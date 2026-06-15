3 رویکرد 2026 پزشکان در تجویز قرص های چربی سوز و لاغری

ظهور داروهای نوین، به ویژه آگونیست های گیرنده GLP-1 مانند سماگلوتاید (Semaglutide )، مانجارو (Mounjaro) و تیرزپاتاید(Tirzepatide) نگاه پزشکان به درمان چاقی را به طور اساسی تغییر داده است.

پزشکان دیگر چاقی را یک ضعف اراده و نتیجه پرخوری یا کم تحرکی نمی بینند؛ بلکه به عنوان یک بیماری مزمن، پیچیده و چندعاملی می دانند که ریشه های متابولیک، ژنتیکی، هورمونی و عصبی دارد.

به همین دلیل، تجویز داروهای لاغری نیز دیگر بر پایه خواست بیمار انجام نمی شود، بلکه نیازمند ارزیابی بالینی دقیق است.

سؤال اصلی اینجاست:

چه افرادی واقعاً کاندید دریافت داروهای لاغری هستند؟

پزشکان در تجویز این داروها چه اصولی را رعایت می کنند؟

بر اساس تازه ترین دستورالعمل های علمی، از جمله توصیه های مؤسسه ملی دیابت و بیماری های گوارشی و کلیوی آمریکا (www.niddk.nih.gov) و هشدارهای دانشکده بهداشت عمومی هاروارد (hsph.harvard.edu) و فرازطب (tebfaraz.com)، داروهای کاهش وزن باید در کنار اصلاح سبک زندگی به کار روند، نه به عنوان جایگزین کامل و صدرصد آن.

رویکرد اول: BMI هنوز یکی از مهم ترین معیارهای تجویز داروی لاغری است

یکی از اصلی ترین معیارهایی که پزشکان برای تصمیم گیری درباره تجویز داروهای لاغری در نظر می گیرند، شاخص توده بدنی یا BMI است.

به طور کلی:

اگر BMI فرد 30 یا بالاتر باشد، تجویز داروی کاهش وزن می تواند مطرح باشد.

اگر BMI بین 25 تا 30 باشد، تجویز دارو معمولاً فقط در صورت وجود بیماری های همراه مانند دیابت نوع 2، فشار خون بالا، اختلال چربی خون یا سایر مشکلات متابولیک در نظر گرفته می شود.

افرادی که دچار چاقی هستند، به ویژه اگر همزمان بیماری هایی مانند دیابت یا بیماری قلبی عروقی داشته باشند، از کاهش وزن دارویی می توانند سود درمانی قابل توجهی ببرند.

چرا چک کردن BMI به تنهایی برای تجویز قرص لاغری کافی نیست؟

با وجود اهمیت BMI، این شاخص همیشه تصویر کاملی از وضعیت بدن ارائه نمی دهد. برای مثال:

یک ورزشکار با توده عضلانی بالا ممکن است BMI بالای 30 داشته باشد، اما چربی بدن او طبیعی باشد.

در مقابل، فردی با BMI نزدیک به حد طبیعی ممکن است چربی احشایی بالا و خطر متابولیک قابل توجهی داشته باشد.

به همین دلیل، پزشکان امروزه علاوه بر BMI، در تجویز قرص های لاغری به موارد زیر نیز توجه می کنند:

دور کمر

آزمایش های قند و چربی خون

فشار خون

سابقه خانوادگی

الگوی تغذیه و فعالیت بدنی

وجود بیماری های همراه

رویکرد 2: (قانون 12 هفته) ادامه درمان لاغری با داروی چربی سوز فقط در صورت پاسخ واقعی

یکی از مهم ترین اصول پزشکی در سال 2026، ارزیابی اثربخشی دارو پس از 12 هفته مصرف دوز کامل است.

بر اساس این رویکرد، اگر بیمار پس از 12 هفته مصرف دارو حداقل 5 درصد از وزن اولیه خود را از دست نداده باشد، ادامه درمان معمولاً منطقی نیست و پزشک باید درباره قطع یا تغییر داروی چربی سوز تصمیم گیری کند.

رویکرد 3: خطوط قرمز تجویز داروهای لاغری در سال 2026

با وجود اثربخشی چشمگیر برخی داروهای جدید، این درمان ها برای همه مناسب نیستند. پزشکان در سال 2026 فهرست مشخصی از موارد منع مصرف و هشدارهای جدی را در نظر می گیرند.

