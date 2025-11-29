گمرک، بیمه و بروکراسی؛ سه مانع بزرگ در مسیر تأمین مواد اولیه کیف و کفش

سعید اورنگ، مدیرعامل بازرگانی اورانوس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت کفش ایران (فیمکس) در مجموعه شهر آفتاب اظهار کرد: مأموریت اصلی این مجموعه، تأمین مواد اولیه و ملزوماتی است که مُسکن درد تولیدکنندگان در صنعت کیف و کفش و سایر صنایع مصرف‌کننده نخ و ملزومات جانبی باشد.

وی با اشاره به چالش‌های سخت گمرکی، تحریم‌ها، تأمین ارز و مشکلات واردات تأکید کرد: اگر قرار باشد فعالان این حوزه منتظر تصمیمات و حمایت‌های دولتی بمانند، بسیاری از کارخانه‌ها باید تعطیل شوند.

از یک شرکت تا ۱۳ برند بین‌المللی

اورنگ بیان کرد: از سال ۲۰۰۰ میلادی این سبک را شروع کردیم و تا امروز ادامه داده‌ایم. ابتدا با یک شرکت ترکیه‌ای همکاری داشتیم و در ادامه به نمایندگی ۱۳ شرکت ترکیه‌ای، اسپانیایی و آلمانی رسیدیم.

وی افزود: بعد از تحریم‌ها مجبور شدیم با بعضی از شرکت‌ها خداحافظی کنیم و امروز حدود هفت شرکت را نمایندگی می‌کنیم که در ایران فعال هستند.

از نخ تا واکس و قدک کفش

مدیرعامل بازرگانی اورانوس درباره تمایز محصولات این شرکت و شاخصه‌های رقابتی آن عنوان کرد: وظیفه هر محصول و هر برندی التیام دردهای تولید و کالاهای تولیدشده است. تمام تلاش ما این است که مسکن درد تولیدکننده‌ها باشیم. تولیدکننده‌ها مواد اولیه خوبی در اختیار ندارند و محصولی که تولید می‌شود وقتی در کنار محصول ترکیه‌ای قرار می‌گیرد، بعضی نواقص دیده می‌شود. ما سعی می‌کنیم این نواقص را برطرف کنیم.

اورنگ ادامه داد: رنگی که می‌آوریم، واکسی که وارد می‌کنیم، کامل‌کننده تمام تلاش‌هایی است که یک تولیدکننده در طول سفر تولیدش تحمل می‌کند و محصول را به نقطه آخر می‌رساند. اگر در نقطه آخر، کار خوب انجام شود، کالا چشمگیر می‌شود و تولیدکننده می‌تواند کفش، کیف یا کمربند خودش را با نرخ بالاتر و بهتر بفروشد و به مشتری عرضه کند. مشتری هم دنبال همین کالاست و می‌رود این محصول را پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سایر ملزوماتی که عرضه می‌کنند، توضیح داد: در قدک‌هایی که استفاده می‌کنیم، به ویژه در سرپنجه و پشت کفش، از قدکی استفاده می‌شود که نازک است؛ اما در سرپنجه کفش کار می‌کند، استقامت کفش را بالا می‌برد و موجب می‌شود پنجه کفش لِه نشود. وقتی پا روی کفش قرار گرفته و بعد از درآوردن کفش، شکل ظاهری آن حفظ می‌شود. این قدک حالت‌پذیری دارد و دوباره به‌سرعت به شکل اولیه بازمی‌گردد.

اورنگ درباره کیفیت محصولات اسپانیایی گفت: محصولات اسپانیا جزء مرغوب‌ترین اجناس است. بنده به شرکت‌هایی مانند؛ نایک و آدیداس و سایر برندها سر زده‌ام؛ همان‌جا تولید می‌کنند و به کشورهای مختلف می‌فرستند، ما هم از همان شرکت، همان محصول را خریدیم و برای ایران آوردیم.

