داشتن یک برآورد زمانی تقریبی از هر مرحله می‌تواند به شما کمک کند بفهمید در کجای مسیر قرار دارید و چقدر زمان برای تکمیل فروش لازم است. اگر در حال مطالعه این مطلب هستید احتمال می‌دهیم اهل برنامه‌ریزی هستید و به‌دنبال راهی می‌گردید که استرس و اتلاف وقت را کم کند. بنابراین ما در این مقاله، مراحل اصلی فروش خودرو را توضیح می‌دهیم و برای هر مرحله، میانگین زمان لازم را می‌گوییم.

اگر تا پایان همراه ما باشید در انتهای همین مقاله، روشی معرفی می‌کنیم که تمامی مراحل فروش خودرو را به شکل قابل توجهی کوتاه‌تر می‌کند و می‌تواند تجربه‌ای سریع، امن و کم‌دردسر از فروش خودرو برای شما فراهم کند.

نگاهی به مراحل فروش خودرو و زمان لازم برای هر مرحله

در ایران فروش خودرو معمولاً به سه روش اصلی انجام می‌شود: فروش شخصی، سپردن خودرو به نمایشگاه‌ها یا استفاده از پلتفرم‌های آنلاین آگهی. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب مناسب به زمان، تجربه و میزان ریسک‌پذیری فروشنده بستگی دارد.

در نهایت خیلی تفاوتی ندارد کدام روش را انتخاب می‌کنید، مراحل و زمانبندی زیر، تقریبا برای هر سه روش فروش خودرو در ایران یکسان است.

مرحله اول: آماده‌سازی خودرو و مدارک

در ابتدا، مالک باید خودرو را برای بررسی ظاهری و فنی آماده کند. این کار شامل تمیزکاری کامل، رفع نواقص فنی و بررسی معاینه فنی است. همچنین جمع‌آوری مدارک شامل کارت خودرو، برگ سبز، کارت سوخت و بیمه شخص ثالث ضروری است. پرداخت خلافی‌ها و عوارض نیز باید قبل از فروش انجام شود.

میانگین زمان: ۱ تا ۲ روز

مرحله دوم: آگهی‌کردن خودرو و یافتن خریدار

فروشنده خودرو معمولاً از طریق سایت‌های خرید و فروش، شبکه‌های اجتماعی یا اطلاع‌رسانی به آشنایان، مشتریان احتمالی را پیدا می‌کند. این مرحله با تماس‌های متعدد و بازدیدهای حضوری همراه است که می‌تواند زمان زیادی از مالک بگیرد.

اگر ماشینتان خوش‌فروش و سالم باشد احتمالا زمان کم‌تری در این مرحله صرف خواهید کرد. در غیر این صورت حداقل چند هفته باید منتظر یک مشتری واقعی که با قیمت مناسب خودروی شما را خریداری کند، بمانید.

میانگین زمان: چند روز تا چند هفته

مرحله سوم: بازدید و مذاکره حضوری

در این مرحله خریداران خودرو را مشاهده و بررسی می‌کنند و قیمت پیشنهادی را مطرح می‌کنند. مشکلاتی مانند عدم حضور خریدار در موعد مقرر، چانه‌زنی طولانی یا مشتریانی که دائما می‌خواهند ارزش دارایی شما را پایین‌تر نشان بدهند، این مرحله را پیچیده می‌کند.

میانگین زمان: چند ساعت تا چند روز

مرحله چهارم: کارشناسی و قیمت‌گذاری

ارزیابی فنی خودرو توسط کارشناسان متخصص انجام می‌شود تا قیمت واقعی و منصفانه تعیین شود. اختلاف نظر کارشناسان و ناهماهنگی‌ها در تحلیل بازار می‌تواند روند فروش را طولانی کند. خصوصا اگر پروسه فروش خودرو طولانی شود؛ به این صورت که ممکن است در عرض یک هفته قیمت‌ها طوری جابجا شوند که قیمت‌گذاری کارشناس دیگر منطقی به نظر نرسد.

میانگین زمان: ۱ تا ۲ ساعت

مرحله پنجم: پرداخت وجه

اگر همه‌چیز به خوبی پیش برود و مراحل یافتن مشتری، کارشناسی و مذاکره به پایان خوبی برسد، نوبت به پرداخت وجه حاصل از فروش خودرو می‌رسد. پرداخت می‌تواند به صورت نقدی، چک یا انتقال وجه از چند حساب انجام شود. شاید بتوان گفت یکی از حساس‌ترین بخش‌های فروش خودرو، همین بخش است. در این مرحله ریسک‌های مختلفی مثل چک برگشتی، واریز ناقص یا حتی ادعای واریز وجه در برابر عدم تحویل خودرو، وجود دارد.

