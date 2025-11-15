مدیرعامل شرکت پارسا سنگشکن در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
مشکلات برق و نیروی کار، چالش جدی تولیدکنندگان ماشینآلات معدنی/ تداوم تحریمها و مشکلات زیرساختی، مانع رشد تولید صنعتی
مهدی گرجی مدیرعامل شرکت پارس سنگشکن، در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن (ایران کانماین) اظهار کرد: مجموعه تحت مدیریت او از سال ۱۳۸۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و در حوزه ساخت و تأمین ماشینآلات خردایش معادن کشور فعال است.
تمرکز بر کیفیت فنی و خدمات تخصصی
گرجی توضیح داد: تمام تولیدات این شرکت پیش از عرضه، از مسیر بررسیهای فنی و مهندسی عبور میکنند و پس از انجام تستهای کیفی و کنترلهای نهایی، برای نصب در محل پروژه ارسال میشوند. به گفته او، تیم نصب و راهاندازی شرکت در تمام مراحل کنار معدنداران حضور دارد تا ماشینآلات به بهترین شکل عملیاتی شوند.
وی افزود: شرکت پارس سنگشکن علاوه بر پروژههای ثابت، تولید سنگشکنهای سیار (موبایل) را نیز توسعه داده است تا هزینههای حمل در معادن کاهش یابد. این رویکرد، شرکت را به یکی از تولیدکنندگان پیشرو در ساخت تجهیزات سیار معدنی در کشور تبدیل کرده است.
حضور در نمایشگاه و ارزیابی شرایط بازار
گرجی درباره نمایشگاه ایران کانماین گفت: هرچند شرایط اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی موجب کاهش رونق نمایشگاه شده، اما حضور مستمر در چنین رویدادهایی برای حفظ ارتباط با بازار و مشتریان اهمیت دارد.
وی تأکید کرد: هدف این شرکت از حضور در نمایشگاهها، نگاه بلندمدت به توسعه بازار و تثبیت جایگاه برند در شرایط سخت اقتصادی است.
چالشهای برق، تحریم و نیروی کار
مدیرعامل پارس سنگشکن با اشاره به مشکلات تولید بیان کرد: قطعیهای مکرر برق در شهرک صنعتی پرند آسیب جدی به روند تولید وارد کرده است.
وی توضیح داد: در هفته دو روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب برق کارخانه قطع میشود و این موضوع خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
گرجی اضافه کرد: تحریمهای بینالمللی مانع همکاری با شرکتهای خارجی شده و امکان تأمین برخی قطعات و تجهیزات را کاهش داده است.
وی خواستار بازنگری در این تصمیم و حمایت بیشتر دولت از واحدهای تولیدی شد تا ثبات در صنعت حفظ شود.