مدیرعامل بازرگانی اورانوس با اشاره به اهمیت نخ‌های مورد استفاده در صنعت گفت: در نخی که در بازار ایران فروخته می‌شود، همیشه چرخ‌های به‌روز مشکل داشتند؛ چون سرعت چرخ‌های امروز بالاست و کامپیوتری شده‌اند. نخ‌های ایرانی با این سرعت همراه نبودند، پاره می‌شدند، جنس‌شان نامرغوب بود و از نایلون‌هایی استفاده می‌شد که بعضی وقت‌ها نایلون دیسایکل بود. امروزه نخ‌هایی که ما استفاده می‌کنیم منطبق با چرخ‌های روز دنیاست و با هر سرعتی می‌توانند از آن استفاده کنند؛ بدون پارگی و بدون عوارض برای کار. همین موضوع باعث می‌شود مشتری از اینکه این جنس را خریده و استفاده می‌کند، راحت و خوشحال باشد و موقع فروش محصولش هم خیال راحتی داشته باشد.

از خودروسازی تا کیف و کفش؛ مشتریان متنوع نخ‌های اورانوس

اورنگ درباره گستره بازار هدف بازرگانی اورانوس توضیح داد: ما خودمان را محدود به یک صنف نکرده‌ایم.حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اجناسی که وارد می‌کنیم، در صنایع مختلف استفاده می‌شود؛ از صنایع خودروسازی گرفته تا مبلمان، کالای خواب، کیف، کفش و کمربند و حتی در صنعت در و پنجره هم کاربرد دارد.

وی افزود: در نتیجه، اکثر صنایعی که در این حوزه‌ها نخ را صرفاً به‌عنوان نخ مصرفی استفاده می‌کنند، جزو مشتری‌های ما هستند.

گمرک، بیمه و بروکراسی؛ چرخ واردات را کُند کرده است

مدیرعامل بازرگانی اورانوس در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های صنفی و مشکلات ارتباط با نهادهای دولتی و روند واردات اشاره کرد و گفت: وضعیت گمرک‌ها سخت و پیچیده شده است. در خصوص بیمه و منابع انسانی هم مشکلاتی داریم و برای واردات از چند بخش باید مجوز بگیریم. کالایی که در یک هفته تولید می‌شود، بعضاً دو ماه تا سه ماه در گمرکات معطل است تا برسد. این روند هم سرمایه ما را می‌بلعد، هم مشتری را معطل می‌کند، هم تولیداتش عقب میفتد و باعث آزردگی آنها می‌شود.

وی تأکید کرد: هرچقدر تسهیل‌گری در این فعالیت بیشتر باشد و کالا زودتر دست مشتری برسد، اولاً مشتری ممنون می‌شود، ثانیاً گردش پول بیشتر خواهد شد و سودی که به همه عوامل این زنجیره می‌رسد بیشتر می‌شود. در نهایت، معیشت مردم هم بهتر خواهد شد.

اورنگ درباره تأمین کالا در شرایط تحریم متذکر شد: هم اکنون از دو کشور مواد اولیه‌مان را تأمین می‌کنیم. از اسپانیا به‌طور غیرمستقیم وارد می‌کنیم چرا که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند مستقیم کالایی را ارسال کنند و مجبوریم از یک کشور ثالث جنس را وارد کنیم. اما از کشور ترکیه به‌طور مستقیم واردات انجام می شود.

وی اضافه کرد: بخشی از فعالیت‌مان هم از طریق تخصیص ارز انجام می‌دهیم تا به کار رسمی‌مان خدشه‌ای وارد نشود. اما در هر صورت به هر شکلی شده مجبور به تأمین این کالا هستیم، اگر بخواهیم منتظر دولت باشیم، باید کارمان را تعطیل کنیم و خیلی از کارخانه‌ها هم باید تعطیل شوند؛ چرا که امکان تأمین پیدا نمی‌کنند.

مدیرعامل بازرگانی اورانوس با انتقاد از بروکراسی‌های اداری گفت: بروکراسی‌های اداری همیشه ما را پشیمان می‌کند. بهتر آن است که دلار، سکه، طلا و طلای آب‌شده معامله کنیم! در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بروند سمت تولید، نه اینکه از تولید فراری شوند.

انتهای پیام/