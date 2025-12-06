خرید تشک خوشخواب

به گزارش ایلنا؛ در واقع، خرید تشک فقط انتخاب بین نرم یا سفت نیست؛ یک تشک خوب باید ترکیبی از پشتیبانیِ مناسب ستون فقرات، توزیع یکنواخت فشار، تهویه و دوام را ارائه دهد تا خواب عمیق‌تر و عاری از درد یا بی‌قراری فراهم کند. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری، بهتر است معیارهایی مثل جنس مواد داخلی (فوم، مموری فوم، اسفنج یا فنر)، درجهٔ سفتی، طول عمر و گارانتی، امکان تست در منزل، و نحوه نگهداری را بسنجیم.

در این مقاله قصد داریم قدم‌به‌قدم راهنمای خرید تشک از برند خوشخواب را ارائه کنیم: از معرفی انواع مدل‌ها و توضیح مزایا و محدودیت‌های هر جنس، تا نکات عملی برای تست تشک در فروشگاه یا خانه و مقایسه هزینه در برابر ارزش واقعی. هدف این است که خواننده با دیدی آگاهانه‌تر و مطمئن‌تر، تشکی را انتخاب کند که متناسب با وزن، حالت خواب (به پشت، پهلو یا شکم)، مشکلات کمر یا ترجیحات شخصی‌اش باشد نه صرفاً بر اساس برند یا ظاهر.

چرا انتخاب تشک مهمه؟

تشک خوب یعنی خواب خوب. اگر تشک مناسب نباشه، نه‌تنها خواب راحتی نداری، بلکه ممکنه صبح با درد کمر، گردن‌درد، یا خستگی از خواب بیدار بشی. برای همین قبل از خرید باید بدونی چی لازم داری و کدوم تشک برای بدن تو بهتره.

چرا برند خوشخواب؟

خوشخواب یکی از قدیمی‌ترین برندهای تولید تشک هستش و معمولاً مردم بهش اعتماد دارن چون

شرکت خوشخواب اولین کارخونه ای بود که داخل ایران شروع به تولید تشک و کالای خواب کرد و از قدیمی ترین و با کیفیت ترین برند های ایرانی کالای خواب هستش . خوشخواب تنوع تشک بسیار بالایی دارد، شما می توانید با توجه به سلیقه و ترجیحات شخصی خود و با در نظر گرفتن نیاز های خود تشک مورد نظرتان را انتخاب کنید .تشک های خوشخواب به سه دسته فنری و طبی فنری و طبی تقسیم می شوند. تشک ها دارای سیستم فنری متصل و منفصل هستند .برخی از تشک های شرکت خوشخواب هیبریدی نیز هستند . از مزیت های دیگر این شرکت میشه به این موضوع اشاره کرد که برای تمامی اقشار جامعه تشک مناسبی دارد . تشک های کاملا اقتصادی و قیمت متوسط و خوش قیمت و تشک های گران و لاکچری و ...

از نمونه تشک های اقتصادی این شرکت مدل آناهیتا و کامفورت می باشد که از نمونه های پر فروش یک نفره و تخت های نوجوان می باشد و تشک های طبی فنری و سوپر استار و.. از مدل های پر فروش و همه پسند این شرکت می باشد و مدل های ام بی ام و بیومتریک از مدلهای هیبریدی و لاکچری این شرکت می باشد . شرکت خوشخواب مخصوص برای افرادی که دارای کمر درد و دیسک کمر و ....هستند تشک تولید کرده است از نمونه این تشک های می شود مدل آلینا و ارتوپدیکال آن را نام برد. تشک های خوشخواب دارای سوپاپ هوا هستند یعنی هوا داخل تشک در جریان است که این امر از گرم شدن تشک و تعریق جلوگیری می کند . پارچه رویه تشک های خوشخواب ژاکارد پنبه ای می باشد و کیفیت بسیار بالایی دارد . تمامی تشک های خوشخواب دارای گارانتی خود شرکت خوشخواب می باشند و سالهای گارانتی وابسته به مدل تشک متفاوت است .

توضیح کلی تشک خوشخواب را بخوایم ددسته بندی کنیم به شرح زیر می باشد .

کیفیت محصولاتش قابل قبوله

مدل‌ها و قیمت‌ها تنوع دارن

گارانتی و خدمات پس از فروش دارن

سال‌هاست امتحان خودش رو پس داده

پس انتخابش برای کسی که دنبال یک تشک مطمئن و امتحان‌شده هست، گزینه بدی نیست

چه چیزهایی رو قبل از خرید تشک بررسی کنیم؟

1.وزن بدن

وزن کم تا متوسط: معمولاً تشک‌های کمی نرم‌تر براشون بهتره.

