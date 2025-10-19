خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل "مجموعه آرژین گستر ژیان پارس" در گفتگو با ایلنا؛

از بحران آب تا انحصار در بازارگاه

از بحران آب تا انحصار در بازارگاه
کد خبر : 1702152
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل "مجموعه آرژین گستر ژیان پارس" گفت: در فصل تابستان کمبود آب تاثیر چشم‌گیری بر شرایط ما داشت و به همین دلیل بسیاری از مشتریان ما در بازار جوجه‌ریزی نداشته‌اند و همین موضوع تاثیر زیادی بر میزان تقاضا برای خوراک طیور داشت.

ایمان خردمند، مدیرعامل "مجموعه آرژین گستر ژیان پارس" در گفتگو با خبرنگار ایلنا  در رابطه با تولید مکمل‌های دام و طیور و با اشاره به مشکلات متعدد در مسیر فروش محصولات این شرکت گفت: در حال حاضر  ما هیچگونه مشکلی در تولید محصولات نداریم و  مشکلات ما بیشتر در مسیر فروش است، زیرا فضای بازار گسترده است و برای شناخت محصول باید زمان بیشتری را اختصاص داد.

وی افزود: بازار مصرف ما مستقیماً با طیور گوشتی مرتبط است  و از این جهت می‌توان گفت خیلی  از نوسانات این بازار  متاثر می‌شود.  در فصل تابستان نیز کمبود آب تاثیر چشم‌گیری بر شرایط ما داشت  و به همین دلیل خیلی از مشتری‌های ما در بازار جوجه‌ریزی نداشتند  و  همین موضوع تاثیر زیادی بر میزان تقاضا برای خوراک طیور داشت و بسیاری از متقاضیان این بخش را از دست دادیم.

خردمند  اظهار کرد:  میزان وابستگی خوراک طیور و مرغداری‌ها به یکدیگر زیاد است و اگر دربخش  برق، سوخت و آب کمبودی باشد،  همه این معضلات  بر  تولیدات مکمل‌های دام و طیور تاثیرگذار است. متاسفانه صنف ما  در تابستان گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشت، زیرا کمبود آب  سرعت تولید و عرضه محصولات را در بازار  محدود کرد.

وی در ادامه گفت: اغلب مشکلات ما در این حوزه به نبود  تاسیسات و زیرساخت‌های نامناسب مانند  کمبود  آب و برق و انرژی برمی‌گردد  و این مسئله بسیار مهم بوده و باعث شده  مرغداری‌ها، جوجه‌ریزی را  مقطعی متوقف کنند.

خردمند  تاکید کرد: به طور کلی بعد از صنعت نفت، صنعت دام و طیور گردش مالی چشم گیری دارد و ما در منابع مالی هدررفت زیادی  داریم، زیرا شفافیت لازم در سامانه بازارگاه وجود ندارد.

وی افزود:  پیگیری دولت نقش اساسی بر این رویه  دارد و باید نظارت سراسری صورت گیرد  و انحصار از چند شرکت خصوصی برداشته شود، در حال حاضر سود دریافتی از آورده‌ها بین چند  شرکت محدود   در حال گردش است و این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