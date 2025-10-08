سعید فاتحی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان ماشین‌سازی استیل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا در جریان نمایشگاه بین‌المللی صنعت و ابزار؛ با اشاره به ظرفیت بالای ایران در حوزه ماشین‌آلات صنایع غذایی گفت: با تلاش متخصصان داخلی توانسته‌ایم دستگاه‌های بسته‌بندی تری‌سیلر، ترموفورمینگ و وکیوم چمبر را به‌صورت کامل در داخل کشور طراحی و تولید کنیم و اکنون به کشورهای مختلف صادر می‌کنیم.

فاتحی اظهار کرد: فعالیت ما از حدود ۱۵ سال پیش در حوزه قطعه‌سازی خودرو آغاز شد، اما به دلیل علاقه‌مندی به صنعت غذا و اهمیت بالای بسته‌بندی در حفظ کیفیت محصولات، تصمیم گرفتیم وارد حوزه طراحی و ساخت دستگاه‌های بسته‌بندی شویم.

وی افزود: در آن زمان دستگاه‌های تری‌سیلر که برای بسته‌بندی مواد غذایی در ظروف پلاستیکی استفاده می‌شوند، به‌طور کامل از خارج از کشور وارد می‌شدند. ما با شناسایی این خلأ در بازار، وارد طراحی و ساخت این دستگاه‌ها شدیم و امروز پس از سال‌ها تجربه و تلاش مستمر، موفق به تولید دستگاه‌هایی با کیفیت بالا و استاندارد بین‌المللی شده‌ایم.

فاتحی ادامه داد: شرکت استیل غرب آسیا اکنون یک شرکت دانش‌بنیان نوع یک است و محصولات آن شامل دستگاه‌های تری‌سیلر، ترموفورمینگ و وکیوم چمبر می‌شود. این دستگاه‌ها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای حوزه اوراسیا، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شوند.

مدیرعامل استیل غرب آسیا با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات در سال‌های اخیر باعث شد تولیدکنندگان ایرانی انگیزه بیشتری برای طراحی و ساخت دستگاه‌های پیشرفته پیدا کنند. دولت می‌تواند با حمایت هدفمند از این روند و تشویق شرکت‌های صادرات‌محور، به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک کند.

وی تأکید کرد: برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی باید کیفیت محصولات را به سطح استانداردهای بین‌المللی رساند، چراکه صادرات، تولیدکننده را مجبور می‌کند محصولات باکیفیت‌تر و منطبق بر نیاز مشتریان جهانی تولید کند.

فاتحی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش هوش مصنوعی در صنعت ماشین‌سازی اشاره کرد و گفت: ماشین‌سازان باید دائماً نوآوری داشته باشند و دستگاه‌های دقیق‌تر و هوشمندتر طراحی کنند. در این مسیر، استفاده از فناوری‌های نرم‌افزاری و هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود دقت عملکرد، کاهش خطا و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک کند.

وی افزود: انجمن‌های تخصصی و نهادهای دولتی می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، تولیدکنندگان را در زمینه طراحی نرم‌افزاری و کاربرد هوش مصنوعی در ماشین‌آلات صنعتی توانمندتر کنند.

در پایان، مدیرعامل استیل غرب آسیا گفت: ما در استیل غرب آسیا متعهد به توسعه فناوری و تولید ملی هستیم و تلاش می‌کنیم نام ایران را در حوزه ماشین‌آلات بسته‌بندی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کنیم.

