بهترین زمان سفر به ایروان چه فصلی است؟
سفر به ایروان، پایتخت تاریخی و دیدنی کشور ارمنستان، تجربهای متفاوت از ترکیب طبیعت کوهستانی، معماری سنگی و فرهنگ اصیل مردم این سرزمین است. اگر قصد دارید به این شهر سفر کنید، بدون شک دانستن بهترین زمان سفر به ایروان میتواند به شما کمک کند تا برنامهریزی دقیقتری داشته باشید و از لحظهلحظه سفرتان لذت ببرید.
البته اگر بخواهید بدون دغدغه درباره اقامت، پرواز و گشتهای شهری راهی این مقصد شوید، استفاده از گزینههایی مانند تور ایروان بهترین انتخاب است؛ چرا که در قالب یک پکیج کامل، تمام جزئیات سفر شما از قبل هماهنگ میشود.
در ادامه، با بررسی دقیق آب و هوای ایروان در فصول مختلف، جشنواره ها و ویژگیهای هر دوره سال را مرور میکنیم تا بدانید کِی باید چمدان ببندید و به این شهر تماشایی سفر کنید.
آب و هوای ایروان
ایروان در دامنه کوه آرارات و در ناحیهای نیمهخشک و کوهستانی قرار گرفته است. آب و هوای این شهر در بیشتر روزهای سال آفتابی و معتدل است، اما بهدلیل تفاوت ارتفاع، دما در طول سال نوسانات زیادی دارد.
زمستانها سرد و برفی، تابستانها گرم و خشک، و بهار و پاییز دو فصل طلایی سفر به ایروان هستند. اگر به دنبال هوای مطبوع، مناظر سبز و قیمت مناسب هستید، این دو فصل بهترین گزینه برای شما خواهند بود.
بهار؛ آغاز طراوت و بهترین زمان سفر به ایروان
بهار در ایروان از ماه مارس (اسفند) آغاز میشود و تا ژوئن (خرداد) ادامه دارد. در این فصل، طبیعت اطراف شهر جان تازهای میگیرد و خیابانها پر از رنگ و شکوفه میشوند. این زمان برای پیادهروی در میدان جمهوری، بازدید از موزهها و گشت در خیابان شمالی ایروان بسیار مناسب است.
از طرفی، در این فصل هنوز ازدحام گردشگران تابستانی شروع نشده، بنابراین میتوانید در آرامش بیشتری از جاذبههای شهر دیدن کنید و از قیمتهای مناسبتر هتلها و پروازها بهرهمند شوید.
به همین دلیل، بسیاری از مسافران و آژانسها این دوره را بهترین زمان برای رفتن به ایروان میدانند.
تابستان؛ فصل جشن و وسیقی
با گرم شدن هوا، حجم مسافران به ایروان افزایش مییابد و فرصت خوبی برای شرکت در جشنواره های ارمنستان فراهم میشود. گرچه هوای شهر گرم و خشک است، اما با وجود کافههای خیابانی، رویدادهای موسیقی زنده، فستیوالهای هنری و خیابانهای شلوغ، حالوهوای پرانرژی و جوانپسندی دارد.
یکی از مهیجترین رویدادهای ایروان، جشن آب و رنگ است که هر ساله برگزار میشود. در این روز مردم با سطل و بطری به خیابانها میآیند و با ریختن آب روی یکدیگر شادی و طراوت را جشن میگیرند.
اگر قصد دارید در این جشن سنتی و پرانرژی شرکت کنید، بهتر است در تابستان و همزمان با جشن آب ارمنستان به این شهر سفر کنید.
همچنین تابستان ایروان زمان ایدهآلی برای علاقهمندان به تفریحات شبانه، کنسرتهای روباز و گشتوگذار در خیابانهای شهر است. کافههای روباز میدان اپرا، خیابان Abovyan و باغهای اطراف رودخانه هرازدان در این فصل پر از شور و نشاطاند.
البته باید بدانید که تابستان فصل اوج سفر به ایروان است، بنابراین قیمت پرواز و اقامت افزایش پیدا میکند. در این حالت، رزرو از قبل یا استفاده از تور ایروان میتواند کمک کند هزینههایتان را مدیریت کنید.
پاییز؛ فصل رنگ و خرید در ایروان
پاییز ایروان، بهویژه از سپتامبر تا نوامبر (شهریور تا آبان)، برای بسیاری از گردشگران جذابترین زمان سفر است.
