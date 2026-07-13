ماههای پرتنش چه اثری بر بازار ساختوساز گذاشت؟ بررسی نقش قیمت میلگرد در هزینه پروژههای عمرانی
بسیاری از پروژههای عمرانی، نه به دلیل کمبود تقاضا، بلکه به دلیل احتیاط در تصمیمگیری، با بازنگری در برنامه تأمین مصالح مواجه شوند.
در بازار ساختوساز، همیشه افزایش قیمتها عامل اصلی نگرانی نیست؛ گاهی آنچه تصمیمگیری را دشوار میکند، نبود چشماندازی روشن از آینده بازار است. تجربه ماههای اخیر نیز دقیقاً چنین شرایطی را رقم زد. فضای پرتنش منطقه، نوسانات اقتصادی و تغییر رفتار فعالان بازار باعث شد بسیاری از پروژههای عمرانی، نه به دلیل کمبود تقاضا، بلکه به دلیل احتیاط در تصمیمگیری، با بازنگری در برنامه تأمین مصالح مواجه شوند.
در چنین فضایی، شرکتهای ساختمانی بیش از گذشته به سمت مدیریت ریسک حرکت کردهاند. اگر در گذشته تمرکز اصلی بر خرید با کمترین قیمت بود، امروز بسیاری از مدیران پروژه ترجیح میدهند با تحلیل دقیقتر بازار، زمان خرید را به گونهای انتخاب کنند که از نوسانات ناگهانی در امان بمانند. این تغییر رویکرد نشان میدهد بازار فولاد دیگر تنها بر پایه عرضه و تقاضا حرکت نمیکند و مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و صنعتی بهصورت همزمان بر آن اثر میگذارند. در میان مصالح ساختمانی، میلگرد جایگاه متفاوتی دارد. سهم بالای این محصول در اجرای سازههای بتنی باعث شده کوچکترین تغییر در قیمت آن، مستقیماً بر برآورد هزینه پروژه اثر بگذارد. به همین دلیل، بررسی روند قیمت میلگرد برای بسیاری از سازندگان، پیمانکاران و واحدهای تدارکات، تنها یک اقدام روزمره نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند برنامهریزی مالی پروژه محسوب میشود.
چرا بازار فولاد نسبت به گذشته پیچیدهتر شده است؟
تا چند سال قبل، تحلیل بازار فولاد بیشتر بر دو عامل متمرکز بود؛ میزان تولید و حجم تقاضا. اما امروز این معادله تغییر کرده است. بازار فولاد در نقطه تلاقی متغیرهای مختلفی قرار دارد که هرکدام میتوانند در مدت کوتاهی روند معاملات را تغییر دهند. نرخ ارز، هزینه انرژی، سیاستهای صادراتی، وضعیت حملونقل، روند معاملات بورس کالا، شرایط پروژههای عمرانی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی، همگی بخشی از پازل قیمتگذاری در این بازار هستند. به همین دلیل، ممکن است در مقاطعی حجم تولید تغییر محسوسی نداشته باشد، اما رفتار خریداران باعث افزایش یا کاهش قیمتها شود.
این موضوع بهویژه در دورههای پرتنش بیشتر خود را نشان میدهد. زمانی که فضای اقتصادی با نااطمینانی همراه است، بخشی از خریداران تلاش میکنند خریدهای خود را زودتر انجام دهند و گروهی دیگر ترجیح میدهند تا مشخص شدن شرایط، تصمیمگیری را به تعویق بیندازند. همین تغییر رفتار، گاهی اثر بیشتری از میزان عرضه کارخانهها بر روند بازار میگذارد.
مدیریت هزینه، دیگر فقط به معنی خرید ارزان نیست
یکی از تغییرات مهم در رفتار شرکتهای ساختمانی، تغییر نگاه به مفهوم «خرید اقتصادی» است. امروز بسیاری از پروژههای بزرگ، صرفاً به دنبال پایینترین قیمت بازار نیستند؛ زیرا تجربه نشان داده است که خرید ارزان، اگر با تأخیر در تحویل، نوسان کیفیت یا بیثباتی بازار همراه باشد، میتواند هزینههای بیشتری به پروژه تحمیل کند.به همین دلیل، مدیران پروژه معمولاً تصمیم خرید را بر اساس مجموعهای از شاخصها اتخاذ میکنند؛ از روند بازار گرفته تا زمان تحویل، اعتبار تأمینکننده، شرایط حمل و برنامه زمانبندی اجرای پروژه. این رویکرد باعث میشود ریسک افزایش هزینهها در ادامه مسیر کاهش پیدا کند.
چرا نوع میلگرد در تحلیل هزینهها اهمیت دارد؟
همه محصولات فولادی رفتار یکسانی در بازار ندارند. تفاوت در کاربرد، میزان مصرف، استاندارد تولید و الگوی تقاضا باعث میشود هر گروه از محصولات، شرایط خاص خود را داشته باشد.