میانگین زمان: چند ساعت تا چند روز

مرحله ششم: فرآیند حقوقی انتقال سند و مالکیت خودرو

قدم آخر معامله خودرو، انجام مراحل اداری انتقال سند است. خود این بخش چندین مرحله دارد که جزئیات آن را در لیست زیر برای شما آورده‌ایم.

عقد قرارداد و تنظیم مبایعه‌نامه دقیق (از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه)

فک پلاک و انجام امور قانونی مرتبط با شماره‌گذاری (از ۱ تا ۲ روز)

پرداخت مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و خلافی خودرو (از چند ساعت تا ۱ روز)

انتقال سند رسمی در دفترخانه (از ۱ تا ۲ روز)

تسویه نهایی وجه معامله (از چند ساعت تا چند روز)

معرفی یک روش میانبر برای فروش فوری خودرو

همانطور که در بخش قبلی متوجه شدیم، به طور میانگین فروش خودرو در ایران می‌تواند بین چند روز تا چند هفته از شما زمان بگیرد. بنابراین با فروش خودرو از طریق روش‌های سنتی نه تنها هزینه زمانی زیادی برای فروش ماشین پرداخت می‌کنید بلکه امنیت معامله را هم تا حد زیادی به خطر می‌اندازید.

از سال ۱۳۹۷ شرکتی به نام خودرو۴۵ با هدف تسهیل معاملات خودرویی پا به بازار فروش ماشین‌های کارکرده گذاشت. این شرکت با ارائه خدمات متنوع، امکان فروش خودرو را بدون نیاز به آگهی‌های متعدد یا مذاکره حضوری فراهم کرد.

در حال حاضر اگر قصد فروش ماشین کارکرده داشته باشید، دیگه نیازی نیست هفته‌ها به‌دنبال خریدار، کارشناسی خودرو و حتی مراحل نقل و انتقال خودرو بدوید. تجربه هزاران فروشنده خودرو طی این سال‌ها نشان می‌دهد با خودرو۴۵، مسیر فروش خودرو در کم‌تر از یک روز طی می‌شود.

خودرو۴۵ چگونه می‌تواند خدمات فروش یک روزه خودرو ارائه دهد؟

خدمات فروش یک روزه ماشین کارکرده در خودرو۴۵ با ثبت اطلاعات خودرو در وبسایت khodro45.com و تعیین وقت مراجعه حضوری به یکی از +۵۵ شعبه این شرکت در ۱۹ شهر از سراسر کشور، آغاز می‌شود. پس از کارشناسی فنی و بدنه ماشین، خودروی شما به شبکه‌ای گسترده از ده‌ها هزار خریدار خودرو در سراسر کشور نشان داده می‌شود. سپس بالاترین قیمت پیشنهادی اعلام شده و مراحل حقوقی نقل و انتقال خودرو آغاز می‌شود. مراحل کامل را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

آیا خودرو۴۵ سریع‌ترین روش فروش خودروی کارکرده است؟

پاسخ به این سوال ساده است: بله. خودرو۴۵ تمامی مراحل فروش خودرو را در کم‌ترین زمان ممکن و به صورت یک روزه انجام می‌دهد. در حالی که شما در نزدیک‌ترین شعبه به محل سکونتتان حضور دارید، تیم این شرکت تمام کارهای کلیدی را انجام می‌دهد:

کنترل مدارک و احراز هویت طرفین معامله

کارشناسی فنی و بدنه خودرو در ۱۴۵ نقطه با استفاده از اتاق نور و تجهیزات حرفه‌ای

مذاکره و تعیین قیمت نهایی

تنظیم قرارداد

در پایان، شما تنها یک بار به دفترخانه برای امضای نهایی قرارداد و دریافت مبلغ فروش خودرو مراجعه می‌کنید. بنابراین همه مراحل زمان‌بر و پیچیده در یک روز پیش برده می‌شوند و تجربه‌ای سریع، امن و بی‌دردسر از فروش خودرو به دست خواهید آورد.

اگر قصد فروش یک روزه خودروی خود را دارید همین الان وارد وبسایت khodro45.com شوید، اطلاعات خودرو را ثبت کنید و تاریخ و ساعت مراجعه به شعبه نزدیک خود را تعیین کنید. همچنین کارشناسان خودرو۴۵ آماده پاسخگویی و تعیین نوبت قرار فروش از طریق شماره تلفن ۱۴۸۵ نیز هستند.

