وقتی ماشین لباسشویی دچار مشکل می‌شود، یافتن شماره تماس تعمیرکار ماشین لباسشویی معتبر اولین دغدغه شماست. امروزه دیگر نیازی نیست ساعت‌ها به‌دنبال تعمیرکار بگردید یا از تمام اطرافیان درباره این خدمات بپرسید.

کافی است با بهترین شرکت تعمیر ماشین لباسشویی تماس بگیرید تا متخصصان حرفه‌ای در اسرع وقت خدمات را در محل شما ارائه دهند. این روش نه‌تنها زمان‌تان را صرفه‌جویی می‌کند، بلکه از کیفیت کار نیز اطمینان حاصل می‌کنید.

چه زمانی باید به سراغ بهترین تعمیرکار ماشین لباسشویی برویم؟

شناسایی نشانه‌های خرابی دستگاه به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر اقدام کنید و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری نمایید. برخی از نشانه‌های رایج برای تماس با خدمات تعمیر ماشین لباسشویی به‌شرح زیر است:

عدم روشن شدن دستگاه یا خاموشی ناگهانی در حین کار

نچرخیدن یا چرخش کند دیگ لباسشویی

باقی ماندن آب درون ماشین و مشکل در تخلیه

صداهای غیرعادی و لرزش بیش از حد هنگام کارکرد

برق‌دار بودن بدنه یا جرقه زدن دستگاه

قفل شدن درب یا عدم بسته شدن صحیح آن

تمیز نشدن کامل لباس‌ها پس از شستشو

نشت آب از قسمت‌های مختلف دستگاه

گرم نشدن آب یا عدم کارکرد خشک‌کن

چشمک زدن چراغ‌های روی پنل و عدم شروع برنامه

بوی سوختگی یا بوی نامطبوع از داخل دستگاه

پاره شدن لباس‌ها در حین شستشو

معیارهای مهم برای انتخاب بهترین شرکت تعمیر ماشین لباسشویی

انتخاب بهترین شرکت و بهترین تعمیرکار ماشین لباسشویی کار ساده‌ای نیست. اگر شرکتی تمام یا اکثر این ۸ معیار را داشته باشد، می‌توانید با خیال راحت تعمیر ماشین لباسشویی قدیمی و جدید خود را به او بسپارید.

داشتن مجوز رسمی و نظارت اتحادیه اصناف

بهترین شرکت‌ها حتما باید تحت نظارت اتحادیه کشوری صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت کنند. این مجوزها یعنی شرکت به‌صورت قانونی فعالیت می‌کند، تعمیرکارانش اعتبارسنجی شده‌اند و در صورت بروز مشکل، مرجع رسمی برای پیگیری وجود دارد. اکثر شرکت‌هایی که هیچ فعالیتی در وبسایت یا فضای مجازی خود ندارند، معمولا فاقد این مجوزها هستند.

ضمانت کتبی بدون قید و شرط

ضمانت واقعی یعنی اگر همان مشکل دوباره برگشت، تعمیرات مجدد کاملا رایگان انجام می‌شود. خیلی از شرکت‌ها ضمانت می‌دهند اما در عمل به این ضمانت، بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

سرعت بالای اعزام تعمیرکار

ماشین لباسشویی خراب یعنی کوه لباس کثیف! بهترین شرکت‌های تعمیر لباسشویی در تهران و کرج حداکثر ظرف ۱–۲ ساعت تعمیرکار اعزام می‌کنند و در شهرهای دیگر هم حداکثر تا ۲۴ ساعت. اگر شرکتی می‌گوید «فردا یا پس‌فردا» یعنی یا تعمیرکار کافی ندارد یا اولویتش مشتریان نیستند.

شفافیت کامل قیمت و ارائه فاکتور رسمی قبل و بعد تعمیر

قبل از شروع تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ یا هر مدل دیگری، باید هزینه دقیق بازدید، قطعات و دستمزد اعلام شود و فاکتور باید دارای کد رهگیری، مهر و امضا بوده و در سامانه نوین‌اصناف قابل استعلام باشد. بهترین شرکت تعمیر ماشین لباسشویی حتی فاکتور را به‌صورت آنلاین و در سه مرحله (قبل، حین و بعد تعمیر) بررسی و تایید می‌کند.

استفاده از قطعات اورجینال با سریال قابل استعلام

قطعه فیک یا استوک شاید ارزان‌تر باشد، اما معمولا ظرف چند ماه دوباره خراب می‌شود. شرکت‌های برتر فقط از قطعات اورجینال یا درجه یک با سریال و هولوگرام استفاده می‌کند و مشتری می‌تواند اصالت آن را از نمایندگی برند استعلام کند.

