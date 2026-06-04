نقطه عطفی در شفافیت زنجیره تأمین کشور؛
نخستین همایش زنجیره تأمین مبتنی بر استانداردهای GS1 برگزار شد
تهران - نخستین همایش ملی زنجیره تأمین مبتنی بر استانداردهای GS1 محصولات دارای شناسههای جهانی GS1، دهم خردادماه با حضور جمعی از مدیران ارشد حوزه صنعت، تجارت، فناوری، لجستیک، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین کشور برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج استانداردهای جهانی شناسایی و رهگیری کالا، بر ضرورت استانداردسازی دادهها، توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای اقتصادی کشور تأکید کرد.در این همایش، کارشناسان و مدیران حوزههای مختلف با بررسی نقش استانداردهای جهانی GS1 در شفافسازی زنجیره تأمین، بر اهمیت ایجاد زیرساختهای دادهای یکپارچه برای توسعه تجارت هوشمند، افزایش بهرهوری و تسهیل حضور کسبوکارهای ایرانی در بازارهای بینالمللی تأکید کردند.ضرورت ایجاد زبان مشترک در زنجیره تأمینمهدی مظهری، نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران، در این همایش با هشدار نسبت به شکلگیری «جزیرههای اطلاعاتی» در اقتصاد کشور گفت: «تحول دیجیتال فراتر از یک شعار است و تحقق آن نیازمند ایجاد زبان مشترک در زنجیره تأمین است. استاندارد GS1 زیرساختی فراهم میکند که تبادل دادهها را بدون نیاز به ترجمه مجدد میان سامانهها و پلتفرمهای مختلف امکانپذیر میسازد.»وی با معرفی جایزه GS1 بهعنوان سنجهای برای ارزیابی بلوغ سازمانی شرکتها افزود: «ورود به عصر هوش مصنوعی بدون استانداردسازی دادهها و استقرار پاسپورت دیجیتال محصول (DPP) امکانپذیر نیست. برای حضور در اقتصاد جهانی باید از استانداردهای محلی عبور کرده و به سمت اکوسیستمهای بینالمللی حرکت کنیم.»داده استاندارد؛ زیربنای تحول دیجیتالمهدی براتی، مدیر تحقیق و توسعه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در سخنانی با تأکید بر جایگاه GS1 در تجارت جهانی گفت: «امروز درباره یک موضوع صرفاً فنی صحبت نمیکنیم، بلکه درباره زبان مشترک تجارت جهانی سخن میگوییم. استانداردهای GS1 که در بیش از ۱۱۸ کشور جهان مورد استفاده قرار میگیرند، طی پنج دهه گذشته به مرجع اصلی تبادل اطلاعات در کسبوکارهای بینالمللی تبدیل شدهاند.»وی افزود: «بسیاری از سازمانها تصور میکنند تحول دیجیتال صرفاً با خرید نرمافزارهای پیشرفته محقق میشود؛ در حالی که بدون دادههای استاندارد، حتی پیشرفتهترین سامانهها نیز نمیتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. دادههای باکیفیت و استاندارد، سوخت اصلی فناوریهایی مانند هوش مصنوعی هستند و بدون آنها، فناوری تنها سرعت بروز خطاها را افزایش خواهد داد.»مهدی براتی هدف این همایش را فراهمسازی زیرساختی برای اتصال کسبوکارهای ایرانی به زنجیرههای تأمین بینالمللی عنوان کرد و گفت: «استانداردسازی دادهها، مسیر توسعه صادرات و مدیریت هوشمند کسبوکارها را هموار میکند.»شناسنامه ملی گوهرسنگ؛ تجربهای نوین در ردیابی کالاسیدمحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، نیز در این همایش به تشریح اقدامات انجامشده در این حوزه پرداخت و گفت: «صنعت گوهرسنگ ایران با تکیه بر یک سند ملی، مسیر توسعه خود را از مرحله اکتشاف تا حضور در بازارهای جهانی دنبال میکند و هدفگذاری نهایی آن، دستیابی به سهم دو درصدی از گردش مالی جهانی این صنعت است.»وی افزود: «در قالب این طرح ملی، اقداماتی نظیر توسعه اکتشافات، آموزشهای تخصصی، تجهیز کارگاههای آموزشی و راهاندازی آزمایشگاههای استاندارد در دستور کار قرار گرفته است.»هاشمی یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح را ایجاد «شناسنامه ملی گوهرسنگ» با همکاری مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران عنوان کرد و گفت: «این سامانه، علاوه بر تأیید اصالت گوهرسنگها، امکان ردیابی کامل زنجیره تأمین از معدن تا مصرفکننده نهایی را فراهم میکند. اطلاعات مربوط به منشأ استخراج، فرآوری، تراش، مشخصات هنرمند یا صنعتگر و وضعیت مالکیت محصول در این شناسنامه ثبت میشود.»وی تأکید کرد: «این سیستم هوشمند ردیابی، علاوه بر تضمین اصالت کالا، به هویتبخشی هنر صنعتگران ایرانی و ایجاد ارزش افزوده برای گوهرسنگهای کشور در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.»به گفته هاشمی، تکمیل حلقههای زنجیره ارزش در صنعت گوهرسنگ و بهرهگیری از استانداردهای ملی و بینالمللی، زمینه ارتقای جایگاه گوهرسنگهای ایرانی در بازارهای جهانی فلزات و سنگهای گرانبها را فراهم خواهد کرد.