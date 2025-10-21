برند «لزور» در ایران رونمایی شد / ورود محصولات تخصصی مراقبت از مو و پوست با فناوری آلمانی

در مراسمی رسمی و باشکوه، برند «لزور» (LEZOR) به‌عنوان نسل تازه‌ای از محصولات تخصصی مراقبت از مو و پوست در ایران معرفی شد. این برند با بهره‌گیری از تکنولوژی روز آلمان و برخورداری از استاندارد CE اتحادیه اروپا، مأموریت خود را بر سه ارزش کلیدی «اصالت، زیبایی و تخصص» استوار کرده است.

تلفیق علم، فناوری و طبیعت برای زیبایی اصیل

برند لزور با شعار الهام‌بخش «اصیل باش» (Be Original) تلاش دارد مفهوم زیبایی را از قالب‌های ظاهری خارج کرده و آن را به جلوه‌ای از سلامت و اصالت طبیعی بدل کند. در طراحی و فرمولاسیون محصولات این برند، علم و فناوری در کنار طبیعت قرار گرفته‌اند تا تجربه‌ای ایمن، مؤثر و لذت‌بخش برای مصرف‌کنندگان رقم بخورد.

به گفته امیرحسین حسیبی، مدیرعامل شرکت حامیان، لزور صرفاً یک برند زیبایی نیست؛ ما مأموریتی فرهنگی را دنبال می‌کنیم. هدف ما ارتقای آگاهی مردم نسبت به مراقبت اصولی از مو و پوست و ارائه محصولاتی است که زیبایی را در کنار سلامت معنا کنند.

تکنولوژی آلمان و استانداردهای اروپایی در خدمت بازار ایران

تمامی محصولات لزور با فناوری پیشرفته آلمانی و مواد اولیه اروپایی تولید می‌شوند. این برند با حذف ترکیباتی مانند سولفات، پارابن و سیلیکون، نسل تازه‌ای از محصولات سالم و تخصصی را به بازار معرفی کرده است.

احمدرضا نوری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت حامیان نیز در سخنانی با تأکید بر نقش کیفیت و اصالت در موفقیت برند گفت:لزور نماد پیوند اصالت ایرانی با استانداردهای جهانی است. ما معتقدیم اعتماد مصرف‌کننده تنها با کیفیت واقعی و صداقت در تولید به‌دست می‌آید.

همکاری با شرکت تهران بوران؛ گامی در مسیر توسعه هدفمند

در این مراسم همچنین همکاری برند لزور با شرکت تهران بوران به‌عنوان پخش و توسعه‌دهنده رسمی در بازار ایران اعلام شد. این همکاری، مسیر گسترش اصولی شبکه توزیع و دسترسی به بازارهای سراسر کشور را هموار می‌سازد.

در همین زمینه، محمدرضا بوترابی، مدیرعامل شرکت تهران بوران گفت: همواره به جوانان توصیه کرده‌ام که با اراده قوی، استمرار در تلاش و حرکت در مسیر درست، موفقیت حتمی است. با توجه به توانمندی مدیران شرکت حامیان و شناخت عمیق آن‌ها از بازار ایران و صنعت کالاهای تندگردش (FMCG)، اطمینان دارم برند لزور به موفقیت‌های چشمگیری دست خواهد یافت.

همچنین محمدعلی شاهرضایی، کارآفرین و مالک هلدینگ گلپا ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران شرکت حامیان و برند لزور اظهار داشت: بخش زیادی از این همکاری‌ها و فعالیت‌ها، وظیفه‌ای ملی در قبال جوانان این مرز و بوم و حمایت از صنعت داخلی است؛ حتی اگر منافع اقتصادی مستقیمی به همراه نداشته باشد.

لزور با دو لاین تخصصی Classic و Platinum و مجموعه‌ای از شامپوهای ضدریزش، ضدشوره، کراتینه، حجم‌دهنده، آبرسان و شامپوهای بدن کرمی فری‌سولفات، وارد بازار ایران شده است.

پایان رپرتاژ آگهی