افشای رقابت پنهان برندها در انتخاب خاص ترین هدایا 1404

چرا برندها به سمت محصولات خاص سر می خورند؟

ایجاد تمایز برند: وقتی چندین شرکت در رویداد یا نمایشگاه و یا مراسم حضور دارند، هر کدام تلاش می کند تا خود را در ذهن مخاطب متمایز نشان دهند. هدایای معمولی کارساز نیستند؛ باید خاص، متفاوت و نشانه دار باشند.

ایجاد حس قدردانی و وفاداری: هدایایی که نشان دهنده احترام و ارج به فرد دریافت کننده باشد، تأثیری ماندگار دارد و موجب تقویت تعلق خاطر بین مشتری یا پرسنل و برند می گردد.

نمایش حرفه ای گری و کیفیت: انتخاب متریال مرغوب و طراحی دقیق (حکاکی، آبکاری، برش خاص) نشان دهنده سرمایه گذاری برند بر کیفیت است؛ این تفکر که اگر برند چنین توجهی به هدیه دارد، به محصول یا خدماتش هم توجه دارد.

کیفیت هدایا شاید در نگاه اول زیاد به چشم مخاطب شما نیاید اما در طولانی مدت باعث وارد مکالمه های روزمره مصرف کننده می شود.

انواع محصولات تبلیغاتی خاص؛ وقتی معمولی برای برند خاص کافی نیست

در دنیای هدایای تبلیغاتی، گزینه های متنوعی وجود دارند؛ اما چند مدل خاص تر معمولاً در قلب رقابت برندها جای می گیرند:

تندیس

مجسمه یا تندیس که با فرم و شکل خاص طراحی می شود؛ معمولاً برای جشنواره ها، همایش ها یا تقدیر از افراد شاخص به کار می رود. تندیس های حجمی یا ترکیبی با متریال هایی مثل پلکسی گلاس، فلز یا کریستال های وارداتی، فشار بصری و ارزش نمادین بیشتری دارند.

نشان سینه (بج سینه، اتیکت سینه)

بج سینه قطعه ای کوچک اما قدرتمند؛ نشانِ لوگو یا نماد سازمان که بر لباس نصب می شود؛ در جلسات رسمی، نمایشگاه ها، یا برای پرسنل به منظور ایجاد هویت بصری و اعتماد سازی بیشتر مخاطب از متریال ها فلزی، رنگی، مات و براق، پلکسی و ... دارد.

مدالیون و مدال

مدال یا مدالیون معمولاً برای مسابقات ورزشی، جشنواره ها و رویدادهای رقابتی انتخاب می شود. شکل گرد، طراحی برجسته، حکاکی یا اسیدکاری لوگو، متن یا تصویر خاص و استفاده از فلزات مختلف، ارزش آن را بالا می برد. ترکیب این ویژگی های مدال نه تنها یک جایزه است، بلکه یادگاری ارزشمند محسوب می شود.

ارائه چنین محصولات تبلیغاتی خاصی مستلزم توجه به طراحی، هزینه تولید، متریال، زمان ارسال و حتی نحوه ارائه است؛ در غیر این صورت ممکن است اثرگذاری مورد انتظار ایجاد نشود.

رقابت پنهان؛ آنچه در پشت صحنه اتفاق می افتد

برندها رقابت می کنند بر سر متریال بهترین: فلزات گران بها، آبکاری طلا یا نقره، چوب مرغوب و پلکسی شفاف؛ هرکدام نشان دهنده سطح ارزش گذاری برند است.

رقابت بر سر طراحی منحصربه فرد: گاهی برای متمایز ساختن هدایا و جوایز، گاهی برخی از برند ها طراحی های اختصاصی و استفاده از متریال های جنجالی را برای بی نظیر بودن کار انتخاب می کنند.

رقابت بر سر تأثیرگذاری احساسی: مدالی که به یادگار بماند، تندیسی که شخصیت برند را زنده کند، بجی که حس تعلق سازمانی را تقویت کند؛ این ها همه بخشی از استراتژی های روان شناختی برندینگ هستند.

مروری بر تأثیر هدایای تبلیغاتی از منظر علمی

مطالعات نشان داده اند هدایای تبلیغاتی، نه تنها باعث جلب توجه اولیه میان مخاطبان می شوند، بلکه تأثیر بلندمدتی بر احساس ارزشمندی مخاطب دارند و وفاداری او به سازمان را تقویت می کنند.

از سوی دیگر، نکاتی مانند هماهنگی هدیه با ارزش های برند، تطابق طرح و لوگو با شعار، کارایی برای مخاطب و کیفیت ساخت، تعیین کننده موفقیت هدیه است. هدیه ای که زیبا باشد ولی بی استفاده، تأثیر کمی خواهد داشت.

معرفی مختصر شرکت نشان سازان

در انتهای این رقابت پنهان و طراحی های خاص، شرکت نشان سازان یکی از فعال ترین بازیگران بازار ساخت المان های بصری برند در ایران است. این شرکت که از ابتدای تأسیس خود بر توسعه فن آوری های مدرن، طراحی حرفه ای و ارائه کیفیت بالا تمرکز کرده، در حوزه برندینگ و تبلیغات شناخته شده است.

جمع بندی

رقابت پنهان برندها در انتخاب هدایا دیگر فقط صرف لوکس گرایی نیست؛ بلکه ترکیبی از هنر، روان شناسی، طراحی و استراتژی برندینگ است. تندیس، بج سینه، مدالیون و مدال، ابزارهایی هستند که اگر با دقت انتخاب شوند، نه تنها نمادی از تقدیر، بلکه عامل نمایش خاص بودن برند شما خواهند بود. شرکت هایی مثل نشان سازان، با ارائه خدمات تمام عیار در طراحی و تولید این اقلام ویژه، جایگاه خود را به عنوان همراه برندها در این رقابت حساس تثبیت کرده اند.

