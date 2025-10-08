آرین ارس؛ پیشرو در تولید شارژرهای سریع برقی ساخت ایران
شرکت آرین ارس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه فناوریهای نوین انرژی، موفق به طراحی و تولید انواع شارژرهای سریع و نیمهسریع خودروهای برقی با توانهای ۷.۲۰، ۶۰ و ۱۲۰ کیلووات شده است. این دستاورد، گامی مهم در مسیر خودکفایی کشور در حوزه زیرساختهای حملونقل برقی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، شرکت آرین ارس با هدف توسعه فناوری شارژ سریع در کشور و کاهش وابستگی به واردات، مجموعهای از شارژرهای هوشمند و کارآمد را برای کاربردهای خانگی، تجاری، صنعتی و ناوگانهای حملونقل طراحی و تولید کرده است. این شرکت با بهرهگیری از توان مهندسان ایرانی و همکاری مجموعههای دانشبنیان داخلی، توانسته است نسل جدیدی از تجهیزات شارژ برقی را مطابق با استانداردهای بینالمللی تولید کند.
یکی از مدیران فنی شرکت آرین ارس در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به ویژگیهای محصولات این شرکت گفت: «شارژرهای ۱۲۰ کیلوواتی ما برای استفاده در ایستگاههای عمومی و بزرگراهی طراحی شدهاند و میتوانند خودروهای برقی را در کمتر از نیم ساعت تا بیش از ۸۰ درصد ظرفیت باتری شارژ کنند. همچنین مدلهای ۶۰ و ۲۰ کیلوواتی برای مراکز صنعتی، تجاری و سازمانی بسیار مناسب هستند، در حالیکه نسخه ۷ کیلوواتی برای نصب در پارکینگهای خانگی و مجتمعهای مسکونی تولید میشود.»
وی افزود: «تمامی این دستگاهها در داخل کشور و با تکیه بر دانش فنی بومی طراحی و ساخته شدهاند. سیستمهای حفاظتی چندمرحلهای، مدیریت هوشمند توان، کنترل دما و قابلیت اتصال به سامانههای پرداخت آنلاین از ویژگیهای برجسته این محصولات است. همچنین تمامی مدلها از استانداردهای ایمنی بینالمللی نظیر IEC ۶۱۸۵۱ و CCS2 پشتیبانی میکنند.»
به گفته این مقام مسئول، آرین ارس علاوه بر تولید تجهیزات، برنامه گستردهای برای ایجاد شبکه سراسری شارژ در دستور کار دارد: «با توسعه همکاری با شرکتهای خودروساز داخلی و نهادهای مرتبط، قصد داریم شبکهای ملی از ایستگاههای شارژ سریع را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کنیم. در این مسیر، مناطق آزاد، شهرهای بزرگ و مسیرهای بینراهی اولویت نخست ما خواهند بود.»
شرکت آرین ارس همچنین در زمینه طراحی، تولید و نصب زیرساختهای انرژی پاک فعالیت دارد و با ارائه خدمات مشاوره، نگهداری و پشتیبانی فنی، تلاش میکند تا بهرهبرداری از خودروهای برقی در کشور را تسهیل کند.
مدیرعامل شرکت، دکتر فریدون بهرامی، پیشتر نیز در گفتوگوهایی تأکید کرده بود که آرین ارس با تمرکز بر توسعه فناوریهای بومی و همکاری میان صنعت و دانشگاه، به دنبال ایجاد تحول در بازار حملونقل برقی ایران است.
در چشمانداز این شرکت، گسترش زیرساختهای شارژ سریع نهتنها عاملی برای توسعه صنعت خودروهای برقی در کشور، بلکه گامی مؤثر در جهت کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در انرژی و حرکت به سوی آیندهای سبز و پایدار محسوب میشود.