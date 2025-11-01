با هزینه‌ای اندک کلاس‌های درس دانش آموزان را به دستگاه تصفیه هوا مجهز کنیم. از مهمترین مکان‌های نیازمند به دستگاه تصفیه هوا مدارس و آموزشگاه‌ها هستند. بر اساس مدارکی که طی چند سال اخیر مبتنی بر تحقیقات در مدارس و مجتمع های آموزشی متوسطه و کودکان رونمایی و انتشار یافته‌اند، مشخص شده که در شهرهای بزرگ دارای آلودگی هوا در سراسر جهان، میزان یادگیری و به یادآوری مطالب درسی و فهم بنیادی از مسائل علمی بستگی مستقیم با شدت آلودگی هوا و تداوم آن در آن ناحیه دارد.

استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا در مدارس امروزه در بسیاری از مدارس ابتدایی و متوسطه کشورهای مختلف اجباری است و دیگر موسسات و آموزشگاه‌ها توسط هیئت امنا و اولیا و دیگر گردانندگان و مدیران آنها بر استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا پافشاری و تأکید می کنند. جلوگیری از ورود آلایند‌های بسیار ریز مانند PM2.5 (ذرات آلاینده با قطر کمتر از 2.5 میکرون) که تقریباً قطر آنها یک هفتادم قطر موی سر است، درون بدن دانش آموزان به وسیله دستگاه‌های تصفیه هوای هپا، در کلاس‌های درس امکان‌پذیر است.

در رسانه‌های کشور ما با شروع فصل پاییز مقالات زیادی در مورد آلودگی هوا نوشته و منتشر می‌شود، تنفس هوای پاک مرز نمی‌شناسد و یک نیاز بین‌المللی است و استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا به تدریج در کشورهای مختلف جا افتاده است، حتی کشورهایی که هوایی بسیار تمیزتر از ما دارند، در مهد کودک‌ها و دبستان‌ها از دستگاه تصفیه هوا استفاده می‌کنند. همۀ ما در بدو تولد بلافاصله به طور غریزی شروع به نفس کشیدن می‌کنیم، تأمین هوای پاک برای بچه‌ها از مسئولیت‌های بزرگسالان است.

دستگاه‌های تصفیه هوای زیادی را امروزه در بازار می‌بینیم که فروشندگان آنها اطلاعی از سابقه استوک بودن و یا نبودن آن ندارند، در صورت ممکن سال تولید دستگاه را کنترل کنید و یا از اعتبار گواهینامه‌های استاندارد دستگاه تصفیه هوا قبل از خرید مطلع شوید.

همه می‌دانند که آلودگی هوا برای بچه‌ها و افراد کهنسال بسیار خطرناک‌تر از مردم عادی است، از طرفی آلودگی هوا به منزله دودآلوده بودن هوا نیست، گاهی آلودگی هوا قابل مشاهده نبوده و می‌بینیم با وجود ظاهر معمولی هوا اداره کنترل آلودگی هوا اعلام هشدار کرده و دستگاه‌های تصفیه هوای مجهز به سنسور و نمایشگر وضعیت کیفیت هوا به رنگ قرمز در می‌آیند و افراد دارای بیماری‌های تنفسی و گروه‌های حساس دچار تنگی نفس و سرفه می‌شوند. در فصل پاییز توام با سرد شدن هوا بیشتر روزها آلوده است، پس بهتر است مثل بسیاری از کشورها، مدارس و مهد کودک‌های خود را با دستگاه‌های تصفیه هوای قوی و موثر تجهیز کنیم.

برخلاف آنچه تصور می‌شود برای خرید دستگاه تصفیه هوا با کارایی و توان بالا و تأمین هوای سالم برای کلاس‌های درس نیاز به صرف هزینۀ زیادی نیست، امروزه بیشتر افراد جامعه از ضرورت داشتن دستگاه تصفیه هوا اطلاع دارند و از تاثیر هوای آلوده بر مغز کودکان و تأثیر منفی آلودگی هوا بر یادگیری دروس و درک مفاهیم و همینطور کاهش سرعت واکنش و عکس‌العمل از طریق مطالعه جراید اطلاع یافته‌اند. دستگاه تصفیه هوای کلاس درس نیازی به بسیاری از تجهیزات اضافی نداشته و باید بیشترین توان حذف آلاینده‌ها را داشته باشند و کیفیت هوای کلاس درس را بالا نگه دارد تا دانش آموزان هوشیار و سرزنده به تحصیل ادامه دهند. شرکت چرمه شیز طی سال‌های گذشته با همکاری بسیاری از والدین و انجمن اولیا و مدارس و مدیریت اقدام به فروش اقساطی با تخفیف ویژه موسسات آموزشی نموده است و حتی دانشکده‌های مختلفی از دستگاه های تصفیه هوای چرمه شیز استفاده می‌کنند.(بخش همکاری شرکت با مدارس را در سایت ملاحظه فرمایید)

کیفیت بد هوا برای دانش آموزان خطرناک است با هزینه‌ای اندک می‌توانیم دستگاه تصفیه هوا برای کلاس‌های درس تهیه کنیم.

خرید دستگاه تصفیه هوای مدارس را به شخص دقیق و دارای دانش کافی بسپارید.

در صورت بررسی بیشتر گاهی متوجه می‌شویم در بسیاری از موارد قیمت دستگاه‌های تصفیه هوا بسیار گران و برعکس عملکرد دستگاه بسیار ضعیف بوده و اصولاً باقی اطلاعات نیز واقعی نیستند که صحت مطالب با یک جستجو در اینترنت قابل بررسی است.

