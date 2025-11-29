مدیرعامل شرکت بازرگانی «مریم پرچکانی» در گفتگو با ایلنا:
بیشتر از تحریم خارجی، گرفتار خودتحریمی و بخشنامهایم/ ثبت سفارشهای دیرهنگام، کالا را در گمرک قفل میکند
مریم پرچکانی، مدیرعامل شرکت بازرگانی «مریم پرچکانی» و فعال حوزه تولید و تجارت کفش و چکمه و ... در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت کفش ایران (فیمکس) در شهر آفتاب اظهار کرد: بزرگترین مشکل امروز فعالان این حوزه، نه تحریم خارجی، بلکه خودتحریمی، بروکراسی فرساینده، تخصیص ارز و ثبت سفارشهای دیرهنگام است.
از کارمندی تا تأسیس شرکت بازرگانی و حضور در آفریقا
وی با اشاره به مسیر کاری خود در صادرات و واردات، فعالیت در بازارهای آفریقا و اوراسیا و همچنین چالشهای گمرکی و پیشنهادهایش برای اصلاح سیاستها عنوان کرد: از سال ۱۳۹۰ شروع به فعالیت کردم. ابتدا حدود هشت ماهی به عنوان کارمند فعالیت داشتم و پس از آن، شرکتی را راهاندازی کردم که در حوزه صادرات و واردات فعال بود و با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای آذربایجان، گرجستان و آسیای میانه کار میکردیم.
پرچکانی افزود: جزء نخستین افرادی بودم و همچنان هم هستم که بهطور جدی به بازار آفریقا ورود کردم. حدود دو سال با کنیا کار کردم و در آنجا شرکت ثبتشده دارم. البته شرکت ما تولیدی هم دارد؛ اما عمده فعالیت شرکت در زمینه واردات و صادرات و همچنین کوچینگ بیزینس بینالمللی است. یک صفحه اینستاگرامی هم داریم که فالوورهای زیادی هم دارد. در این صفحه تلاش کردهایم اطلاعاتی ارائه دهیم که واقعاً مورد نیاز فعالان این حوزه باشد و اطلاعات ارزندهای باشد که مسیر تجارت را برایشان تسهیل کند و بتوانند راحتتر وارد این مسیر شوند.
از واردات مواد اولیه تا صادرات دمپایی و چکمه
مدیرعامل شرکت بازرگانی «مریم پرچکانی» درباره ساختار فعالیت مجموعه خود توضیح داد: دو شرکت داریم؛ هم تولیدکننده هستیم و هم کار بیزینس و بازرگانی انجام میدهیم. در بخش بازرگانی، بیشترین حوزه فعالیت شرکت در حوزه صنعت کفش است؛ مواد اولیه، ماشینآلات، دستگاهها و ... را وارد میکنیم و از آن طرف هم کفش، چکمه و دمپایی صادر میکنیم.
پرچکانی درباره مقاصد صادراتی شرکت بیان کرد: صادراتمان به آذربایجان، گرجستان، ازبکستان، روسیه، کنیا و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میشود.
وی درباره مبادی واردات نیز اظهار کرد: واردات این شرکت عمدتاً از چین، ترکیه، اتریش، ایتالیا و… است و بیشترین حوزهای که در آن فعالیت میکنیم، واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مربوط به صنعت کفش است.
خودتحریمی، ثبتسفارش و گمرک؛ چالشهای اصلی تجارت است
پرچکانی درباره چالشها و مشکلات موجود در مسیر واردات و صادرات گفت: یکسری چالشهای جدی داریم. در حال حاضر بحث تخصیص ارز و ندادن ثبتسفارش، از مهمترین مشکلات ماست. یعنی به نوعی درگیر خودتحریمی هستیم تا تحریم بیرونی. به عنوان مثال؛ انتقال ارز را خودمان بهطور غیرمستقیم و با صرافیها انجام میدهیم؛ اما چالش اصلی، در بحث ثبت سفارشها و مبادی گمرکی است و درگیریمان در این بخشها بالاست.
وی تأکید کرد: بدون ثبت سفارش که اصلاً امکانپذیر نیست؛ در غیر این صورت، واردات قاچاق محسوب میشود؛ اما با وجود این الزام، فشار زیادی در این زمینه به شرکت وارد میشود. متأسفانه همین موضوع که ثبت سفارش را نمیدهند یا دیر در سامانه جامع تجارت تأیید میشود، موجب معطلی کالا در گمرکات میشود و از سوی دیگر، مشتریها را درگیر و در نهایت، کل مجموعه را دچار مشکل میکند.
قبل از بخشنامه، پای تولیدکننده را وسط بکشید
وی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد و متذکر شد: بخشنامههایی که هر روز به بهانه کنترل بازار صادر میشود و عملاً از داخل به ما فشار میآورد. پیشنهادم این است که اگر میخواهند بخشنامهای ابلاغ کنند، ابتدا کارگروهی تشکیل شود که تولیدکنندهها در آن حضور داشته باشند و بخشنامه به تأیید آنها برسد. یعنی مجمعی از تولیدکنندههای کفش، چرم و سایر بخشها باشد تا بتوانیم در آنجا اظهار نظر کنیم و نمایندهای از هر حوزه حضور داشته باشد.
پرچکانی در خاتمه افزود: در حال حاضر بخشنامهها فوری ابلاغ و فردای آن روز اجرایی میشود و ما را درگیر میکند و اگر این فرآیند به گونهای باشد که قبل از اجرا، نظر فعالان واقعی بازار اخذ شود، مشکلاتمان کمتر خواهد شد.