بهترین تابلوسازی های سال 1404

تابلوسازی در اصل به فرآیند طراحی، ساخت و نصب تابلو های تبلیغاتی گفته می شود که نقش بسیار پر رنگی در جذب مشتری و راهنمایی آنها به سمت کسب کارها دارد. مراحل ساخت تابلوسازی عبارت است از انتخاب مواد اولیه، طراحی گرافیک و استفاده از تجهیزات مدرن.

یکی از بهترین تابلو های تبلیغاتی امروزه، تابلو چلنیوم است. تابلو چلنیوم به علت ظاهر زیبا، نورپردازی متنوع و دوام بالا در میان کسب و کار ها بسیار محبوب است. این نوع تابلو، از دو لایه بیرونی و داخلی تشکیل شده است. لایه بیرونی از ورق آلومینیوم و لایه داخلی از پلی کربنات یا پلکسی گلاس تشکیل شده است. قیمت تابلو چلنیوم حدود 3 میلیون تومان برای هر متر مربع است. انواع تابلو چلنیوم در اندازه ها و شکل های متفاوت توسط شرکت تابلو رویال ساخته می شود تا برای هر کسب و کاری مناسب باشد.

بهترین روش های تابلوسازی

تابلوسازی یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزار های تبلیغاتی برای هر کسب و کاری است. بهترین روش های تولید تابلو در مرحله اول، استفاده از مواد و متریال با کیفیت مانند آلومینیوم، پلکسی گلاس و استیل می باشد. علاوه بر مواد اولیه با کیفیت، استفاده از تکنولوژی روز دنیا مانند برش لیزری و چاپ دیجیتال با کیفیت بالا، تاثیر زیادی در نتیجه نهایی می گذارد. از دیگر عوامل موفقیت در تابلوسازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طراحی خلاقانه

نورپردازی LED

استفاده از رنگ مناسب

انتخاب فونت مناسب

برای تابلوسازی و اطلاع از قیمت تابلو چلنیوم می توانید به وب سایت تابلو رویال مراجعه کنید!

عوامل تاثیرگذار بر هزینه تابلوسازی

هزینه تابلوسازی به عوامل مختلفی وابسته است که هر کدام می تواند قیمت نهایی تابلو را بالا و پایین کند. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت تابلو چلنیوم می پردازیم. هر کدام از عوامل زیر، می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت نهایی تابلو چلنیوم تاثیر بگذارد. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت تابلو سازی می پردازیم.

مواد و متریال اولیه

یکی از مهم ترین و اصلی ترین عامل که در قیمت تابلو چلنیوم تاثیر می گذارد، مواد اولیه مورد نظر برای ساخت تابلو است. استفاده از مواد با کیفیت مانند آلومینیوم، استیل و پلکسی گلاس به علت زیبایی و دوام بالا باعث افزایش قیمت تابلوسازی می شود.

طراحی و پیچیدگی

طراحی و ریز جزئیات تابلو، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت تابلو چلنیوم است. هرچه طراحی و ریز جزئیات بیشتر باشد، زمان و دقت بیشتری در مرحله ساخت تابلو صرف می شود و همین امر سبب افزایش قیمت تابلوسازی می شود.

ابعاد و اندازه تابلو

قیمت تابلو چلنیوم، به ابعاد و اندازه آن وابسته است. طبیعی است که تابلوسازی با اندازه بزرگتر باعث افزایش قیمت آن می شود. چرا که برای ساخت آن نیاز به مواد اولیه و زمان بیشتری است.

مکان نصب و شرایط محیطی

در مرحله آخر، مکان نصب و شرایط محیطی می تواند بر قیمت تابلو چلنیوم تاثیر بگذارد. برای مثال نصب تابلو در مکان های دشوار و شرایط آب و هوایی بد، نیازمند تجهیزات خاص است. به همین دلیل هزینه نصب تابلو چلنیوم و هزینه نهایی آن افزایش پیدا می کند.

قیمت هر متر مربع تابلو چلنیوم

همانطور که دانستید، قیمت تابلو چلنیوم به عوامل مختلفی وابسته است که هر کدام باعث تغییر قیمت نهایی تابلوسازی می شوند. در ادامه به بررسی قیمت خدمات مختلف تابلو چلنیوم در قالب یک جدول می پردازیم.

