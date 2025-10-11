الزام بر بازنگری در سیاستهای دولتی/ وضعیت تولیدکنندگان در تامین مواداولیه ناپایدار است
مدیرعامل شرکت "خاوران شیمی پارس تک" به تشریح چالشهای صنعت تولید و واردات ماشینآلات صنعتی پرداخت و از محدودیتهای دولتی و قوانین دست و پاگیر انتقاد کرد و خواستار اصلاح سیاستها برای تسهیل واردات و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی شد.
مهدی حسنی، مدیرعامل "شرکت خاوران شیمی پارس تک" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به تشریح وضعیت فعالیتها و چالشهای صنعت تولید و واردات ماشینآلات صنعتی پرداخت و گفت: مجموعه صنایع "خاوران شیمی پارس تک" شامل چهار واحد اصلی است؛ واحد تولید پروفیل یو پیویسی، واحد تولید رنگهای الکترواستاتیک، واحد تولید سازههای گلخانههای صنعتی و واحد تولید ماشینآلات فلزی و برش ورق فلزات. این مجموعه علاوه بر فعالیت تولیدی، در بخش بازرگانی نیز فعال است و دارای دو واحد بازرگانی در حوزه ماشینآلات، آهن و ورق آهن است که علاوه بر تامین نیاز بازار داخل، در زمینه صادرات نیز فعالیت دارند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای این مجموعه بیان کرد: کارخانههای مستقل این مجموعه در مناطق گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، تهران و پاکدشت مستقر هستند و تمامی این واحدها به صورت حرفهای و تخصصی فعالیت میکنند. این مجموعه در زمینه تولید پروفیل یو پیویسی، کارخانهای مستقل در گرمسار دارد و کارخانه تولید رنگ و ماشینآلات در شهرک صنعتی ایوانکی قرار گرفته است، همچنین واحد تولید سازههای گلخانههای صنعتی نیز در پاکدشت مستقر است.
مدیرعامل شرکت "خاوران شیمی پارس تک" با اشاره به کاهش نیروی انسانی مجموعه طی ماههای اخیر گفت: پیش از جنگ تحمیلی این مجموعه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر نیرو داشت اما هماکنون تعداد کارکنان به حدود ۱۰۰ نفر کاهش یافته است که این موضوع ناشی از تعدیل نیرو به دلیل وضعیت ناپایدار بازار و مشکلات تامین مواد اولیه است. تامین مواد اولیه به ویژه در حوزه تولید پروفیل یو پیویسی به شدت دچار مشکل شده است.
حسنی بزرگترین مشکل پیش روی صنعت را تغییرات پی در پی بخشنامهها و محدودیتهای دولتی عنوان کرد و افزود: قوانین و تبصرههای جدید دولتی به صورت روزانه وضع میشود که آموزش و تطبیق با آنها برای نیروهای تولیدی بسیار دشوار است و عملا باعث کندی و اختلال در روند تولید و تجارت شده است.
وی ادامه داد: از دیگر چالشهای مهم، مشکلات تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات است که موجب شده بسیاری از پروژههای صنعتی به حالت تعلیق درآید. با توجه به جلساتی که با مسئولان دولتی برگزار شد به ما گفتهاند واردات ماشینآلات به دلیل اشباع شدن بازار ممنوع شده است، در حالی که چنین موضوعی منطقی نیست چرا که بازار ما به هیچ وجه اشباع نشده و تقاضا برای ماشینآلات پیشرفته وجود دارد.
مدیرعامل "خاوران شیمی پارس تک" تاکید کرد: کشورهای پیشرفته جهان مانند چین برای ورود ماشینآلات و تکنولوژی فرش قرمز پهن میکنند، اما در ایران با موانع جدی مواجه هستیم که مانع از توسعه فناوری و اشتغالزایی میشود. تولید داخل در حوزه ماشینآلات هنوز نتوانسته است جایگاه قابل قبولی به دست آورد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با نمونههای خارجی را ندارند.
حسنی با انتقاد صریح از کیفیت پایین برخی ماشینآلات تولید داخل، اظهار کرد: اصرار دولت بر تولید ماشینآلات صنعتی در شرایطی که محصولات داخلی از نظر کیفیت و فناوری قابل رقابت با نمونههای خارجی نیستند، اشتباه است و میتواند به زیان صنعت و اقتصاد کشور تمام شود.
وی در این زمینه خواستار بازنگری در سیاستهای دولتی شد و گفت: به جای اجبار به تولید داخلی بدون توجه به کیفیت، باید زمینه واردات ماشینآلات با تکنولوژی بالا فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این تجهیزات بهرهمند شده و به مرور زمان با ایجاد بازار رقابتی و انگیزه بالا کیفیت محصولات داخلی را ارتقاء دهند.
حسنی به مشکلات نظام بانکی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در حالی که بانکهای جهانی بر اساس توان تولیدکننده و گردش حساب وام میدهند، در ایران شرایط کاملا معکوس است و به افرادی که سرمایه خود را بلوکه میکنند و نقدینگی را به گردش نمیاندازند، تسهیلات اعطاء میشود. سیستم بانکی موجود به جای حمایت از تولید، مانع اصلی رشد سرمایهگذاری است، بنابراین خواستار اصلاح این سیستم و ایجاد شرایط بهتر برای تولیدکنندگان واقعی هستیم.