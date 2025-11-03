افتتاح اولین شعبه همراه مکانیک در شمال تهران
این مطلب به معرفی اولین شعبه حضوری همراه مکانیک در شمال تهران و تمامی مزایای خریدوفروش خودرو در آن اختصاص دارد.
در شرایط فعلی بازار خودرو و افزایش شدید قیمتها، خریدوفروش خودرو فقط در مراکز معتبر منطقی است و هیچکس سرمایه خود را بهراحتی به خطر نمیاندازد. خریدوفروش خودرو در شعب حضوری همراه مکانیک هم به نفع خریدار و هم به نفع فروشنده است؛ چون خودرو با بهترین قیمت و در سریعترین زمان ممکن فروش میرود و خریدار هم خیالش از انتخاب بهترین گزینه و یک معامله بدون ضرر و زیان مطمئن است.
آدرس شعبه شمال تهران همراه مکانیک کجاست؟
مرکز تفریحی تجاری پلاتینیوم میزبان اولین شعبه همراه مکانیک در شمال تهران است. اگر نمیدانید پلاتینیوم کجاست، آدرس زیر را بخوانید:
آدرس شعبه پلاتینیوم همراه مکانیک: خیابان شریعتی ابتدای خیابان قبا، مجتمع تفریحی پلاتینیوم، طبقه منفی ۵
در حال حاضر شعبه پلاتینیوم همراه مکانیک شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 8 شب و جمعهها و روزهای تعطیل از 9 صبح تا 5 عصر باز است و تمامی خدمات همراه مکانیک در حوزه خریدوفروش خودرو را ارائه میدهد. اگر ساکن بلوار میرداماد یا محلههای قلهک، دروس، پاسداران، هروی و داوودیه هستید، بهترین دسترسی را به این شعبه دارید.
تفاوت نمایشگاههای حضوری همراه مکانیک با دیگر نمایشگاهها
شعبه پلاتینیوم همراه مکانیک در اصل یک نمایشگاه خرید خودرو است؛ یعنی هم تنوع بالایی از خودروها را برای فروش دارد و هم میتوانید خودروی خود را برای فروش آنجا بگذارید. البته این نمایشگاه با سایر نمایشگاههای ماشین تفاوت دارد و تفاوتش را در ادامه میگوییم:
خرید تضمینی خودروی کارشناسی شده
شاید بگویید کارشناسی خودرو مزیت جدیدی نیست؛ اما مسئله این است که همراه مکانیک همه خودروهای خود را بهصورت کارشناسی عرضه میکند و قرار نیست شما برای برخوردار شدن از این سرویس «درخواست» بدهید. علاوهبر این، بدون درخواست از 2 بار کارشناسی خودرو بهرهمند میشوید؛ چون همراه مکانیک هر خودرو را یکبار قبل از ورود به نمایشگاههای خود و یکبار هم قبل از معامله کارشناسی میکند.
دیگر مزایای خرید نقدی خودرو از شعب حضوری همراه مکانیک را در ادامه میخوانید:
- تضمین امنیت معامله با نظارت حقوقی بر کل فرایند نقلوانتقال خودرو
- قابلیت پرداخت امن مبلغ معامله
- امکان انتخاب گزینه موردنظر از بین هزاران مدل خودروی ایرانی، خارجی و مونتاژی
- دسترسی به گزارش کارشناسی کامل خودرو و اطلاع از زیر و بم آن قبل از معامله
- تضمین کارشناسی تمامی خودروها تا سقف 800 میلیون
- تعیین قیمت منصفانه و اصولی؛ بر اساس گزارش کارشناسی، معاملات واقعی و قیمتهای روز بازار
تحویل 24 ساعته خودروی قسطی
اگر سرمایه کافی برای خرید خودرو را نداشته باشید، 2 راه پیش رو دارید:
- وام بگیرید که نیازمند معرفی چند ضامن، ارائه مدارک متعدد، صبر زیاد و حوصله برای پیگیری و دوندگی است.
- از طرحهای لیزینگ استفاده کنید که شرایط سخت و غیرمنعطفی دارند و دست شما را در انتخاب خودرو میبندند.
همراه مکانیک در کمتر از 5 روز از ثبت درخواست، وام خرید خودروی شما را جور میکند؛ آن هم بدون اینکه شما برای آن دوندگی کنید یا اصلاً در امور اداری مربوط به آن دخالتی داشته باشید. مبلغ وامهایی که میدهد هم از 50 میلیون تومان تا بالای یک میلیارد است. بعد از تأمین وام و واریز پیشپرداخت توسط شما، همراه مکانیک خودرو را در کمتر از 24 ساعت تحویل میدهد.
همه اینها به کنار، خرید ماشین اقساطی از شعب حضوری همراه مکانیک مزایای زیر را هم دارد:
- امکان انتخاب از بین انواع خودروهای خارجی، ایرانی و مونتاژی
- ثبت سند ششدانگ به نام شما؛ از همان ابتدای کار
- پرداخت اقساط بهصورت هر 3 ماه یکبار
- تنوع بالای شرایط تأمین مالی؛ متناسب با جیب شما
- امکان خرید خودرو با پیشپرداخت 10 تا 50 درصد
فروش ماشین 5 روزه با بهترین قیمت ممکن
در شعبه پلاتینیوم و سایر شعب حضوری همراه مکانیک، قیمت خودروی شما بعد از یک کارشناسی دقیق و با توجه به معاملات واقعی بازار و قیمتهای روز تعیین میشود و همین تعیین قیمت اصولی خودرو را در کمتر از 5 روز و تنها در یک بازدید به فروش میرساند. البته وجود 180 هزار بازدیدکننده روزانه از سایت همراه مکانیک، استفاده از همه بسترهای انتشار آگهی و ارتباط با شبکه گستردهای از خریداران حرفهای خودرو هم در این اتفاق بیتأثیر نیست.
یکی دیگر از مزایای مهم فروش امانی خودرو در شعب حضوری همراه مکانیک، عدم دخالت شما در کلیه امور مربوط به فروش ماشین است. کارشناسان همراه مکانیک به جای شما برای خودرو آگهی میدهند، پاسخگوی تمامی تماسها هستند و مشتری واقعی هم برایتان پیدا میکنند. شما کافی است یکبار برای کارشناسی خودرو و یکبار هم برای امضای قرارداد وقت بگذارید. همچنین نیازی هم به پرداخت کمیسیون و پول پارکینگ ندارید.
همراه مکانیک در هر گوشه تهران یک شعبه دارد
اگر میخواهید بدانید سایر شعب حضوری همراه مکانیک در کجای تهران قرار دارند، فهرست زیر را ببینید:
- شعبه نیایش مال: جنتآباد مرکزی، نرسیده به بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، مجتمع نیایش مال
- شعبه خیابان ری: میدان شوش، خیابان ری، خیابان حداد عادل، پلاک 351
- شعبه همیلا سنتر: پونک، بلوار همیلا، مرکز خرید همیلا سنتر، طبقه منفی 2
- شعبه سیوان سنتر: تهرانپارس، بین فلکه دوم و سوم، مرکز خرید سیوان سنتر، طبقه منفی ۴