خدمات (متر مربع) قیمت (تومان) ساخت حروف چلنیوم آلوم تیپ تایوان 600.000 ساخت حروف چلنیوم پلکس دوبل 720.000 تهیه و ساخت حروف چلنیوم ستاره ای 750.000 حمل حروف ساخته شده تا محل پروژه 300.000 نصب حروف چلنیوم 80.000

انواع تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم، با حروف و اعداد زیبایی که از لحاظ بصری دارد، یکی از بهترین روش های تبلیغاتی برای افزایش اعتبار و جلب رضایت مشتری است. تابلو چلنیوم در انواع گوناگون، با طراحی های خاص در تابلوسازی ساخته می شود. به همین دلیل یکی از محبوب ترین گزینه ها برای هر کسب و کاری است. انواع تابلو چلنیوم در 8 نوع تولید می شود که به شرح زیر است:

حروف برجسته جعبه ای تابش نور کریستالی پانچی فول کالر نوراندریک

نکات مهم هنگام خرید تابلو

خرید تابلو یکی از تصمیمات مهم در فرآیند خدمات تابلوسازی است. این تصمیم باید آگاهانه و با اطلاعات قبلی صورت گیرد تا انتخابی درست داشته باشید. برای انتخاب بهترین تابلو برای کسب و کار خود، باید نکات زیر را رعایت کنید:

انتخاب متریال مناسب: کیفیت مواد و متریال اولیه مناسب به دوام و ماندگاری تابلو کمک می کند.

طراحی مناسب و زیبا: انتخاب ظاهر و طراحی زیبا باعث جلب توجه افراد و انتقال پیام درست می شود.

نوع نورپردازی تابلو: نورپردازی LED یا نئون، برای شب و مکان های کم نور مورد استفاده قرار می گیرد تا پیام تبلیغات به درستی منتقل شود.

مقایسه قیمت ها: بررسی مدل های مختلف با توجه به قیمت، سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی تبلیغات می شود.

روش های ساخت تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم به علت زیبایی و دوام بالایی که دارد، از بهترین گزینه ها در مکان های مختلف است. تابلوسازی چلنیوم نیازمند دقت و تجهیزات مدرن است و همچنین شایان به ذکر است که این تابلو ها به دو روش ساخته می شوند:

روش سنتی (دستی): در روش سنتی یا همان دستی، تمامی مراحل با استفاده از دست و ابزار های ساده انجام می شود. یکی از اصلی ترین مزایا این روش، تولید و ساخت طرح های سفارشی است. اما از معایب آن می توان به صرف زمان زیاد، هزینه بالا و دقت کم اشاره کرد.

روش صنعتی (ماشینی): تابلو چلنیوم مدرن با تجهیزات روز دنیا مانند دستگاه برش لیزری، دستگاه خمکاری و دستگاه کنترل عددی (CNC) ساخته می شود. تابلو های صنعتی در مقایسه با تابلو های سنتی از دقت و کیفیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین زمانی که صرف ساختن آن می شود بسیار کمتر از روش سنتی است.

مزایا تابلو های چلنیوم نسبت به دیگر تابلو ها

تابلو چلنیوم به دلیل داشتن حروف برجسته، دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر تابلو ها متمایز می کند. تابلو چلنیوم با توجه به قیمتی که دارد، ویژگی های بسیاری دارد و به همین دلیل، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد و برای کسب ها با توجه به بازدهی بالایی که دارد، مقرون به صرفه نیز می باشد. مزایا تابلو چلنیوم عبارت است از:

ظاهر زیبا و مدرن دوام و طول عمر بالا قابلیت نورپردازی متنوع مقاوم در برابر عوامل محیطی نصب آسان و سریع

​

سخن پایانی

تابلوسازی، نیازمند توجه به جزئیات و دقت بالا است. تابلو چلنیوم به عنوان یکی از محبوب ترین انواع تابلو ها، دارای ویژگی های زیادی است که برای هر کسب و کاری مناسب است. یک تابلو مناسب می تواند نماینده ای از هویت و ارزش برند شما باشد و تاثیر زیادی بر هویت بصری برند شما بگذارد. در اینجا با کمک شرکت تابلو رویال متوجه شدیم که ساخت یک تابلو حرفه ای نیازمند شناخت و انتظارات مخاطب است تا به جذب مشتری و توسعه کسب و کار شما کمک کند.

حال شما بگویید که دیگر به چه نکاتی هنگام تابلوسازی باید دقت کنیم که در بالا ذکر نشده است؟

پایان رپرتاژ آگهی