در پروژههای ساختمانی، میلگردهای آجدار به دلیل نقش سازهای، سهم عمدهای از مصرف را به خود اختصاص میدهند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، علاوه بر بررسی روند کلی بازار، تغییرات قیمت میلگرد آجدار را نیز بهصورت جداگانه دنبال میکنند تا بتوانند برآورد دقیقتری از هزینه اجرای پروژه داشته باشند. در مقابل، میلگرد ساده اگرچه مصرف متفاوتی نسبت به میلگردهای آجدار دارد، اما در صنایع تولیدی، ساخت قطعات فلزی، پروژههای صنعتی و بسیاری از فعالیتهای عمرانی همچنان یکی از محصولات پرکاربرد بازار فولاد محسوب میشود. همین تفاوت در الگوی مصرف باعث شده است روند قیمتی این دو محصول همیشه یکسان نباشد و تحلیل آنها نیز بهصورت مستقل انجام شود. در عمل، همین تفاوت در نوع مصرف باعث میشود بسیاری از واحدهای خرید، به جای دنبال کردن یک شاخص کلی برای بازار فولاد، هر محصول را متناسب با نیاز پروژه ارزیابی کنند. این نگاه، بهویژه در پروژههای بزرگ که برنامه تأمین مصالح از ماهها قبل تدوین میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا هر تصمیم اشتباه در زمان خرید، میتواند برنامه مالی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، تجربه بازار نشان داده است که تصمیمهای هیجانی معمولاً نتیجه مطلوبی برای خریداران به همراه ندارد. زمانی که فضای بازار تحت تأثیر اخبار و تحولات قرار میگیرد، فاصله گرفتن از تحلیل و حرکت بر مبنای شایعات، ریسک خرید را افزایش میدهد. به همین دلیل، بسیاری از شرکتهای ساختمانی، اطلاعات بازار را بهصورت مستمر رصد میکنند و تصمیمهای خود را بر پایه روندها میگیرند، نه صرفاً نوسانات روزانه.
زنجیره تأمین؛ متغیری که کمتر دیده میشود
وقتی از هزینه ساخت صحبت میشود، ذهن بسیاری از افراد به سمت قیمت مصالح میرود؛ در حالی که بخش مهمی از هزینه نهایی پروژه به نحوه تأمین این مصالح وابسته است. زمان تحویل، موجودی انبارها، برنامه تولید کارخانهها، شرایط حملونقل و هماهنگی میان تأمینکننده و مجری پروژه، همگی عواملی هستند که میتوانند روند اجرای یک پروژه را تغییر دهند.
در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان صنعت ساختمان به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت زنجیره تأمین، به اندازه کنترل قیمت اهمیت دارد. اگر مصالح در زمان مناسب به پروژه نرسد، توقف عملیات اجرایی و افزایش هزینههای جانبی، گاهی زیان بیشتری نسبت به افزایش قیمت خود محصول ایجاد میکند. به همین دلیل، در پروژههای حرفهای، خرید مصالح تنها یک معامله نیست؛ بلکه بخشی از برنامهریزی کلان پروژه محسوب میشود و با زمانبندی اجرا، منابع مالی و ظرفیت اجرایی هماهنگ میشود.
نگاه بازار به آینده چه میگوید؟
بازار فولاد همواره به متغیرهای مختلف اقتصادی و صنعتی واکنش نشان داده است و احتمالاً در ادامه نیز همین روند ادامه خواهد داشت. آنچه امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده، توانایی تحلیل این متغیرها و تشخیص زمان مناسب برای تصمیمگیری است. کارشناسان معتقدند در دورههایی که سطح نااطمینانی افزایش پیدا میکند، موفقترین شرکتها الزاماً آنهایی نیستند که خریدهای بزرگ یا زودهنگام انجام میدهند؛ بلکه مجموعههایی هستند که با رصد مداوم بازار، تصمیمهای خود را متناسب با شرایط واقعی تنظیم میکنند و از واکنشهای هیجانی فاصله میگیرند. در همین راستا، بسیاری از فعالان صنایع فلزی و عمرانی، علاوه بر بررسی شرایط عمومی بازار، روند قیمت میلگرد ساده را نیز بهعنوان یکی از شاخصهای برنامهریزی خرید دنبال میکنند؛ زیرا این محصول در طیف گستردهای از فعالیتهای صنعتی و تولیدی کاربرد دارد و تغییرات آن میتواند بر هزینه تمامشده بسیاری از پروژهها اثرگذار باشد.
جمعبندی
بازار فولاد امروز دیگر بازاری قابل تحلیل با یک یا دو شاخص ساده نیست. مجموعهای از عوامل اقتصادی، شرایط صنعت، روند اجرای پروژههای عمرانی و رفتار فعالان بازار، همگی در تعیین مسیر آن نقش دارند. در چنین فضایی، آنچه میتواند به کاهش ریسک پروژهها کمک کند، دسترسی به اطلاعات معتبر، تحلیل مستمر روندها و تصمیمگیری بر پایه واقعیتهای بازار است، نه واکنش به نوسانات کوتاهمدت. برای سازندگان، پیمانکاران و سرمایهگذاران، شناخت روند بازار فولاد دیگر یک مزیت رقابتی محسوب نمیشود، بلکه بخشی از مدیریت حرفهای پروژه است. هرچه تصمیمهای خرید با تحلیل دقیقتر و شناخت بهتر شرایط بازار همراه باشد، امکان کنترل هزینهها و پیشبرد پروژه با اطمینان بیشتری فراهم خواهد شد.