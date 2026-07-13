اما آیا این یعنی موقع خرید هیچ هزینۀ جانبی پرداخت نمی‌کنید؟ درست است که طلا آبشده اجرت ساخت ندارد، اما تعویض و معاملۀ آن بدون کارمزد نیست و طلافروشان فرمول خاصی برای محاسبۀ آن دارند که در ادامه با زبانی ساده و با مثال‌های عددی آن را بررسی می‌کنیم.

فرمول محاسبه قیمت طلای آبشده با کارمزد

برخلاف طلای زینتی که محاسبات پیچیده‌ای از جمله اجرت‌های درصدی بالا، سود مغازه‌دار و مالیات بر ارزش افزوده دارد، محاسبۀ قیمت طلای آبشده بسیار ساده‌تر و سرراست‌تر است. برای اینکه بدانید در بازار دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد، فرمول زیر را به حافظۀ خود بسپارید.

قیمت نهایی خرید = (وزن طلای آبشده × قیمت لحظه‌ای هر گرم طلای ۱۸ عیار) + کارمزد معامله

اما یک نکته که از نظر خیلی‌ها دور می‌ماند این است که کارمزد طلای آبشده برخلاف اجرت‌های کلان طلای نو (که گاهی تا ۳۰ درصد هم می‌رسد)، معمولاً به صورت یک درصد بسیار پایین و رقابتی (بین ۰٫۵ تا ۲٫۵ درصد) یا یک رقم ثابت و توافقی به ازای هر گرم یا هر مثقال محاسبه می‌شود.

یک مثال عددی واقعی برای درک بهتر

تصور کنید قصد خرید ۱۰ گرم طلا به صورت آبشده ۱۸ عیار را در برنامۀ خود دارید. فرض کنید قیمت لحظه‌ای هر گرم طلای ۱۸ عیار در تابلو طلافروشی ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است و کارمزد معامله برای این خرید ۱٫۵ درصد تعیین شده است. محاسبۀ قدم به قدم به این صورت خواهد بود:

ابتدا وزن طلا را در قیمت روز ضرب می‌کنیم تا ارزش خام آن مشخص شود.

۱۰ گرم × ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان = ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

سپس ۱٫۵ درصد از این مبلغ را به عنوان کارمزد به آن اضافه می‌کنیم.

۱٫۵ درصد × ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان = ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

در نهایت، ارزش طلا و کارمزد را با هم جمع می‌کنیم تا رقم نهایی به دست آید.

۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان + ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان = ۱۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

حاصل نهایی یعنی ۱۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان، دقیقاً همان پولی است که شما به فروشنده پرداخت می‌کنید، بدون اینکه ریالی بابت مالیات بر ارزش افزوده یا اجرت ساخت پرداخت کرده باشید.

طلافروشان چطور وزن معادل ۱۸ عیار را حساب می‌کنند؟

ممکن است در بسیاری از مقالات یا فیلم‌های آموزشی ببینید که طلای آبشده همیشه دقیقاً ۱۸ عیار (یا همان عیار ۷۵۰ استاندارد) است. اما برای درک بهتر اول باید بدانید که طلا آبشده چیست و آیا همیشه فاکتور یکسانی دارد؟ از آنجا که طلای آبشده از ذوب کردن قطعات متفرقه و قدیمی به دست می‌آید، عیار نهایی قالب ممکن است اعدادی مثل ۷۳۵، ۷۴۲ یا حتی ۷۶۰ از آب درآید.

در بازار طلا برای اینکه هیچ‌کدام از طرفین معامله (خریدار و فروشنده) دچار ضرر نشوند، از یک فرمول استاندارد و دقیق برای تبدیل عیار قطعه به عیار ۱۸ استفاده می‌شود.

وزن معادل ۱۸ عیار = (وزن واقعی قطعه طلا × عیار واقعی آن) تقسیم بر عدد ۷۵۰

به عنوان مثال، اگر شما یک قطعه طلای آبشده به وزن واقعی ۱۰ گرم اما با عیار ۷۴۰ داشته باشید، طبق این فرمول استاندارد، وزن محاسباتی آن در معاملات بازار ۹٫۸۶ گرم (بر مبنای عیار ۷۵۰) لحاظ می‌شود. شناخت این فرمول به شما کمک می‌کند که به عنوان یک سرمایه‌گذار، منطق محاسبات فاکتورها را در معاملات به خوبی درک کنید.

