از بحران آب تا انحصار در بازارگاه

ایمان خردمند، مدیرعامل "مجموعه آرژین گستر ژیان پارس" در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با تولید مکمل‌های دام و طیور و با اشاره به مشکلات متعدد در مسیر فروش محصولات این شرکت گفت: در حال حاضر ما هیچگونه مشکلی در تولید محصولات نداریم و مشکلات ما بیشتر در مسیر فروش است، زیرا فضای بازار گسترده است و برای شناخت محصول باید زمان بیشتری را اختصاص داد.

وی افزود: بازار مصرف ما مستقیماً با طیور گوشتی مرتبط است و از این جهت می‌توان گفت خیلی از نوسانات این بازار متاثر می‌شود. در فصل تابستان نیز کمبود آب تاثیر چشم‌گیری بر شرایط ما داشت و به همین دلیل خیلی از مشتری‌های ما در بازار جوجه‌ریزی نداشتند و همین موضوع تاثیر زیادی بر میزان تقاضا برای خوراک طیور داشت و بسیاری از متقاضیان این بخش را از دست دادیم.

خردمند اظهار کرد: میزان وابستگی خوراک طیور و مرغداری‌ها به یکدیگر زیاد است و اگر دربخش برق، سوخت و آب کمبودی باشد، همه این معضلات بر تولیدات مکمل‌های دام و طیور تاثیرگذار است. متاسفانه صنف ما در تابستان گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشت، زیرا کمبود آب سرعت تولید و عرضه محصولات را در بازار محدود کرد.

وی در ادامه گفت: اغلب مشکلات ما در این حوزه به نبود تاسیسات و زیرساخت‌های نامناسب مانند کمبود آب و برق و انرژی برمی‌گردد و این مسئله بسیار مهم بوده و باعث شده مرغداری‌ها، جوجه‌ریزی را مقطعی متوقف کنند.

خردمند تاکید کرد: به طور کلی بعد از صنعت نفت، صنعت دام و طیور گردش مالی چشم گیری دارد و ما در منابع مالی هدررفت زیادی داریم، زیرا شفافیت لازم در سامانه بازارگاه وجود ندارد.

وی افزود: پیگیری دولت نقش اساسی بر این رویه دارد و باید نظارت سراسری صورت گیرد و انحصار از چند شرکت خصوصی برداشته شود، در حال حاضر سود دریافتی از آورده‌ها بین چند شرکت محدود در حال گردش است و این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