وزن بالا: تشک‌های سفت‌تر و فنری ارتوپدیک مناسب‌ترند.

2.حالت خواب

خوابیدن به پهلو: بهتره تشک خیلی سفت نباشه تا شانه و لگن اذیت نشه.

خوابیدن به پشت: تشک‌های نیمه‌سفت معمولاً مناسب‌ترند.

خوابیدن روی شکم: تشک سفت بهتره تا کمر گود نشه

3.مشکل کمر یا دیسک

اگر کمر درد داری، معمولاً تشک‌های طبی یا ارتوپدیک انتخاب بهتری هستن.

(ولی انتخاب نهایی باید با توجه به راحتی خودت باشه)

. انواع مدل‌های تشک خوشخواب به زبان ساده

1.تشک فنری (فنر متصل)

معمولاً ارزون‌تره

کمی حالت ارتجاعی داره

برای افراد سبک‌وزن یا کسانی که تشک نرم‌تر دوست دارن خوبه

برای کمر درد شدید خیلی مناسب نیست

تشک فنر منفصل 2.

فنرها جدا هستن و تکان‌ها منتقل نمی‌شن

پشتیبانی بهتری از بدن می‌ده

برای زوج‌ها خیلی خوبه

قیمتش از فنر متصل بالاتر

3. تشک طبی (بدون فنر)

سفت‌تره

مناسب افراد با درد کمر

ارتجاع کمتری داره

برای کسی که تشک نرم دوست داره مناسب نیست

4. تشک طبی فنری (ترکیبی)هیبریدی

تقریبا نرم

برای اغلب افراد مناسب مخصوصا افرادی که به جای نرم خوابیدن علاقه دارند

گزینه‌ای مناسب برای کسانی که به آغوش کشیده شدن یا به اصلاح فرو رفتن در تشک دوست دارند

چطور تشک را تست کنیم؟

قبل از خرید یا وقتی تشک رسید، این نکات رو امتحان کن:

۱۰ دقیقه روی تشک بخواب (همان حالتی که معمولاً می‌خوابی)

اگر پهلو می‌خوابی، ببین شانه و لگن فشار زیاد احساس نمی‌کنه

وقتی روی کمرت دراز می‌کشی، نباید کمرت خالی بماند یا گود شود

اگر دوتایی می‌خوابین، ببین حرکت طرف مقابل چقدر منتقل می‌شه

با دست تشک رو فشار بده:

خیلی نرم نباشه که فرو بری

خیلی سفت هم نباشه که اذیت کند

قیمت تشک خوشخواب چطور تعیین می‌شود؟

قیمت معمولاً به این موارد بستگی داره:

نوع فنر یا بدون فنر بودن

استفاده از مموری‌فوم یا اسفنج‌های باکیفیت

ارتفاع تشک

گارانتی

سایز تشک

مدل‌های طبی فنری و فنر منفصل معمولاً گران‌تر از مدل‌های عادی هستن.

. مناسب‌ترین تشک خوشخواب برای شما کدام است؟

اگر کمر درد داری

مدل‌های طبی یا طبی فنری

اگر پنبه‌ای و نرم دوست داری

مدل‌های فنری معمولی

اگر دو نفره روی تخت می‌خوابین

مدل‌های فنر منفصل

اگر وزن بالا داری و مشکلات عضلانی

مدل‌های سفت‌تر و ارتوپدیک

نکات نهایی قبل از خرید

عجله نکن؛ تست کردن تشک مهمه

فقط بر اساس اسم برند انتخاب نکن، راحتی خودت مهم‌تره

گارانتی و خدمات پس از فروش رو جدی بگیر

ارتفاع و سایز تشک رو با تختت چک کن

اگر بودجه کمه، مدل‌های طبی فنری خوشخواب معمولاً ارزش خرید بالایی دارن

سخن نهایی

امیدوارم مطالعه این مقاله برای انتخاب تشک مورد نظرتان از شرکت خوشخواب کمکتون کرده باشه . شما همچنین می تونین برای مشاوره بیشتر با پشتیبانی خواب شاپ با شماره تماس ۰۲۱۴۴۰۳۹۰۳۳ تماس بگیرید و همچنین به آدرس khabshop.com مراجعه نمایید. در این مقاله همواره سعی شده است تمام نکات قابل توجه و تامل را ذکر کرده و کامل توضیح داده شود تا شما مشتریان عزیز خرید راحت تری داشته باشید . قبل از خرید حتما به نکات ذکر شده توجه کنید اعم از نیاز شما و سلیقه شخصی و در نظر گرفتن بودجه مورد نظر خود ، البته می توانید با مشاورین و متخصصین این حوزه مشوت داشته باشید .

