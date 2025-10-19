تب «یخ صورت» این روزها در فضای مجازی و فروشگاه‌های زیبایی بالا گرفته است. آیس‌بال، محصولی ساده اما متفاوت در حوزه مراقبت از پوست، حالا به ترندی عمومی تبدیل شده که از نوجوان‌ها تا بزرگسالان درباره‌اش صحبت می‌کنند. گزارش‌ها از چندین فروشگاه نشان می‌دهد تقاضا برای خرید این محصول تا حدی بالا رفته که در برخی مراکز، مردم برای تهیه‌اش صف بسته‌اند.

یخ صورت، فیشال سردی که به خانه‌ها آمد

یخ صورت که حالا در قالب ابزارهایی مثل آیس‌بال عرضه می‌شود، از یک ترفند خانگی ساده به یکی از پرطرفدارترین روش‌های مراقبت پوستی تبدیل شده است. این تکنیک با سرد کردن کنترل‌شده پوست، باعث افزایش گردش خون، بستن منافذ باز و کاهش پف و التهاب می‌شود. آیس‌بال در واقع همان یخ صورت مدرن است که با ریختن مایعی مفید در قالب‌های سیلیکونی طراحی شده و بدون تماس مستقیم با یخ خشک، پوست را خنک و شاداب می‌کند.

کارشناسان زیبایی می‌گویند استفاده منظم از یخ صورت می‌تواند باعث شفاف‌تر شدن رنگ پوست، کاهش تیرگی زیر چشم و حتی تسکین جوش‌های التهابی شود. آیس‌بال نیز همین اثرات را با شدت و ماندگاری بیشتر به‌دلیل سرمای یکنواخت و طراحی کاربردی‌اش ایجاد می‌کند.

چرا آیس‌بال محبوب شد؟

محصولات مراقبت پوستی هر روز پیچیده‌تر و گران‌تر می‌شوند، آیس‌بال با سادگی و قیمت مناسبش به محبوبیت رسید. کاربران شبکه‌های اجتماعی تجربه استفاده از یخ صورت را به اشتراک می‌گذارند و ویدیوهای قبل و بعد از ماساژ با آیس‌بال بازدیدهای میلیونی دارد.

به گفته فروشندگان لوازم آرایشی، آیس‌بال حالا یکی از پرفروش‌ترین ابزارهای مراقبت از پوست است. افزایش تقاضا به‌حدی بوده که برخی فروشگاه‌ها از «صف خرید» و نوبت‌گیری برای تهیه آن خبر داده‌اند.

یکی از فروشندگان در شمال تهران می‌گوید: «در هفته‌های اخیر، هر محموله آیس‌بال که می‌رسد، ظرف یکی دو روز تمام می‌شود. مردم دنبال نسخه‌های اصل و مایع‌های باکیفیت‌تر برای یخ صورت هستند.»

فواید علمی یخ صورت

پزشکان پوست هم می‌گویند اگر استفاده از یخ صورت به شکل درست انجام شود، می‌تواند به بهبود سلامت عمومی پوست کمک کند. سرمای کنترل‌شده باعث انقباض مویرگ‌ها و در نتیجه کاهش التهاب و قرمزی می‌شود. همچنین تماس کوتاه یخ با پوست، تولید کلاژن را تحریک می‌کند و به مرور به سفت‌تر شدن بافت پوست کمک می‌کند.

از نوجوان تا بزرگسال، آیس‌بال برای همه

یکی از دلایل دیگر محبوبیت آیس‌بال، قابل‌استفاده بودنش برای همه سنین است.

نوجوان‌ها از آن برای کنترل چربی و جوش استفاده می‌کنند، جوان‌ترها برای شفافیت و آماده‌سازی پوست قبل از آرایش، و بزرگسالان برای سفت شدن و کاهش خطوط ریز.

یخ صورت محدود به سن یا جنسیت نیست؛ مردان هم از آیس‌بال برای کاهش التهاب بعد از اصلاح یا خستگی روزانه استفاده می‌کنند.

به گفته متخصصان، تنها نکته مهم در استفاده از یخ صورت، رعایت زمان تماس با پوست است. قرار دادن طولانی‌مدت آیس‌بال روی پوست ممکن است منجر به حساسیت شود، اما در صورت استفاده درست، نتایج آن کاملاً مثبت و قابل مشاهده است.

یخ صورت، بازگشت به طبیعت در مراقبت از پوست

در میان محصولات شیمیایی و تبلیغات پرزرق‌وبرق بازار، یخ صورت یادآور بازگشت به روش‌های طبیعی است. آیس‌بال با ترکیب ساده‌ی آب، دما و ماساژ، پوست را به تعادل طبیعی برمی‌گرداند.

کاربران می‌گویند حس خنکی و آرامشی که بعد از استفاده از یخ صورت تجربه می‌کنند، چیزی فراتر از اثرات زیبایی است؛ شبیه به مدیتیشن کوتاه روزانه برای پوست.

به همین دلیل، «صف خرید برای یخ صورت» فقط نشانه مد نیست؛ نشانه تمایل دوباره مردم به روش‌های ساده، طبیعی و مؤثر در زیبایی است.

پایان رپرتاژ آگهی