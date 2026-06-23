بیمه موتور سیکلت فقط برای جلوگیری از جریمه یا انجام یک تکلیف قانونی نیست؛ بلکه نقش مهمی در کاهش خسارت‌های مالی و جانی ناشی از حوادث رانندگی دارد. بسیاری از موتورسواران تصور می‌کنند با خرید بیمه شخص ثالث، همه خسارت‌های احتمالی جبران می‌شود. در حالی که این بیمه فقط خسارت‌های واردشده به اشخاص دیگر را پوشش داده و هزینه آسیب به موتور خودتان را تقبل نمی‌کند. در اینجا همراه ما باشید تا به طور کامل تفاوت‌های این دو بیمه را شرح دهیم:

تفاوت‌های مهم بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه موتور سیکلت

مهم‌ترین تفاوت این دو بیمه در نوع خسارت‌هایی است که جبران می‌کنند. بیمه شخص ثالث برای حمایت از زیان‌دیدگان حادثه طراحی شده است، در صورتی که بیمه بدنه از سرمایه خودِ مالک موتور محافظت می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت‌های بارز این دو بیمه می‌توانید به جدول زیر نگاهی بیندازید:

موارد بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خسارت مالی به دیگران دارد ندارد خسارت جانی به دیگران دارد ندارد خسارت وارد شده به موتور خودتان ندارد دارد سرقت موتور ندارد دارد (در صورت وجود پوشش مربوطه) آتش سوزی و حوادث طبیعی ندارد دارد (با توجه به شرایط بیمه‌نامه) اجباری بودن دارد ندارد

خسارت‌هایی که بیمه شخص ثالث جبران می‌کند:

بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت‌هایی است که راننده موتور به سایر افراد وارد می‌کند. این خسارت‌ها معمولاً در دو گروه قرار می‌گیرند.

پوشش خسارت‌های مالی

اگر در یک تصادف، خودرو، موتور یا اموال شخص دیگری آسیب ببیند هزینه خسارت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. برای مثال تصور کنید هنگام عبور از یک خیابان، کنترل موتور از دستتان خارج شود و با یک خودروی پارک‌شده برخورد کنید. در این شرایط هزینه تعمیر خودروی مقابل از محل بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود.

پوشش خسارت‌های جانی

مهم‌ترین بخش بیمه شخص ثالث جبران خسارت‌های جانی است. اگر در اثر حادثه فردی دچار آسیب‌دیدگی یا فوت شود، هزینه‌های مربوط به دیه و خسارت‌های جانی مطابق قوانین و سقف تعهدات بیمه پرداخت می‌شود. به همین دلیل داشتن بیمه شخص ثالث برای تمام موتورسیکلت‌ها الزامی است.

پوشش‌های بیمه بدنه موتور سیکلت

در صورتی که خسارت‌های ایجاد شده مستقیما به موتور شما وارد شده باشد، بیمه بدنه می‌تواند این خسارت‌ها را جبران کند. در این صورت بیمه بدنه می‌تواند بسته به شرایط بیمه‌نامه، موارد زیر را پوشش دهد:

آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمنتظره

خسارت ناشی از تصادف

برخورد با اجسام ثابت

سرقت کلی موتور

واژگونی موتور

آتش‌سوزی

انفجار

صاعقه

همه موتورسواران به بیمه بدنه نیاز دارند؟

پاسخ این سوال برای همه یکسان نیست. میزان استفاده از موتور، ارزش آن و شرایط رانندگی، تعیین می‌کند که آیا خرید بیمه بدنه انتخاب مناسبی است یا خیر.

به طور مثال گروهی از موتورسوارانی که در معرض ریسک جدی قرار دارند بهتر است از این بیمه استفاده کنند؛ در صورتی که واجد شرایط زیر هستید به بیمه بدنه نیاز دارید:

مالکان موتورهای گران‌قیمت

پیک‌ها و موتورسواران کاری

رانندگی در شهرهای پرترافیک

چه کسانی فقط بیمه شخص ثالث برایشان کافی است؟

اگرچه بیمه شخص ثالث برای همه موتورسواران اجباری است اما خرید بیمه بدنه به شرایط هر فرد بستگی دارد. در برخی موقعیت‌ها، داشتن بیمه شخص ثالث می‌تواند پاسخگوی نیاز راننده باشد.

در این صورت معمولا برخی افراد با ارزیابی شرایط خود، تنها به بیمه شخص ثالث اکتفا کنند. از جمله:

کسانی که بیشتر در مسیرهای کم‌تردد و با ریسک پایین رانندگی می‌کنند.

افرادی که از موتور فقط برای مسیرهای کوتاه و محدود استفاده می‌کنند.

کسانی که موتور آن‌ها ارزش مالی بالایی ندارد و هزینه تعمیر یا جایگزینی آن قابل مدیریت است.

موتورسوارای که موتور را در پارکینگ‌های امن نگهداری می‌کنند و احتمال سرقت برای آن‌ها پایین است.

اشتباهات رایج هنگام خرید بیمه موتور سیکلت

یکی از دلایلی که برخی افراد پس از وقوع حادثه از پوشش بیمه رضایت ندارند، انتخاب ناآگاهانه بیمه‌نامه است. رایج‌ترین اشتباهات در خصوص خرید بیمه موتورسکلت عبارتند از:

بی‌توجهی به سقف تعهدات بیمه

نخواندن شرایط و استثناهای بیمه‌نامه

مقایسه نکردن شرکت‌های مختلف بیمه

انتخاب بیمه صرفا بر اساس ارزان‌ترین قیمت

نادیده گرفتن امکان خرید بیمه موتور اقساطی و پرداخت آسان‌تر هزینه‌ها

6 راه برای انتخاب بهترین بیمه موتور سیکلت

اگر قصد خرید بیمه موتورسیکلت را دارید بهتر است فقط بر اساس قیمت تصمیم نگیرید! چرا که انتخاب مناسب زمانی اتفاق می‌افتد که چند عامل را هم‌زمان بررسی کنید. قبل از خرید بیمه توصیه می‌شود موارد زیر را به خوبی بررسی کنید:

اعتبار شرکت بیمه سقف تعهدات مالی امکان خرید اقساطی میزان پوشش‌های بیمه سرعت صدور بیمه‌نامه کیفیت خدمات پس از فروش و پشتیبانی

بیمه بازار؛ انتخاب، مقایسه و خرید بیمه در یک مسیر ساده!

بعد از اینکه نوع پوشش موردنیاز خود را مشخص کردید مرحله بعدی انتخاب شرکت بیمه مناسب است. اینجاست که بیمه موتور سیکلت بیمه بازار می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را برای شما ساده‌تر کند. در بیمه بازار امکان مقایسه فوری بیمه و بررسی هم‌زمان بیمه‌نامه‌های شرکت‌های مختلف فراهم شده است. بنابراین می‌توانید بدون مراجعه حضوری، قیمت و شرایط بیمه‌ها را کنار هم ببینید و مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. از جمله امکاناتی که بیمه بازار در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدور بیمه‌نامه در همان روز

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امکان خرید بیمه موتور به‌صورت اقساطی

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