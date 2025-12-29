مدیرعامل "کندی کوتون" در گفتگو با ایلنا:
نوسان دلار و ممنوعیت واردات شکر؛ دو مانع بزرگ پیشِ روی ماست
مرتضی حیدری، مدیرعامل مجموعه «کندی کوتون»، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی ایران از مسیر شکلگیری این برند، واردات نخستین دستگاههای پشمک کندی به ایران، چالشهای جدی نوسانات ارزی و موانع واردات مواد اولیه سخن گفت؛ مسیری که به گفته او با وجود نبود حمایتهای دولتی، همچنان با قدرت ادامه دارد.
کندیکوتون چگونه شکل گرفت؟
حیدری با اشاره به آغاز فعالیت این مجموعه بیان کرد: به صورت تخصصی وارد حوزه دستگاههای پشمک کندی (در ادبیات بازار و بین فعالان این حوزه، به دستگاههای اتوماتیک پشمکسازی (Cotton Candy Machine) که بدون اپراتور و با سیستم خودکار کار میکنند، معمولاً «پشمک کندی» گفته میشود) شدیم و در حال حاضر نخستین واردکننده این نوع دستگاهها در ایران هستیم.
وی افزود: در ابتدای مسیر، چند مجموعه دیگر هم وارد این حوزه شدند؛ اما متأسفانه یا خوشبختانه نتوانستند در بازار دوام بیاورند و از دایره رقابت حذف شدند. حتی تلاش کردیم به آنها کمک کنیم که در بازار بمانند؛ اما به دلیل محدود بودن تعداد دستگاهها و نداشتن صرفه اقتصادی، ادامه فعالیت برایشان منطقی نبود. با این حال، ما محکم ایستادهایم و هر روز قویتر از قبل ادامه میدهیم.
حضور در نمایشگاه و ظرفیت واردات دستگاهها
مدیرعامل "کندی کوتون" با اشاره به حضور این مجموعه در نمایشگاهها توضیح داد: این دومین دورهای است که در نمایشگاه شرکت میکنیم و امیدواریم اتفاقات خوبی پیش رو باشد. در حال حاضر دستگاههای ما به صورت کلی یک مدل هستند؛ اما در داخل همین مدل، ورژنهای مختلفی وجود دارد.
حیدری ادامه داد: تا امروز مجموعاً ۳۱ دستگاه وارد کشور کردهایم و تمرکزمان فعلاً روی همین مدل است، هرچند در برنامههای آینده توسعه سبد محصولات را هم در نظر داریم.
مزیتهای فنی و بهداشتی دستگاههای پشمک کندی
وی درباره ویژگیهای فنی دستگاهها گفت: مهمترین مزیت دستگاههای ما بهداشتی بودن آنهاست. این دستگاهها اپراتور ندارند و به صورت خودکار کار میکنند؛ یعنی دستگاه خودش تمام فرآیند تولید پشمک را انجام میدهد.
مدیرعامل کندی کوتون متذکر شد: مشتری دیگر دغدغههای قدیمی را ندارد؛ مثل پشمکهای سنتی که با قابلمه و چرخاندن دستی تولید میشد و مسائل بهداشتی و نظافتی زیادی داشت. در این دستگاهها نه تماس دست وجود دارد و نه نگرانی از بابت آلودگی یا نظافت.
چالشهای واردات؛ از شکر تا نوسان دلار
حیدری همچنین به چالشهای جدی واردات اشاره کرد و گفت: یکی از اصلیترین مشکلات ما در واردات، موضوع شکر است. شکر قوانین خاص خودش را دارد و ما عملاً امکان واردات آن را نداریم و این موضوع یکی از چالشهای اصلی ماست.
وی افزود: البته برای این مشکل هم راهکاری پیدا کردهایم؛ به این صورت که بر اساس شکری که داخل کشور توسط خود مشتری تأمین میشود، فرآیند کار را تنظیم میکنیم و خوشبختانه این مسأله تا حد زیادی مدیریت شده است.
مدیرعامل کندی کوتون با اشاره به نوسانات ارزی تصریح کرد: چالش دوم و شاید بزرگتر، نوسان قیمت دلار است. امروز با مشتری قرارداد میبندیم و قیمت میدهیم؛ اما فردا صبح دلار تغییر میکند. در این شرایط، ما نهتنها سود نمیکنیم، بلکه گاهی مجبور میشویم ضرر هم بدهیم. واقعاً هر روز یک چالش جدید در بخش واردات داریم.
نبود حمایت؛ فقط سنگ جلوی پایمان نیندازند
حیدری با انتقاد از نبود حمایتها گفت: در این مسیر هیچگونه حمایتی از ما نمیشود؛ نه حمایتی از جنس تسهیلات، نه مشوق و نه حتی همراهی جدی.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت سفارش هم زمانبر است و حدوداً نزدیک به ۸۴ روز طول میکشد تا مراحل واردات انجام شود. با این حال، با همه این سختیها، ما مسیرمان را ادامه میدهیم و امیدواریم شرایط برای تولید و واردات تخصصی در کشور منطقیتر و پایدارتر شود.