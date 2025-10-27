سید حسین یمینی، رئیس هیأت مدیره شرکت "آسا تجهیز ارمغان مهر ایرانیان" با برند «آتا‌مد»، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از چالش‌های جدی تولید تجهیزات استریل‌سازی، مشکلات واردات مواد اولیه و پیچیدگی‌های اداری گفت؛ مشکلاتی که به گفته وی، علاوه بر تحریم‌ها، نفس تولید را تنگ کرده است.

آتا‌مد؛ پوشش‌دهنده قلب بیمارستان‌ها

رئیس هیأت مدیره شرکت آسا تجهیز ارمغان مهر ایرانیان در این خصوص تصریح کرد: از سال ۱۳۹۹ فعالیت رسمی این شرکت آغاز شده است که حوزه اصلی آن کنترل عفونت و استریلیزاسیون در مراکز درمانی است. در واقع بخش CSSD و CSR که به «قلب بیمارستان» معروف است، حوزه پوشش‌دهی ما محسوب می‌شود.

وی افزود: تمامی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و امتیازدهی بیمارستان‌ها، وابستگی مستقیمی به وضعیت استریلیزاسیون دارد. بخش مهمی از عفونت‌های اتاق عمل و عفونت‌های بیمارستانی که موجب اختلافات بین بیماران و مراکز درمانی می‌شود، ناشی از ضعف در این بخش است.

تولید به جای وابستگی

یمینی توضیح داد: در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، بسیاری از کالاها امکان ورود به کشور پیدا نکرده یا با کمبود شدید مواجه شده‌اند. ما این نیاز را شناسایی کردیم و با همکاری تولیدکنندگان داخلی و تامین‌کنندگان مواد اولیه، بخشی از محصولات این حوزه را داخل کشور تولید کردیم تا روند نزولی و خلأ موجود در بازار جبران شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ تا ۲۲۰ بیمارستان به‌طور مستقیم خدمات ارائه می‌دهیم و حدود ۴۰۰ مرکز دیگر نیز از طریق نمایندگان ما در شهرستان‌ها با آتا‌مد همکاری دارند. همچنین صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ارمنستان و قرقیزستان داشته‌ایم.

بروکراسی؛ مانع بزرگ‌تر از تحریم

وی با انتقاد از روندهای اداری بیان کرد: جدا از بحث تحریم‌ها، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و کاغذبازی‌ها، بزرگ‌ترین چالش ماست. گرفتن یک مجوز ساده ماه‌ها طول می‌کشد. نمونه‌اش برای کارخانه‌ای که در دزفول داریم، دانشگاه علوم پزشکی دزفول اعلام کرد که این موضوع در حوزه اختیارات آنها نیست و پرونده به اهواز منتقل شده است. در اهواز نیز ۸۹ درصد کار پیش رفت، اما در نهایت بین وزارت بهداشت و وزارت صمت سر یک دستورالعمل بلاتکلیف ماندیم!

وی افزود: پس از آن پرونده به تهران منتقل شد، بدون اینکه راهکار مشخصی برای ادامه مسیر داشته باشیم. نتیجه این شد که ماه‌ها زمان و میلیاردها تومان هزینه برای راه‌اندازی خط تولید صرف کردیم اما کار عملاً متوقف مانده است.

مواد اولیه‌ای که از هفت‌خوان می‌گذرد

یمینی ادامه داد: برای تولید اندیکاتورهای استریلیزاسیون نیاز به جوهر مدیکال فاقد سرب داریم؛ ماده‌ای ساده اما تخصصی؛ اما حتی برای واردات یک لیتر از آن هم به دلیل نام ایران، شرکت‌ها حاضر به فروش نیستند. مجبوریم از مسیر چند کشور عبور دهیم و فرآیندی که یک هفته‌ای انجام می‌شود، چند ماه زمان می‌برد.

وی گفت: تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و حساسیت روی کالاهای پزشکی، هزینه‌ها را افزایشی و رقابت را برای تولیدکننده ایرانی دشوار کرده است.

