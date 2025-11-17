در مراسمی رسمی که با حضور آقایان دکتر رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر و دکتر قاسمی عضو هیئت مدیره و معاون تحقیقات و منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت توانیر، آقایان مهندس طالبی رئیس هیئت مدیره و دکتر حمیدی مدیر عامل شرکت قاصد هوشمند پیام ایرانیان (قاصدک) و دکتر کیال مدیر عامل پیام‌رسان بله در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با هدف ایجاد و بهره‌برداری از بازوی هوشمند ارتباطی توانیر در بستر پیام‌رسان‌های داخلی به امضا رسید. این همکاری گامی در جهت توسعه خدمات دولت هوشمند و تسهیل ارتباط دوسویه میان مردم و نهادهای خدماتی کشور است.

جزئیات همکاری و مفاد تفاهم‌نامه

در راستای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی ارتباط میان سازمان‌های خدمات‌رسان و مردم، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شرکت توانیر، شرکت قاصد هوشمند پیام ایرانیان (قاصدک) و پیام‌رسان بله به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که به امضای مدیر عامل شرکت توانیر، دکتر رجبی مشهدی رسید، با هدف راه‌اندازی «بازوی هوشمند توانیر» در بستر پیام‌رسان‌های داخلی منعقد شده است و گام اول آن در پیامرسان بله عملیاتی می‌شود؛ سامانه‌ای که به مشترکان برق در سراسر کشور امکان می‌دهد از طریق گفت‌وگو در پیام‌رسان بله، به خدماتی چون اطلاع از وضعیت قبض، ثبت درخواست‌ها، دریافت اطلاعیه‌ها و پاسخ به پرسش‌های متداول دسترسی پیدا کنند.

قاصدک در این همکاری نقش بستر ارتباطی و نهاد تسهیل‌گر میان توانیر و پیام‌رسان‌های داخلی را برعهده دارد و به عنوان حلقه واسط رسمی، هماهنگی‌های فنی، محتوایی و نظارتی پروژه را مدیریت خواهد کرد. این اقدام در چارچوب مأموریت قاصدک برای ایجاد زیرساخت ارتباطی منسجم میان نهادهای دولتی و پیام‌رسان‌های داخلی انجام می‌شود.

در این مراسم، نمایندگان هر سه نهاد ضمن تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال در خدمات عمومی، این همکاری را الگویی برای سایر سازمان‌های خدمات‌رسان کشور عنوان کردند.

سخنان آقای دکتر حمیدی مدیر عامل قاصدک

آقای دکتر حمیدی مدیرعامل شرکت قاصدک در حاشیه این مراسم گفت:

"قاصدک با هدف ایجاد یک بستر امن، متمرکز و کارآمد برای ارتباط دوسویه میان دستگاه‌های دولتی و مردم، این پروژه را به عنوان نخستین گام در مسیر یکپارچه‌سازی ارتباطات سازمانی در بستر پیام‌رسان‌های داخلی آغاز کرده است. همکاری توانیر، قاصدک و بله نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بومی، تجربه‌ای نوین در خدمات هوشمند به شهروندان ارائه کرد."

این تفاهم‌نامه در حضور مدیران ارشد وزارت نیرو، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اصحاب رسانه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران به امضا رسید.

پایان رپرتاژ آگهی