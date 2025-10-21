تحلیل اختصاصی ایلنا از بازار چوب ایران؛ جهش تقاضا برای چوب روسی و چوب راش ترک
وضعیت بازار چوب وارداتی ایران با تمرکز بر چوب روسی و چوب راش ترک بررسی شده است. افزایش تقاضا، رشد قیمت، تغییرات نرخ ارز و نقش بازرگانی احمدی بهعنوان واردکننده مستقیم از مهمترین محورهای این تحلیل هستند.
در ماههای اخیر، بازار چوب ایران شاهد تحولات قابلتوجهی بوده است. روند رشد ساختوساز، افزایش تقاضا برای دکوراسیون داخلی و تغییر نرخ ارز باعث شده واردات چوب، بهویژه چوب روسی و چوب راش ترک، جایگاه مهمی در تأمین مواد اولیه کشور پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسیهای انجامشده توسط کارشناسان بازرگانی احمدی نشان میدهد که نوسانات قیمتی در بازار جهانی چوب و تغییرات حملونقل بینالمللی، مستقیماً بر قیمت تمامشده چوب وارداتی در ایران تأثیر گذاشته است.
رشد چشمگیر واردات چوب روسی در بازار ایران
در سال ۱۴۰۴، بخش عمدهای از نیاز صنعت چوب کشور از طریق واردات از روسیه تأمین میشود.
چوب روسی، بهدلیل سبکی، مقاومت مناسب، قابلیت میخخوری و قیمت اقتصادیتر نسبت به گونههای اروپایی، از محبوبترین محصولات در بین نجاران و سازندگان است.
کارشناسان بازرگانی احمدی اعلام کردهاند که در ششماهه نخست سال، میزان واردات چوب روسی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گفته مدیر این مجموعه، افزایش نرخ ساختوساز در پروژههای ویلایی و صنعتی، بیشترین سهم را در بالا رفتن تقاضا داشته است. همچنین، افزایش آگاهی مصرفکنندگان نسبت به کیفیت چوبهای خشککنرفته و چهار تراش، باعث تغییر در الگوی خرید بازار شده است.
در بازار فعلی، چوب روسی در ابعادهای مختلف عرضه میشود و کاربرد گستردهای در سقفسازی، کفکوبی، زیرسازی و نجاری دارد.
تأثیر چوب راش ترک بر بازار مبلمان و دکوراسیون ایران
در سوی دیگر بازار، چوب راش ترک با ویژگیهای ظاهری و فنی ممتاز خود، به یکی از پرتقاضاترین چوبها در صنعت مبلمان کشور تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان بازار چوب، با افزایش قیمت چوبهای اروپایی، ترکیه به یکی از اصلیترین تأمینکنندگان چوب باکیفیت برای ایران تبدیل شده است. چوب راش ترک دارای بافت یکنواخت، مقاومت بالا و رنگ طبیعی روشن است و بهویژه برای تولید مبلمان مدرن، درب، میز و مصنوعات لوکس کاربرد دارد.
بررسی میدانی خبرنگار ایلنا در بازار چوب تهران ، سایت چوب خاوران و چهار دانگه نشان میدهد که قیمت هر مترمکعب چوب راش ترک خشککنرفته نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
فعالان بازار معتقدند که افزایش هزینههای حمل از بنادر ترکیه و محدودیتهای ترخیص کالا در ماههای اخیر، از دلایل اصلی این رشد قیمت بوده است. با این حال، ثبات کیفی و قابلیت پرداخت بالای راش ترک، همچنان آن را در صدر انتخابهای تولیدکنندگان نگه داشته است.
رقابت تنگاتنگ دو بازار؛ چوب روسی اقتصادیتر، چوب راش ترک لوکستر
بر اساس تحلیل واحد تحقیقات بازرگانی احمدی، هر دو نوع چوب در بازار ایران نقش مکملی دارند.
چوب روسی گزینهای اقتصادیتر برای پروژههای عمرانی، زیرسازی و کارهای صنعتی است، در حالی که چوب راش ترک بهدلیل استحکام و زیبایی، در صنایع ظریفتر همچون مبلمان و کابینتسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
مقایسه قیمتی نشان میدهد چوب روسی تقریباً نصف قیمت چوب راش ترک است، اما هر دو از نظر دوام و طول عمر در سطح بالایی قرار دارند.
