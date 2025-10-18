رئیس هیأتمدیره شرکت پویان عافیت ثمین در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛
تحریمها و قوانین خلقالساعه، سد راه تولید و واردات تجهیزات پزشکی
الناز مصلحی، رئیس هیأتمدیره شرکت پویان عافیت ثمین و از فعالان باسابقه حوزه تجهیزات پزشکی با بیش از ۱۵ سال تجربه در واردات و تولید تجهیزات پزشکی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه ایرانمد، از چالشهای تولید داخلی تجهیزات پزشکی، به چالشهای بزرگ این صنعت از جمله مطالبات معوق بیمارستانها، نوسانات ارزی، نبود حمایت دولتی و زیرساختهای ناکافی تولید اشاره کرد و گفت: با وجود همه سختیها، عشق به کار و حس مسئولیت اجتماعی باعث تداوم فعالیت شرکتهای خصوصی در این حوزه شده است.
از کرونا تا تولید ملی تجهیزات پزشکی
مصلحی عنوان کرد: از سال ۱۳۸۸ در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت دارم و شرکت پویان عافیت ثمین را در سال ۱۳۹۸ تأسیس کردیم. البته شرکت از سال ۱۳۹۳ فعال بود، اما فعالیت رسمی آن از ۹۸ آغاز شد. در ابتدا در زمینه واردات و توزیع تجهیزات یکبار مصرف پزشکی فعالیت داشتیم و همزمان با شروع کرونا، بیشتر در حوزههایی مانند ست سرم، میکروست و دستکش فعال بودیم.
وی افزود: در آن دوران، بیشتر همکاری ما با بیمارستانهای دولتی بود و سعی کردیم شبکه توزیع مویرگی ایجاد کنیم تا بتوانیم محصولات را حتی به استانهایی مانند سیستان و بلوچستان برسانیم. پس از مدتی به سمت کالاهای نیمهتخصصی حرکت کردیم و در پایان سال ۱۴۰۱ شرکت تولیدی "فرداد آتیه تجارت روناک" را تأسیس کردیم.
مصلحی تصریح کرد: فعالیت تولیدی را با سه خانم و یک دستگاه چرخ آغاز کردیم و اکنون ۱۷ دستگاه چرخ فعال و حدود ۲۰ نفر پرسنل داریم که اغلب از بانوان سرپرست خانوار هستند. در این شرکت تلاش میکنیم کیفیت را در هیچ شرایطی فدای قیمت نکنیم و محصولاتمان را مستقیماً به مراکز درمانی و بیمارستانها ارائه دهیم.
مزیت رقابتی ما، اشراف کامل بر تأمین بینالمللی است
رئیس هیأت مدیره پویان عافیت ثمین با اشاره به سابقه خود در حوزه بازرگانی خارجی گفت: پیش از این، سالها بهعنوان مدیر بازرگانی چند شرکت بزرگ فعالیت میکردم و بسیاری از برندهای معتبر تجهیزات پزشکی را به بازار ایران معرفی کردم. همین تجربه باعث شد شبکهای قوی از تأمینکنندگان معتبر جهانی داشته باشیم و بتوانیم کالاهایی باکیفیت و با قیمت مناسب وارد کنیم.
وی افزود: در حوزه تولید نیز همین نگاه کیفی را دنبال میکنیم. حوزه تأمین در واقع یکی از مزیتهای رقابتی ماست، چراکه آشنایی عمیقی با برندها و تأمینکنندگان بینالمللی داریم و میتوانیم بهترین گزینهها را برای بازار ایران انتخاب کنیم.
بزرگترین بحران: مطالبات بیمارستانها و نقدینگی
مصلحی درباره چالشهای صنف تجهیزات پزشکی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما در حال حاضر، مطالبات معوق از بیمارستانهاست. هیچ پرداخت منظمی از سوی مراکز درمانی وجود ندارد و ما نمیدانیم در چه بازهای قرار است تسویه حساب انجام شود. در حالی که در سایر کشورها نیز پرداختها گاهی سه تا ششماهه است، اما ابزارهای مالی برای جبران این تأخیر وجود دارد. در ایران چنین سیستمی وجود ندارد و همین باعث میشود شرکتها دچار بحران نقدینگی شوند.
وی ادامه داد: در عمل ما به بیمارستانها وام بدون بهره میدهیم و پول ما ماهها بلوکه میشود. از طرفی، بانکها انتظار دارند ما نقدینگی بالا داشته باشیم، در حالی که منابع ما در گردش نیست. این وضعیت فشار شدیدی به شرکتها وارد میکند.
نوسانات ارزی و قوانین خلقالساعه، بحران دوم صنعت
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی افزود: نوسانات نرخ ارز یکی دیگر از معضلات ماست. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، عملاً هزینه واردات هفت برابر شد. حالا صحبت از نرخ ۹۰ هزار تومانی است که اگر اجرا شود، بسیاری از شرکتها عملاً از بازار خارج خواهند شد.
وی گفت: مشکل بعدی، تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی در مقررات است. هر روز بخشنامه جدیدی صادر میشود که با برنامهریزیهای قبلی ما در تضاد است. از طرف دیگر، بانکها هم گاهی ارز شرکتها را ماهها نگه میدارند تا بحران نقدینگی خود را جبران کنند.
تحریمها و بیاعتمادی شرکای خارجی
مصلحی با اشاره به اثر تحریمها بر تجارت گفت: در گذشته شرکتهای اروپایی احترام زیادی برای بازار ایران قائل بودند. اما امروز حتی شرکتهایی که سالها با ما کار کردهاند، حاضر به همکاری نیستند. ما با یکی از شرکتهای آلمانی قرارداد ۴۵ هزار یورویی داشتیم که پس از سه سال مذاکره و ارسال پول، به دلیل اضافه شدن سهامدار سوئدی، قرارداد لغو و پول بازگردانده شد. این در حالی است که طبق قوانین جهانی، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول تحریم نیستند.
تولید بدون زیرساخت؛ مسیر دشوار خودکفایی
وی درباره وضعیت تولید داخلی گفت: در تولید هم مشکلات زیرساختی جدی داریم. تجهیزات پزشکی صنعتی مهندسی است و برخلاف دارو، امکان مهندسی معکوس ندارد. برای تولید تجهیزات کلاس خطر بالا نیاز به زیرساختهای فنی، برق پایدار و مواد اولیه داخلی داریم که فعلاً در کشور فراهم نیست.
مصلحی افزود: دو روز در هفته برق کارخانه ما قطع است و با وجود مکاتبات مکرر، اجازه استثناء ندادهاند. این موضوع در حوزه پزشکی غیرقابل توجیه است. تولید در این شرایط نیاز به عشق دارد و ما از سر علاقه خانوادگی این مسیر را ادامه میدهیم.