نکات خرید سقف متحرک، جک پارکینگ و درب اتوماتیک در 1404

خرید درب اتوماتیک شیشه ای به عوامل و نکات متعددی وابسته است. برای خرید درب اتوماتیک شیشه ای باید به نکاتی چون نوع اپراتور، جنس فریم، ابعاد درب، امکانات اضافی و در نهایت هزینه نصب و نگهداری آن توجه ویژه ای داشت.

سقف متحرک برقی یک سازه مدرن و کاربردی است که برای ایجاد فضای سرپوشیده و باز شو است. با فشردن یک کلیک، سقف متحرک برقی متناسب با زاویه دلخواه شما باز و بسته می شود. هنگام خرید سقف متحرک برقی باید به نکاتی نظیر نوع پوشش سقف، موتور و امکانات اضافه مانند سنسور های حرارتی دقت کرد.

قیمت جک درب پارکینگ بر اساس فاکتور های گوناگونی مانند سطح کیفیت، برند سازه، کشور تولید کننده و نوع کاربرد آن متغیر است. قیمت جک درب پارکینگ به طور تقریبی از 13.000.000 تومان شروع می شود و تا 150.000.000 تومان ادامه پیدا می کند. برای بررسی انواع جک درب پارکینگ می توانید به وب سایت زیبا سازه و دیگر فروشگاه ها مراجعه کنید.

عوامل موثر بر قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

خرید درب اتوماتیک شیشه ای به عوامل متعددی وابسته است که برای عملکرد درست درب، حتما باید به آن دقت کنید. اول از هر چیزی، باید نوع اپراتور مشخص شود. اپراتور شامل مواردی نظیر موتور، برد، کنترلر و سنسور ها است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سپس جنس و ابعاد شیشه در اولویت قرار می گیرد. در نهایت نوع فریم و امکانات اضافی مانند باتری، قفل الکتریکی و ... حائز اهمیت است.

کاربرد سقف متحرک برقی چیست؟

سقف متحرک برقی در مدل های مختلف تولید و عرضه می شود. از ویژگی های مهم سقف متحرک برقی، می توان به عایق رطوبتی و مقاوم در برابر شرایط محیطی اشاره کرد. همچنین از دیگر ویژگی های سقف متحرک برقی تحمل وزن بالا و ضد حریق بودن آن است. در ادامه به بررسی کاربرد های سقف متحرک برقی می پردازیم.

ایجاد سایه متناسب با زاویه دلخواه

محافظت در برابر باران، برف و آفتاب

استفاده در تراس یا حیاط برای راحتی و زیبایی

سقف متحرک برقی پارکینگ برای محافظت از خودرو

افزایش زیبایی فضا و کاربری آن

جهت اطلاعات بیشتر درباره درب اتوماتیک می توانید به وب سایت زیبا سازه مراجعه کنید!

انواع جک درب پارکینگ

جک درب پارکینگ دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به ویژگی ها و مزایایی که دارند، باعث تغییر قیمت جک درب پارکینگ می شوند. اول از هر چیزی باید گفت که جک درب پارکینگ دو مدل حرکتی دارد. اولین مدل، جک درب ریلی و دومین مدل آن، درب بازویی است. جک درب پارکینگ به دو نوع هیدرولیکی و الکترومکانیکی تقسیم می شود که در ادامه هر یک را بررسی می کنیم.

جک درب هیدرولیکی

جک درب هیدرولیکی به 2 صورت تک لنگه و دو لنگه عرضه می شود که قیمت جک درب پارکینگ تک لنگه به علت توان بالا، بیشتر است. درب هیدرولیکی با روغن کار می کند و برای درب های سنگین و پرتردد مورد استفاده قرار می گیرد. جک درب هیدرولیکی مانند جرثقیل ها با روغن کار می کند و برای استفاده های سنگین تولید شده است.

جک درب الکترومکانیکی

جک الکترومکانیکی هم مانند مدل قبلی، به صورت تک لنگه و دو لنگه تولید می شود. از این جک معمولا برای درب پارکینگ مجتمع های مسکونی که تردد کمی دارند استفاده می شود. این نوع جک نسبت به مدل هیدرولیکی ضعیف تر است. نحوه کارکرد جک الکترومکانیکی، در اصل همان سیستم گیربکس مکانیکی است که حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل می کند.

