سیم و کابل بهفر دامغان؛ روایت سه دهه نوآوری و کیفیت

شرکت سیم و کابل بهفر دامغان با بیش از سه دهه تجربه، امروز به‌ عنوان یکی از نام‌های معتبر صنعت برق ایران شناخته می‌شود. این مجموعه که با نام‌ سیم و کابل دامغان و برند تجاری بهفر دامغان در میان مشتریان شهرت دارد، توانسته با ترکیب دانش فنی، فناوری روز و مدیریت علمی، طیف گسترده‌ای از محصولات استاندارد را به بازار عرضه کند.

از سیم و کابل‌هایی با روکش PVC و XLPE با هادی مسی و آلومینیومی که با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و روانه بازار می‌شوند. ظرفیتی در حدود سالانه ۵ هزار تن و شبکه ­ای بیش از ۲۰۰ مشتری داخلی و خارجی و همچنین صادرات به شش کشور، گواه جایگاه پیشرو این برند است و شعاری که «نوآوری در جریان» تصویری از آینده این شرکت را ترسیم نموده است.

تاریخچه سه دهه‌ای و روند توسعه شرکت

شرکت سیم و کابل بهفر دامغان فعالیت خود را در سال ۱۳۶۹ با هدف تولید سیم و کابل‌های استاندارد آغاز کرد. در سال‌های نخست، تمرکز بر تولید محصولات پرکاربرد با فناوری بومی بود، اما با گسترش نیاز بازار و رشد صنایع داخلی، مسیر توسعه شتاب گرفت. دهه ۱۳۸۰ نقطه عطفی در به‌روزرسانی خطوط تولید و تنوع‌بخشی به محصولات بود.

در سال ۱۳۹۰، بازسازی کامل کارخانه و تجهیز آن به ماشین‌آلات پیشرفته، ظرفیت تولید را به‌صورت چشمگیری افزایش داد. دهه ۱۴۰۰، دوره سرمایه‌گذاری گسترده بر نوآوری، کابل‌های خاص و صادرات شد. اکنون این شرکت با ظرفیت سالانه ۵ هزار تن، شبکه توزیع داخلی گسترده و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی، نمادی از رشد پایدار و رقابت‌پذیری در صنعت سیم و کابل ایران است.

سبد متنوع محصولات سیم و کابل دامغان

محصولات این شرکت با حداکثر استانداردهای ملی و بین ­المللی و تاییدیه ­های توانیر و سازمان­های مربوطه وارد بازار می­شود که در ادامه با این محصولات بیشتر آشنا خواهیم شد.

سیم و کابل‌های قابل انعطاف با عایق PVC

سیم و کابل‌های قابل انعطاف با عایق PVC تولیدی شرکت سیم و کابل بهفر دامغان، برای استفاده در محیط‌ها و شرایطی که نیاز به جابه‌جایی یا انعطاف بالای کابل وجود دارد، طراحی شده‌اند. این محصولات، دارای روکش PVC نرم و مقاوم هستند که علاوه بر انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت مطلوبی در برابر سایش، ضربه و تغییرات دمایی از خود نشان می‌دهند. کاربرد اصلی آن‌ها در سیم‌کشی داخلی ساختمان‌ها، تجهیزات برقی خانگی و صنعتی، سیستم‌های روشنایی و اتصال دستگاه‌های متحرک است.

این سیم و کابل‌ها مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید شده و دارای قابلیت تحمل ولتاژ تا محدوده استاندارد اعلامی هستند. روکش PVC علاوه بر مقاومت مکانیکی، به ایمنی الکتریکی نیز کمک کرده و از بروز اتصال کوتاه یا نشتی جریان جلوگیری می‌کند.

کابل‌های غیرقابل انعطاف تک رشته‌ای با عایق PVC

کابل‌های غیرقابل انعطاف تک رشته‌ای با عایق PVC شرکت سیم و کابل دامغان، انتخابی ایده‌آل برای مدارهای ثابت و نصب‌های دائمی هستند. این محصولات دارای هادی مسی یا آلومینیومی تک رشته‌ای با خلوص بالا بوده و به‌طور ویژه برای انتقال پایدار جریان در تأسیسات برقی ساختمان‌ها، صنایع و زیرساخت‌های شهری تولید می‌شوند.

روکش PVC سخت مقاومت بالایی در برابر فشار مکانیکی و خم‌کاری‌های محدود ایجاد می‌کند و در کنار آن، ایمنی سیستم‌های برقی را تضمین می‌نماید. این کابل‌ها به دلیل ساختار ساده و عملکرد مطمئن، در پروژه‌های برقی گسترده، تابلو برق‌ها و سیستم‌های توزیع نیرو جایگاه ویژه‌ای دارند.

کابل‌های غیرقابل انعطاف چند رشته‌ای با عایق PVC

این محصولات، ترکیبی از چند هادی مسی یا آلومینیومی در یک کابل با عایق PVC مقاوم است که توسط شرکت سیم و کابل بهفر دامغان با بالاترین استانداردها تولید می‌شود. طراحی چند رشته‌ای موجب انعطاف بیشتر نسبت به نمونه‌های تک رشته‌ای و همچنین افزایش توان انتقال جریان در مقاطع معین می‌شود. این کابل‌ها برای کاربردهای صنعتی، سیستم‌های روشنایی بزرگ، شبکه‌های توزیع نیرو و اتصال ماشین‌آلات توصیه می‌شوند.

