، معرفی‌نامه آنلاین صادر می‌کنند، اما بهتر است قبل از مراجعه حتماً استعلام بگیرید.

۲. سقف پوشش بیمه آسیا برای ایمپلنت چقدر است؟ این مبلغ کاملاً تابع قرارداد سازمان شماست؛ در برخی قراردادها ۵ میلیون و در برخی دیگر تا ۲۰ میلیون تومان یا بیشتر پوشش داده می‌شود.

۳. آیا هزینه پودر استخوان هم شامل بیمه می‌شود؟ معمولاً اگر جراحی ایمپلنت تحت پوشش باشد، متعلقات ضروری آن مانند پودر استخوان نیز طبق تعرفه محاسبه می‌گردد.

نکته پایانی: با توجه به نوسانات قیمت قطعات ایمپلنت، توصیه می‌شود پیش از مراجعه حضوری، حتماً قیمت‌های بروز را از کلینیک مورد نظر جویا شوید.

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