مدیرعامل شرکت کان‌راه در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛

موانع واردات و انحصار در تولید، چالش اصلی صنعت است

موانع واردات و انحصار در تولید، چالش اصلی صنعت است
مدیرعامل شرکت کان‌راه گفت: مشکلات مربوط به واردات ماشین‌آلات، ثبت سفارش، گمرک و فرآیندهای آنلاین از جمله چالش‌هایی است که فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران را تحت تأثیر قرار داده است.

عباس عابدی، مدیرعامل شرکت کان‌راه، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانماین) اظهار کرد: شرکت کان‌راه از سال ۱۳۷۲ آغاز به فعالیت کرده و تمرکز اصلی ما بر تأمین مواد ناریه صنعتی و ارائه خدمات آتش‌کاری پروژه‌های عمرانی و معدنی بوده است. در این مدت توانستیم با کار تخصصی، بسیاری از دغدغه‌های امنیتی و عملیاتی پیمانکاران و مدیران پروژه را کاهش دهیم.

عابدی توضیح داد: ما در حوزه حفاری پروژه‌های عمرانی زیرزمینی و روباز، آتش‌کاری کنترل‌شده در نقاط حساس مانند مناطق مسکونی مجاور تاسیسات، دکل‌های برق و خطوط لوله گاز فعالیت می‌کنیم که با استقبال مشتریان همراه بوده و هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

وی اضافه کرد: در زمینه استخراج معادن، تأمین ماشین‌آلات و لوازم حفاری و انجام خدمات لرزه‌سنجی و لرزه‌نگاری نیز فعال هستیم. با دستگاه‌های سرعت‌سنج خود، کمترین خطا را در اندازه‌گیری نقاط حساس ایجاد می‌کنیم تا عملیات ایمن و دقیق انجام شود.

توانمندی‌ها و ویژگی محصولات

عابدی بیان کرد: ویژگی متمایز محصولات ما، کیفیت و تخصصی بودن آنهاست. ما عمدتاً مصرف‌کننده مواد ناریه تولید صنایع دفاعی هستیم و با نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص خود، توانسته‌ایم در سراسر کشور پروژه‌های عمرانی و معدنی را پوشش دهیم.

وی گفت: هدف از حضور در این نمایشگاه، تقویت ارتباطات داخلی و بین‌المللی و معرفی توانمندی‌های شرکت بود. اگرچه امسال محدودیت‌های تحریم و کاهش تعاملات بین‌المللی رونق نمایشگاه را کاهش داده است، اما توانستیم با شرکت‌های داخلی و خارجی تعامل برقرار کنیم و مذاکرات برای همکاری‌های آینده انجام شد.

چالش‌ها و موانع تولید صنعتی

عابدی توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی این بخش، انحصاری بودن تولید مواد ناریه صنعتی در کشور است. این وضعیت موجب محدودیت در انتخاب مشتری و مشکلاتی در پروژه‌های معدنی و عمرانی شده است. اگر رقیب داخلی وجود داشت، کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری در دسترس بود.

وی اضافه کرد: مشکلات مربوط به واردات ماشین‌آلات، ثبت سفارش، گمرک و فرآیندهای آنلاین نیز چالش‌هایی است که فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رفع این موانع و همکاری نهادهای دولتی می‌تواند روند تولید و بهره‌وری پروژه‌ها را افزایش دهد.

عابدی بیان کرد: با وجود این مشکلات، ما با امید به آینده و با بهره‌گیری از تخصص پرسنل خود، فعالیت خود را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم در پروژه‌های عمرانی و معدنی کشور خدمات ایمن و به‌روز ارائه دهیم.