در این فصل، شهر در رنگهای زرد و نارنجی غرق میشود و آب و هوای ایروان به معتدلترین حالت خود میرسد. دمای میانگین بین ۱۲ تا ۲۰ درجه است و نسیم خنکی در شهر میوزد.
خیابانهای آرام، فروشگاههای خلوتتر و تخفیفهای فصلی باعث شده پاییز یکی از زمانهای ایدهآل برای خرید و گردش در بازارهای محلی و مراکز خرید مدرن ایروان باشد.
اگر به دنبال ترکیبی از طبیعت رنگارنگ، قیمت مناسب و هوای مطبوع هستید، پاییز بدون شک بهترین زمان سفر به ایروان برای شماست.
زمستان؛ سفری متفاوت با حالوهوای کریسمس
زمستان ایروان، از دسامبر تا فوریه (آذر تا بهمن)، با سرمای زیر صفر و برف سفیدپوش شناخته میشود. دمای هوا در برخی شبها تا منفی ۱۰ درجه هم میرسد.
کارناوال به عنوان ارائه دهنده تمامی خدمات سفر و گردشگری در خصوص این موردگفته:
ایروان با زمستان های سرد و یخبندانش شهرت دارد. بنابراین اگر این فصل راهی پایتخت ارمنستان می شوید، لباس های گرم خود را جانگذارید. بد نیست بدانید دمای روزهای زمستانی ایروان تا 8- درجه نیز پایین می روند.
اما در همین سرمای دلچسب، شهر حال و هوای جشن و چراغانی به خود میگیرد و خیابانها با تزئینات کریسمسی پر از رنگ و نور میشوند.اگر به عکاسی از مناظر زمستانی علاقهمندید یا میخواهید حالوهوای کریسمس اروپایی را از نزدیک تجربه کنید، زمستان گزینهای خاص است.
ضمن اینکه هزینهها در این فصل کاهش مییابد، بنابراین اگر به دنبال سفری اقتصادی هستید، زمستان میتواند زمان مناسبی برای رفتن به ارمنستان باشد.
مقایسه فصلها برای انتخاب بهترین زمان سفر به ایروان
برای انتخاب بهترین زمان سفر به ایروان بهتر است شرایط هر فصل را بررسی کنید.
|فصل
|ویژگی
|مناسب
|بهار (مارس تا ژوئن)
|طبیعت سرسبز، خلوتتر، قیمت مناسبتر
|گردش و بازدید شهری
|تابستان (ژوئن تا اوت)
|فستیوالها و شبهای زنده
|گردش و حضور در جشنوارهها
|پاییز (سپتامبر تا نوامبر)
|تم پاییزی، خرید، هوای معتدل
|عکاسی و خرید
|زمستان (دسامبر تا فوریه)
|برف و جشن کریسمس، هزینه پایینتر
|سفر اقتصادی و عکاسی زمستانی
کلام پایانی
ایروان شهری چهار فصل است و در هر زمان از سال زیبایی خاص خود را دارد. اما اگر بخواهیم بهطور خلاصه بگوییم، بهترین زمان سفر به ایروان معمولاً بهار و پاییز است؛ زمانی که دما معتدل، طبیعت چشمنواز و قیمتها منطقیتر هستند. پس اگر میخواهید بدون دغدغه برای سفر خود برنامهریزی کنید، میتوانید با استفاده از خدمات کارناوال بهراحتی تمام نیازهای سفر خود از جمله بلیط هواپیما، رزرو هتل، ویلا و اقامتگاه را بهصورت آنلاین انجام دهید و با خیالی آسوده راهی ایروان شوید.
سوالات متداول
1. بهترین زمان سفر به ایروان چه زمانی است؟
بهار و پاییز بهترین زمان سفر به ایروان هستند؛ چون هوا معتدل و شهر خلوتتر است.
2. در تابستان ایروان چه تفریحاتی وجود دارد؟
تابستان ایروان فصل فستیوالها، کنسرتهای روباز و جشن آب است. در این زمان، خیابانها و کافهها حالوهوایی زنده و پرانرژی دارند.
3. برای شرکت در جشن آب ارمنستان چه زمانی باید سفر کرد؟
جشن آب هر سال در اواسط ماه جولای (تیرماه) برگزار میشود.