علی‌اکبر میرعبدالله، رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی شرکت جهان طب تابش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه "ایران‌مد" اظهار کرد: این شرکت از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در حوزه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی آغاز کرد و با تمرکز بر لوازم جانبی مانیتورینگ بیماران، توانسته است جایگاه قابل‌توجهی در بازار به‌دست آورد.

کیفیت و اعتماد، دو پایه اصلی ماندگاری در بازار تجهیزات پزشکی

میرعبدالله با اشاره به روند فعالیت، چالش‌های اقتصادی و ظرفیت بالای ایران در تولید تجهیزات پزشکی متذکر شد: شرکت جهان طب تابش از سال ۱۳۸۷ با تمرکز بر تولید و تأمین لوازم جانبی مانیتورینگ بیماران، به‌ویژه کابل‌های مانیتورهای کنار تخت، فعالیت خود را آغاز کرد. در واقع، این کابل‌ها ارتباط مستقیمی با عملکرد مانیتورهای بیمارستانی دارند و از همان ابتدا شرکت ما در همین حوزه به‌صورت تخصصی کار را ادامه داده است.

وی افزود: ما محصولات خود را برای قشر خاصی از مخاطبان یعنی مهندسان پزشکی، واحدهای تدارکات و مدیران فنی بیمارستان‌ها طراحی کرده‌ایم. به همین دلیل، توسعه محصولات نیز در همین مسیر انجام گرفته و برخی اقلام را به تولید رسانده‌ایم و برخی دیگر را با هدف کاهش هزینه و رقابت قیمتی، در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم.

میرعبدالله تأکید کرد: در بازار تجهیزات پزشکی، کیفیت و خدمات پس از فروش مهم‌ترین عامل بقاء هستند. زمانی که بیش از هزار مشتری ندارید و همین تعداد محدود باید همیشه حفظ شوند. اگر کیفیت محصول پایین باشد یا خدمات مناسب ارائه نشود، به‌راحتی از بازار حذف می‌شوید. بنابراین، ما همیشه تلاش کرده‌ایم تعادل میان کیفیت بالا و قیمت رقابتی را حفظ کنیم.

مطالبات، بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های تجهیزات پزشکی

وی با اشاره به چالش‌های این صنعت گفت: مهم‌ترین مشکل شرکت‌های تجهیزات پزشکی، مسئله‌ی مطالبات از بیمارستان‌هاست. تقریباً تمام فروش‌ها به‌صورت غیرنقدی انجام می‌شود و پس از ارسال کالا، بیمارستان‌ها پرداخت را با تأخیرهای طولانی انجام می‌دهند. گاهی مشخص نیست این پرداخت چه زمانی صورت می‌گیرد یا اصلاً انجام می‌شود یا خیر.

وی افزود: برای کنترل این وضعیت، از چند سال پیش تصمیم گرفتیم مطالبات بیش از شش‌ماهه را در حساب شرکت نگه نداریم و برای وصول، ساختار منظم‌تری تعریف کنیم. البته همچنان فشار زیادی از این ناحیه به تولیدکنندگان وارد می‌شود و شرکت‌ها در تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند.

از تولید کابل‌های بیمارستانی تا ساخت دستگاه‌های پزشکی پیشرفته

میرعبدالله ادامه داد: خوشبختانه صنعت تجهیزات پزشکی ایران در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. بسیاری از محصولاتی که پیش‌تر وارد می‌کردیم، امروز در داخل کشور تولید می‌شود و حتی در برخی زمینه‌ها کیفیت بالاتری نسبت به نمونه‌های خارجی دارد.

وی با ذکر مثالی گفت: برای نمونه، دستگاه «هولتر قلبی» که ریتم قلب بیمار را در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعته ثبت می‌کند، اکنون به‌صورت کامل در ایران تولید می‌شود. همچنین شرکت‌هایی مانند امواج‌نگار در اصفهان دستگاه‌های نوار قلب باکیفیت تولید می‌کنند که با محصولات خارجی قابل مقایسه‌اند. ما هم بخشی از کابل‌های مورد نیاز آن‌ها را تأمین می‌کنیم.

رقابت‌پذیری و حذف رانت، لازمه رشد صنعت پزشکی

رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی شرکت «جهان طب تابش» خاطرنشان کرد: اگر رانت‌ها کاهش یابد و اقتصاد از حالت دستوری خارج شود، بازار تجهیزات پزشکی به‌طور طبیعی رقابتی خواهد شد و رشد چشمگیری می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری و ارز دولتی به شرکت‌ها آسیب زده است. وقتی فضا رقابتی شود، تولیدکننده واقعی رشد می‌کند و کیفیت هم بالا می‌رود.

میرعبدالله گفت: حدود ۱۵ تا ۱۸ سال است در این حوزه فعالیت دارم و شاهد تحول بزرگی بوده‌ام. روزی واردکننده اقلام ساده بودیم، اما امروز تولید محصولات پیچیده در کشور به واقعیت تبدیل شده است.

