قانون جدید مهریه و نکات حقوقی آن

احتمالا شما نیز در چند ماه اخیر مواردی را در خصوص قانون جدید مهریه و قانون مهریه 14 سکه شنیده باشید ! و سوال های حقوقی فراوانی ذهن شما را مشغول کرده باشد . به همین دلیل در ادامه وکیل مهریه شیراز به تمامی سوالات شما پاسخ خواهد داد .

قانون جدید مهریه چند سکه است ؟

اولین سوالی که ذهن همه را به خود مشغول کرده است این است ایا تعداد سکه 14 عدد شده است ؟ و زن نسبت به مابقی سکه ها هیچ گونه حقی ندارد ؟ وکیل شیراز در پاسخ به این سوال بیان نمود که نباید برای ما این توهم و اشتباه ایجاد شود که فکر کنیم که برای تعداد سکه هایی که مرد برای همسر خود قرار میدهد سقف تعیین شده است . در واقع میزان سکه هر چقدر که باشد ولو ملیون ها سکه قابل مطالبه است . اما تعداد 14 سکه فقط در خصوص ضمانت اجرای کیفری و حبس زوج میباشد . در واقع این بدین معنا است که اگر شما مهریه زن خود را 40 سکه قرار دهید به این دلیل که تعداد ان از 14 سکه بالاتر است مرد حبس نمیشود و قانون از مرد حمایت کرده است . اما در صورتی که از تعداد 14 سکه پایین تر باشد در صورت وجود شرایط و عدم پرداخت دین مرد حبس میشود .

ایا در قانون جدید مهریه زندان دارد ؟

در قانون جدید مهریه اگر تعداد سکه ها از 14 سکه بیشتر باشد عدم پرداخت مهریه ضمانت اجرای کیفری و حبس ندارد اما در صورتی که از تعداد 14 سکه کمتر باشد و مرد مهریه را نپردازد در این صورت نیز حبس نمیشود و فقط به زوج پابند الکترونیکی وصل میکنند تا مرد در محدوده مشخصی اقدام به فعالیت شغلی و کسب درامد کند تا بتواند مهریه همسر خود را بپردازد .

این در حالیست که در مقررات قبلی در صورتی که مهریه زن بیشتر از 110 سکه بود مرد حبس نمیشد و در صورتی که زیر 110 سکه بهار ازادی بود و مرد مهریه را پرداخت نمیکرد حبس میشد . و دیگر خبری از ئابند الکترونیکی نبود .

اگر در اصلاحیه و قانون جدید فردی اعسار خود را ثابت کند و اقساط را نپردازد ایا بازداشت میشود ؟ در قانون جدید در صورتی که زوج اعسار خودش را ثابت کند دیگر تحت هیچ شرایطی حبس و زندانی نخواهد شد و تاجایی که توان دارد مهریه را میپردازد . اگر به دلیل شرایط و رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول قادر به پرداخت اقساط خود نباشد قاضی اجرای احکام مجدد اقساط را طبق شرایط جدید تعدیل میکند و جایگزین موارد قبل میشود پس نیاز به ارایه دادخواست تعدیل اقساط نیست و در این خصوص زوند راحت تر و اسان تر شده است .

ایا در این قانون مهریه به عندالاستطاعه تبدیل شده است ؟ خیر در هیچ کجای قانون مهریه عندالمطالبه تبدیل به عندالاستطاعه نشده است و این مورد صرفا یک پیشنهاد بود که در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد .

ایا در قانون جدید مهریه در صورتی که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد میتواند طلاق بگیرد ؟ در این خصوص باید گفت قبل از این قانون در ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که زن عسر و حرج و سختی و مشقت را در زندگی خود در دادگاه اثبات میکرد به نحوی که عملا برای دادگاه اثبات میکرد که هیچ زنی نتواند با چنین مردی در شرایط عادی زندگی کند میتوانست با حکم دادگاه طلاق بگیرد که اثبات این امر در اکثر مواقع سخت و عملا نشدنی بود . اما در قانون جدید قانون گذار دو مورد را که شرایط نسبتا اسان تری دارد اضافه نموده است یکی از این موارد این است که در صورتی که زن و مرد حداقل در دو سال متصل به طلاق خود از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند زن میتواند با بخشش تمام حقوق مالی خود طلاق بگیرد .

اما سوال دیگر این است که ایا در صورتی که قانون مهریه عوض شود نسبت به ازدواج های سابق نیز تسری پیدا میکند یا خیر ؟ وضعیت ازدواج ها سابق چگونه خواهد بود ؟ در خصوص این سوال باید گفت که بله قطعا مقررات جدید نسبت به ازدواج های سابق نیز تسری پیدا میکند و شامل حال انها نیز میگردد. مثلا اگر قانون مهریه جدید در سال 1404 عنوان نماید که سقف حمایت کیفری از 110 سکه به 14 سکه تغییر پیدا نمود این بدین معناست که حتی اشخاصی که در سال های قبل مثلا سال 1395 نیز ازدواج کرده اند نیز شامل این قانون شده و مطابق قانون جدید با انها رفتار خواهد شد .

ایا در صورت تصویب این قانون در مورد زوجین خارج از کشور نیز اعمال میشود ؟ در خصوص این سوال باید عرض نمود که قوانین مدنی و جزایی ایران در مورد کلیه افراد مقیم و افرادی که ساکن ایران یا تابعیت ایران را دارند اعمال خواهد شد و در مورد افرادی که در خارج از قلمرو ایران زندگی میکنند هم در صورتی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند اعمال خواهد شد مگر اینکه فرد از تابعیت ایران خارج شده باشد و دیگر شهروند ایران حساب نشود که در این صورت قانون شامل حال انها نخواهد شد.

چکیده مطلب

هدف اصلی تصویب قانون مهریه جدید حبس زدایی و کاهش زندانیان مهریه است اما عده ای از ان به عنوان یک بحران حقوقی یاد کرده اند و معتقدند با تصویب این قانون اخرین سنگر زن که مهریه میباشد فتح خواهد شد . در این قانون سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه تقلیل پیدا کرده است و تنها در صورتی مهریه حبس دارد که از 14 سکه بیشتر باشد البته حبس به معنی زندانی شدن به صورت سنتی نیست و بدین معناست که مرد با پابند الکترونیکی در محدوده ای ازاد خواهد شد و تحت محدودیت هایی اقدام به فعالیت شغلی و کسب درامد خواهد نمود .همچنین در این قانون اقساط مهریه در صورتی که نیاز به تعدیل و بازنگری داشته باشد بدون نیاز به دادخواستو صرفا به واسطه درخواست ساده یا حتی بدون درخواست قابل تعدیل میباشد . این قانون به محض تصویب حتی در مورد ازدواج های قبل از تصویب این قانون نیز تسری پیدا میکند و لازم الاجرا خواهد شد .

منبع : سایت احسان نیکزاد