روکش PVC مقاومت عالی در برابر رطوبت، مواد شیمیایی، ضربه و فشار ایجاد می‌کند و مانع از آسیب دیدن هادی‌ها در شرایط کاری سخت می‌شود. مونتاژ دقیق رشته‌ها و فرآیند اکسترود عایق، خواص الکتریکی پایدار و ایمنی بیشتری فراهم می‌آورد.

سیم و کابل غیرقابل انعطاف آلومینیومی با عایق XLPE و PVC

با توجه به رشد نیاز به کابل‌های اقتصادی و مقاوم، شرکت سیم و کابل دامغان تولید کابل‌های غیرقابل انعطاف آلومینیومی با عایق XLPE و PVC را در دستور کار قرار داده است. هادی آلومینیومی در این محصولات وزن کمتر و قیمت اقتصادی‌تر نسبت به مس ارائه می‌دهد، در حالی که استفاده از عایق XLPE (پلی‌اتیلن کراسلینک شده) باعث افزایش تحمل حرارتی، مقاومت در برابر شرایط محیطی و پایداری الکتریکی می‌شود. روکش نهایی PVC نیز لایه‌ای محافظ در برابر آسیب‌های مکانیکی و نفوذ عوامل خارجی ایجاد می‌کند.

این کابل‌ها انتخابی ایده‌آل برای خطوط انتقال و توزیع برق هوایی یا زیرزمینی، پروژه‌های عمرانی و صنعتی هستند. ویژگی‌های برجسته این کابل‌ها شامل صرفه اقتصادی، عمر طولانی، مقاومت در برابر رطوبت و توان تحمل دمای بالاتر نسبت به عایق‌های معمولی است.

کابل‌های آلومینیومی تک رشته و چند رشته

کابل‌های آلومینیومی تک رشته و چند رشته تولید شرکت سیم و کابل بهفر دامغان با هدف ارائه راه‌حلی سبک‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای انتقال انرژی طراحی شده‌اند. نسخه‌های تک رشته برای انتقال برق در مسیرهای مستقیم و طولانی استفاده می‌شوند و به دلیل ساختار ساده، نصب آسان و هزینه کمتر، در پروژه‌های توزیع نیرو محبوبیت بالایی دارند. مدل‌های چند رشته انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه داده و برای محیط‌هایی که به مانور کابل هنگام نصب نیاز است، ایده‌آل هستند.

آلومینیوم استفاده‌شده در این کابل‌ها خلوص بالایی داشته و با روکش مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و اکسیداسیون محافظت می‌شود. این محصولات علاوه بر بازار داخلی، در صادرات به کشورهای منطقه نیز سهم قابل‌توجهی یافته‌اند. ترکیب کیفیت، دوام، صرفه اقتصادی و وزن کمتر، کابل‌های آلومینیومی این شرکت را به گزینه‌ای کارآمد برای پروژه‌های بزرگ و کوچک بدل کرده است.

کابل‌های سولار (ویژه سیستم‌های انرژی خورشیدی)

کابل‌های سولار شرکت سیم و کابل دامغان به‌طور اختصاصی برای انتقال برق در سیستم‌های فتوولتائیک (PV) طراحی شده‌اند. این کابل‌ها با هادی مسی قلع‌اندود و عایق ویژه مقاوم در برابر اشعه UV، شرایط جوی نامطلوب و تغییرات دمایی شدید ساخته می‌شوند تا در محیط‌های باز و تحت تابش مستقیم آفتاب سال‌ها عملکرد بی‌نقص داشته باشند.

روکش مقاوم آن‌ها نه‌تنها دوام مکانیکی بالا ایجاد می‌کند بلکه در برابر خوردگی و نفوذ رطوبت نیز ایستادگی می‌کند. این کابل‌ها انعطاف‌پذیری مطلوبی دارند و نصب آن‌ها در مسیرهای پیچیده نیروگاه‌های خورشیدی را آسان می‌سازند. استفاده از استانداردهای بین‌المللی در طراحی و تولید، قابلیت کارکرد ایمن در ولتاژها و توان‌های بالا را تضمین می‌کند.

ظرفیت تولید سالانه و بازار داخلی شرکت

این شرکت با بهره‌گیری از خطوط تولید پیشرفته، ماشین‌آلات به‌روز و نیروی انسانی متخصص، توانایی تولید سالانه بیش از ۵ هزار تن انواع سیم و کابل را دارد. این ظرفیت چشمگیر، پاسخگوی نیاز گسترده بازار داخلی است که شامل بیش از ۲۰۰ مشتری فعال در حوزه‌های مختلف میشود؛ از شرکت‌های توزیع برق و پیمانکاران پروژه‌های صنعتی گرفته تا پروژه‌های عمرانی بزرگ و زیرساخت‌های شهری.

نتیجه گیری

شرکت سیم و کابل بهفر دامغان با تکیه بر سه دهه تجربه، فناوری پیشرفته و شبکه گسترده مشتریان داخلی و خارجی، امروز یکی از ستون‌های اصلی صنعت سیم و کابل ایران به شمار می‌رود. تنوع محصولات، ظرفیت تولید بالا، انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، و حضور فعال در بازارهای صادراتی، این برند را به الگویی موفق در تولید و تجارت تبدیل کرده است.