امتیاز و نظرات واقعی مشتریان

وقتی دنبال نظرات دیگران هستید، به نظرات فیک داخل سایت خود شرکت توجه نکنید، بلکه بررسی کنید در گوگل مپ، دیوار، ایسام و پلتفرم‌های مشابه، کاربران چه امتیازی داده‌اند. شرکت‌هایی که بالای ۴.۸–۴.۹ امتیاز و چند صد نظر واقعی دارند، بهترین تعمیرکار ماشین لباسشویی را در اختیارتان خواهند گذاشت.

وجود واحد بازرسی مستقل و رسیدگی سریع به شکایات

بهترین مجموعه‌ها واحد بازرسی جداگانه دارند که عملکرد تعمیرکار بر اساس امتیاز مشتری بررسی می‌شود و شکایات ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پیگیری می‌گردد. این یعنی شرکت واقعا به رضایت مشتری اهمیت می‌دهد.

پوشش تعمیر تمام برندهای ایرانی و خارجی

یک شرکت حرفه‌ای خدمات متنوع، از تعمیر لباسشویی بوش، ال جی، سامسونگ و بکو گرفته تا اسنوا، پاکشوما، دوو، ایندزیت و... را انجام می‌دهد و برای تعمیرات لباسشویی در منزل برای هر برند، تعمیرکار متخصص و قطعه موجود دارد.

بهترین شرکت تعمیر ماشین لباسشویی: تعمیر آنلاین!

باتوجه‌به معیارهای بهترین شرکت تعمیر ماشین لباسشویی که بالاتر گفته شد، شرکت تعمیرآنلاین جزو معدود مجموعه‌هایی است که تمام این ۸ معیار را به‌طورکامل و بدون نقص دارد. ثبت درخواست برای دریافت خدمات تعمیرآنلاین نیز آسان است و تنها با یکی از روش‌های زیر می‌توانید تعمیرکار متخصص را به محل خود دعوت کنید تا مشکل را در اسرع وقت حل کنند.

روش اول: از طریق وب‌سایت تعمیرآنلاین فرم درخواست را تکمیل کنید و اطلاعات دستگاه و مشکل آن را وارد نمایید. کارشناسان در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

روش دوم: با شماره ۰۲۱۴۵۳۹۶ تماس بگیرید و مشکل دستگاه را شرح دهید. پس از هماهنگی، تکنسین مجرب در زمان تعیین‌شده به محل شما مراجعه می‌کند.

بعد از حضور تکنسین، دستگاه شما بازدید و عیب‌یابی می‌شود. اکثر خرابی‌ها در محل شما برطرف می‌شوند، اما اگر نیاز به کار تخصصی باشد، قطعه معیوب به کارگاه منتقل و پس از تعمیر، مجددا نصب می‌شود. تمام برندهای معروف مثل بوش، ال‌جی، پاکشوما، آاگ و آریستون تحت پوشش هستند و این خدمات در تهران، کرج و سایر کلان‌شهرها ارائه می‌شود.

هزینه تعمیرات لباسشویی در منزل

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در هزینه تعمیرات لباسشویی شامل برند دستگاه شما، مدل و نوع ماشین (اتومات، دوقلو یا صنعتی)، تعداد و نوع قطعات آسیب‌دیده و لزوم تعویض آن‌ها است. مثلا تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ به‌دلیل قیمت قطعات اصلی ممکن است با سایر برندها متفاوت باشد.

همچنین تعمیر ماشین لباسشویی قدیمی گاهی پیچیده‌تر است، زیرا ممکن است قطعات آن در دسترس نباشند. برای اطلاع از تخمین هزینه خدمات می‌توانید درخواست خود را در تعمیر آنلاین ثبت کنید تا کارشناسان بعد از بررسی، قیمت را به شما اعلام کنند.

جمع‌بندی

انتخاب یک تعمیرکار مطمئن برای حفظ عمر دستگاه شما ضروری است. با ثبت درخواست در تعمیر آنلاین، از خدمات باکیفیت، تکنسین‌های متخصص و ضمانت ۶ ماهه بهره‌مند می‌شوید. در این مجموعه علاوه بر خدمات لباسشویی، سایر لوازم خانگی شما مثل تعمیر ماشین ظرفشویی نیز پشتیبانی می‌شوند.