قیمت خرید درب اتوماتیک شیشه

درب اتوماتیک شیشه ای، نقش بسزایی در زیبایی و جلوه یک ساختمان دارد. در نتیجه انتخاب درست و توجه به قیمت آن، کمک ویژه ای در خرید درب اتوماتیک شیشه ای می کند. در ادامه، در قالب یک جدول به بررسی انواع آن و قیمت درب اتوماتیک شیشه ای می پردازیم.

نوع درب اتوماتیک شیشه ای شروع قیمت کاربری مناسب درب برقی کشویی از 15.000.000 ورودی ساختمان و اماکن عمومی درب برقی تلسکوپی از 20.000.000 فضاهایی با محدودیت عرض درب برقی منحنی از 30.000.000 ورودی های خاص مثل هتل های لوکس

قطعات سقف برقی متحرک

سقف متحرک اتوماتیک از سازه های معماری مدرن است که به تازگی، استفاده از آن بسیار محبوب شده است. سقف متحرک برقی برای ایجاد سایه و محافظت از شرایط آب و هوایی متنوع مانند برف، باران، تگرگ، گرد و خاک و ... تولید و عرضه شده است. در ادامه، قطعات و اجزای اصلی سقف متحرک برقی را نام می بریم.

سازه فلزی و آلومینیومی پوشش سقف (پارچه، آلومینیوم و پلی کربنات) ریل و گاید حرکت موتور تیوبولار برقی ریموت کنترل هوشمند

راهنمای خرید جک درب پارکینگ

جک درب پارکینگ، انواع گوناگونی دارد که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد و برای فضا و مکان خاصی کاربرد دارد. قیمت جک درب پارکینگ با توجه به ویژگی های مختلف تغییر می کند. به همین دلیل، قبل از خرید جک درب پارکینگ حتما به نکات زیر دقت کنید.

برند و مارک جک

نوع جک درب پارکینگ

کیفیت ساخت و مواد اولیه

توان و قدرت جک پارکینگ

قدرت سیگنال دهی جک

امنیت جک درب پارکینگ

باتری پشتیبان جک

گارانتی و خدمات پس ار فروش

هزینه نصب درب اتوماتیک شیشه ای

قبل از خرید درب اتوماتیک شیشه ای، باید به هزینه نصب آن دقت کرد. به طور تقریبی هزینه نصب درب اتوماتیک شیشه ای از 2.000.000 تومان شروع می شود و تا 10.000.000 تومان ادامه پیدا می کند. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر هزینه نصب درب شیشه ای اتوماتیک می پردازیم.

نوع درب: هزینه نصب درب های اتوماتیک، با توجه به انواع آن یعنی کشویی، تلسکوپی، منحنی متفاوت است. چرا که هر کدام پیچیدگی خاص خود را دارند.

ابعاد و وزن: هرچه ابعاد و وزن درب اتوماتیک شیشه ای بیشتر باشد، هزینه نصب آن نیز افزایش پیدا می کند. چرا که با افزایش ابعاد، به موتور قوی تر و یراق آلات مقاوم تری نیاز داریم.

نوع شیشه: شیشه های درب اتوماتیک شیشه ای انواع مختلفی دارند که هزینه نصب هر کدام با دیگری متفاوت است. انواع شیشه عبارت است از شیشه ساده، سکوریت، دوجداره و ...

جنس و کیفیت یراق آلات: یراق آلات با کیفیت از برند های معتبر قیمت بیشتری دارند، اما از استحکام بهتری برخوردار هستند که باعث افزایش طول عمر سازه می شود.

محل نصب: دسترسی به محل نصب و شرایط محیطی باعث تغییر قیمت نصب درب شیشه ای اتومات می شود. در صورت سخت بودن دسترسی، هزینه نصب افزایش می یابد.

می شود. در صورت سخت بودن دسترسی، هزینه نصب افزایش می یابد. هزینه های جانبی: منظور از هزینه های جانبی، هزینه حمل و نقل، برق کاری و ... است که هر کدام تاثیر بسزایی در قیمت نهایی دارند.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که انتخاب درست خرید درب اتوماتیک شیشه ای، سقف متحرک برقی و جک پارکینگ بسیار حائز اهمیت است و قبل از خرید درب اتوماتیک شیشه ای باید به درستی نیاز خود را درک کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید. برای خرید درب شیشه ای اتوماتیک و اطلاع از قیمت، می توانید به سایت زیبا سازه و دیگر فروشگاه ها مراجعه کنید.

به نظر شما چه نکاتی در رابطه با خرید درب اتوماتیک شیشه ای وجود دارد که در متن بالا ذکر نشد؟

پایان رپرتاژ آگهی