1) بارداری و شیردهی

بارداری و شیردهی از مهم ترین موارد منع مصرف داروهای کاهش وزن هستند. اگر فرد در حین مصرف این داروها باردار شود، معمولاً لازم است درمان فوراً متوقف شود. در این زمینه، اصل احتیاط همیشه بر هر چیز دیگری مقدم است.

2) سابقه برخی سرطان ها و بیماری های غدد

در افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی کارسینوم مدولاری تیروئید یا سندرم MEN2 دارند، برخی داروهای خانواده GLP-1 ممکن است منع مصرف جدی داشته باشند.

3) پانکراتیت و مشکلات شدید کلیوی

سابقه پانکراتیت و نارسایی شدید کلیه نیز از مواردی است که می تواند تجویز برخی داروهای لاغری را با محدودیت جدی مواجه کند. این بیماران باید حتماً با احتیاط بسیار بالا و ارزیابی کامل بررسی شوند.

4) اختلالات روان پزشکی کنترل نشده

در مورد برخی داروهای ترکیبی مانند نالترکسون-بوپروپیون، وجود شرایطی مانند:

افسردگی کنترل نشده

افکار خودکشی

برخی اختلالات روان پزشکی فعال

می تواند خط قرمز مهمی برای پزشک در تجویز قرص لاغری باشد.

5) سابقه تشنج

افرادی که سابقه تشنج دارند، معمولاً برای مصرف برخی داروها مانند فنترمین-توپیرامات باید با احتیاط ویژه ارزیابی شوند، زیرا توپیرامات بر فعالیت سیستم عصبی مرکزی اثر می گذارد.

تداخلات دارو های لاغری (نکته ای که نباید نادیده گرفته شود)

تجویز داروهای لاغری فقط به وزن و BMI محدود نمی شود. پزشک باید فهرست کامل داروهای مصرفی بیمار را نیز بررسی کند، زیرا برخی تداخل ها می توانند خطرناک باشند.

مهم ترین تداخلات قابل توجه کپسول های لاغری

داروهای ضدبارداری خوراکی: برخی ترکیبات مانند توپیرامات ممکن است اثربخشی قرص های جلوگیری از بارداری را کاهش دهند.

داروهای دیابت مانند انسولین یا سولفونیل اوره ها: مصرف همزمان این داروها با برخی درمان های کاهش وزن می تواند خطر افت قند خون را افزایش دهد. به همین دلیل، پزشکان معمولاً در شروع درمان، دوز برخی داروهای دیابت را بازتنظیم می کنند.

هشدار درباره مکمل های گیاهی و داروهای غیرمجاز لاغری

در سال های اخیر، محصولات متعددی با عنوان هایی مانند (اوزمپیک طبیعی) یا (چربی سوز گیاهی با اثر مشابه GLP-1) وارد بازار شده اند. اما واقعیت این است که بسیاری از این محصولات فاقد پشتوانه علمی معتبر هستند و نه تنها اثربخشی مشخصی ندارند، بلکه ممکن است خطراتی مانند:

ناخالصی های ناشناخته

تداخل دارویی

آسیب کبدی یا کلیوی

یا مسمومیت

را نیز به همراه داشته باشند.

به همین دلیل، انتخاب دارو یا مکمل باید فقط از طریق پزشک و مراکز معتبر انجام شود و هر محصولی که فاقد مجوز رسمی و شواهد علمی کافی باشد، باید با دیده تردید نگریسته شود.

حفظ توده عضلانی (بخش فراموش شده درمان چاقی)

یکی از نکات مهمی که متخصصان بر آن تأکید می کنند، این است که کاهش وزن نباید به قیمت از دست رفتن توده عضلانی تمام شود.

در طول مصرف داروهای لاغری، به ویژه داروهای مؤثر بر اشتها، ممکن است فرد علاوه بر چربی، بخشی از توده عضلانی خود را نیز از دست بدهد. برای پیشگیری از این مشکل، توصیه می شود:

تمرینات قدرتی به طور منظم انجام شود

به طور منظم انجام شود پروتئین کافی در رژیم غذایی وجود داشته باشد

در رژیم غذایی وجود داشته باشد مصرف مایعات در حد مناسب حفظ شود

وضعیت تغذیه ای بیمار به صورت دوره ای ارزیابی شود

این اقدامات می توانند به کاهش عوارضی مانند ضعف، افت عملکرد بدنی و کاهش متابولیسم پایه کمک کنند.

توجه کنید که مصرف هیچ داروی لاغری نباید بدون تجویز و نظارت پزشک و متخصص انجام شود.