کارشناسان میگویند:
«بازار چوب در ایران اگرچه تحت تأثیر نرخ ارز است، اما کیفیت و قابلیت تأمین پایدار، بیش از هر عامل دیگری بر تصمیم خریداران اثر دارد.»
عوامل مؤثر بر نوسان قیمت چوب در ایران
تحلیل روند قیمتها نشان میدهد چند عامل کلیدی، بیشترین تأثیر را بر بازار چوب وارداتی ایران داشتهاند:
1. نرخ ارز: افزایش ارزش دلار نسبت به ریال، بلافاصله موجب رشد قیمت واردات میشود.
2. هزینه حملونقل: افزایش نرخ سوخت و هزینه ترخیص، قیمت تمامشده را بالا میبرد.
3. فصل واردات: در ماههای سرد سال، بهدلیل شرایط آبوهوایی در روسیه، میزان عرضه کاهش یافته و قیمتها افزایش مییابد.
4. گرید و کیفیت: چوبهای خشککنرفته و چهار تراش، معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر از نمونههای معمولی هستند.
به گفته یکی از فعالان بازار:
«در سال ۱۴۰۴، تقاضا برای چوبهای خشکشده و آماده نصب بیش از گذشته شده است و مشتریان حرفهایتر به دنبال خرید از منابع مطمئن و با ضمانت کیفی هستند.»
تأثیر وضعیت جهانی بر واردات چوب روسی و راش ترک
در بازار جهانی، جنگ اوکراین و محدودیتهای صادراتی روسیه بر مسیر تأمین چوب تأثیر گذاشته است. بسیاری از صادرکنندگان روسی، برای حفظ بازار ایران، تخفیفهای ویژه و شرایط پرداخت منعطف ارائه دادهاند.
در مقابل، ترکیه با تمرکز بر صادرات چوب فرآوریشده، توانسته سهم قابل توجهی از بازار خاورمیانه را به دست آورد.
بهگفته تحلیلگران اقتصادی، اگر شرایط لجستیکی و ارزی ایران ثبات بیشتری پیدا کند، احتمال افزایش حجم واردات در نیمه دوم سال وجود دارد.
نقش بازرگانی احمدی در تأمین مستقیم و بدون واسطه چوب وارداتی
بازرگانی احمدی یکی از مجموعههای فعال و خوشنام در زمینه واردات و عرضه انواع چوب روسی، راش ترک، توسکا و صنوبر است. این مجموعه با بیش از یک دهه سابقه در بازار چوب، با هدف حذف واسطهها و تأمین مستقیم از مبدأ فعالیت میکند.
انبار مرکزی بازرگانی احمدی در سهراه آدران، قلعهمیر، خیابان صنعتگران، جنب پلاک ۱۶ قرار دارد و امکان بازدید مستقیم از بار تازهرسیده برای خریداران وجود دارد.
مدیریت این مجموعه اعلام کرده است:
«تمام چوبها بهصورت مستقیم از مبادی رسمی وارد و با ضمانت کیفیت و سلامت فیزیکی به مشتری تحویل داده میشود.»
همچنین، خریداران میتوانند از طریق وبسایت رسمی choobahmadi.ir جهت استعلام قیمت و بازدید از بار اقدام کنند.
جمعبندی و چشمانداز آینده بازار چوب ایران
تحلیل کارشناسان نشان میدهد بازار چوب ایران در نیمه دوم سال، با رشد تدریجی تقاضا مواجه خواهد بود. پروژههای ساختوساز شهری، ویلایی و صنعتی، همچنان موتور محرک تقاضا هستند و در این میان، چوب روسی و راش ترک دو محور اصلی تأمین خواهند بود.
کارشناسان معتقدند که آینده بازار به سمت شفافیت بیشتر در قیمت، واردات مستقیم و عرضه چوبهای استاندارد پیش خواهد رفت.
در نهایت، ثبات ارزی و بهبود شرایط حملونقل بینالمللی، میتواند زمینه را برای کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار فراهم کند.
بازرگانی احمدی در این میان با تأمین مستقیم، تنوع بالا و ارائه مشاوره تخصصی، نقش مهمی در نظمبخشی به بازار چوب کشور ایفا میکند.