تفاوت بزرگ اجرت ساخت و کارمزد معامله در طلای آبشده

بسیاری از افراد در حین خرید طلای آب شده، دو مفهوم «اجرت ساخت» و «کارمزد معامله» را با هم اشتباه می‌گیرند. بیایید این گرۀ ذهنی را یک‌بار برای همیشه باز کنیم.

وقتی شما یک انگشتر یا دستبند می‌خرید، در حال پرداخت هزینۀ خلاقیت طراح، زحمت سازنده و هدر رفت طلا در فرآیند تراش‌کاری هستید که به آن اجرت ساخت می‌گویند. این هزینه موقع فروش طلای مستعمل کاملاً از بین می‌رود و عملاً ضرر به حساب می‌آید. اما طلای آبشده حاصل ذوب کردن طلاهای قدیمی یا شمش‌هاست و هیچ شکل و طرح خاصی ندارد؛ در نتیجه اجرت ساخت آن صفر است.

چیزی که شما در فرآیند خرید طلای آبشده پرداخت می‌کنید، صرفاً کارمزد یا حق‌العمل معامله است. این کارمزد در واقع سود عادلانۀ فروشنده برای تأمین طلا و تضمین معامله است. پایین بودن این عدد باعث می‌شود که فاصلۀ قیمت خرید و فروش طلای آبشده به حداقل برسد و شما در کوتاه‌مدت و بلندمدت، سود واقعی بازار طلا را کسب کنید.

در خرید طلای آبشده باید به چه مواردی دقت کنیم؟

خرید طلای آبشده به همان اندازه که پرسود است، نیاز به دقت و شناخت فاکتورهای مهمی دارد تا امنیت سرمایۀ شما حفظ شود. وقتی یک قطعه طلای آبشده را در دست می‌گیرید، باید به دو نکتۀ کلیدی توجه کنید:

کد انگ یا کد ری‌گیری

برای مشخص شدن عیار دقیق، قالب‌های طلای آبشده به آزمایشگاه‌های تخصصی عیارسنجی (ری‌گیری) فرستاده می‌شوند. این آزمایشگاه‌ها تکۀ کوچکی از طلا را آزمایش کرده و یک شماره چندرقمی روی قالب طلا حک می‌کنند که به آن کد انگ می‌گویند. شما با استعلام این کد از سامانه‌های معتبر می‌توانید از اصالت و عیار دقیق طلای خود مطمئن شوید.

خطر خرید طلای شرطی

یکی از بزرگ‌ترین خطرات بازار سنتی که کمتر کسی به آن اشاره می‌کند، «طلای شرطی» است. این اصطلاح برای طلاهایی به کار می‌رود که ذوب شده‌اند اما هنوز جواب آزمایشگاه ری‌گیری آن‌ها نیامده و عیارشان قطعی نیست.

معاملۀ این طلاها کاملاً بر پایۀ حدس و گمان است و خرید آن برای افراد غیرحرفه‌ای می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. پس همیشه طلایی بخرید که کد انگ آن صادر و قطعی شده باشد.

وضعیت مالیات و سود فروشنده در طلای آبشده

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خریداران طلا، درصد سنگین مالیات است. بر اساس قوانین جدید مالیاتی، اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و مالیات فقط به سود و اجرت تعلق می‌گیرد. از آنجا که طلای آبشده اصلاً اجرت ساختی ندارد، بخش عمده‌ای از این هزینه‌های تحمیلی حذف می‌شود.

سود فروشنده نیز در این بازار کاملاً رقابتی است. در معاملات سنتی بازار، طلافروشان سود خود را روی همان کارمزد جزئی معامله یا تفاوت بسیار اندک قیمت خرید و فروش (اسپرد بازار) تنظیم می‌کنند. همین ویژگی‌ها باعث شده تا طلای آبشده به عنوان یک «دارایی امن و بدون حباب» در صدر جدول انتخاب‌های کسانی قرار بگیرد که می‌خواهند بدون دغدغه‌های فاکتورهای پیچیدۀ سنتی، ریال خود را به طلا تبدیل کنند و از تورم جلو بیفتند.

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