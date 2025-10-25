خبرگزاری کار ایران
سیروس غفوریان‌فر تقدیر شد؛

قدردانی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران از تلاش‌های آموزشی مؤسسه "عصر گفت‌وگوی قلم"

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران از تلاش‌های آموزشی مؤسسه "عصر گفت‌وگوی قلم" قددرانی کرد.

به گزارش ایلنا،  در پی فعالیت های گسترده و موثر موسسه فرهنگی و هنری « عصرگفتگوی قلم» در عرصه آموزش، بویژه تداوم جدی برنامه های این موسسه پس از جنگ تحمیلی 12 روزه و نقش آفرینی در برگزاری رویدادهای اقتصادی و فرهنگی با هدف رفع مشکلات کارآفرینان کشور و تحقق آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران، دکتر « یعقوب نماینده »، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با اهدای لوح تقدیر از سیروس غفوریان فر، مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری عصرگفتگوی قلم، قدردانی کرد.

در متن تقدیرنامه، بر نقش موثر موسسه در برگزاری « دهمین اجلاس مدیریت سرمایه گذاری در صنایع و مشاغل پر ریسک » و به کمک به شکوفایی اقتصاد ملی در سال « سرمایه گذاری برای تولید » تاکید شده است.

« غفوریان فر » از کارآفرینان فعال و خوش سابقه کشور به شمار می رود که تاکنون رویدادهای آموزشی مهمی را در کشورهای حوزه شنگن ، ژاپن و کره جنوبی برگزار کرده است.

