معایب مصرف ویپ و پاد یکبار مصرف
بطور کلی مضرات ویپ و پاد یکبار مصرف و میزان نیکوتین آن از سیگارهای سنتی کمتر است اما خالی از ضرر نیست. قبل از بررسی مضرات ویپ و پاد بهتر است ابتدا با این محصولات آشنا شویم تا بتوانیم درک بهتری نسبت به این موضوع پیدا کنیم.
ویپ یا سیگار الکترونیکی این روزها بسیار بر سر زبانها افتاده و شیوع مصرف آن به شدت در حال گسترش است.مردم فکر میکنند این محصولات بی خطر هستند و عوارضی ندارند.آیا واقعا اینطور است؟
بطور کلی مضرات ویپ و پاد یکبار مصرف و میزان نیکوتین آن از سیگارهای سنتی کمتر است اما خالی از ضرر نیست. قبل از بررسی مضرات ویپ و پاد بهتر است ابتدا با این محصولات آشنا شویم تا بتوانیم درک بهتری نسبت به این موضوع پیدا کنیم:
پاد یک دستگاه الکترونیکی برای مصرف نیکوتین است که از اجزایی مانند کویل، مایع نیکوتین (جویس)، و یک نازل برای تولید دود تشکیل شده است. این دستگاهها در انواع مختلفی طراحی شدهاند تا نیازهای متنوع کاربران را تامین کنند.
از جمله محبوبترین و کوچکترین مدلهای موجود میتوان به پادهای یکبار مصرف اشاره کرد. همانطور که از نام آن پیداست، این نوع پادها امکان شارژ مجدد جویس را ندارند و تنها تا زمان پایان یافتن مایع داخلی قابل استفاده هستند.
برندهای مختلفی این دستگاهها را تولید میکنند و در دسته محصولات باکیفیت و بادوام بازار قرار دارند. عملکرد پادهای یکبار مصرف مشابه دستگاههای ویپ بوده و از یک سیستم ساده برای تولید دود استفاده میکنند.
این دستگاهها عمدتاً شامل یک باتری هستند که وظیفه تأمین انرژی برای تبخیر مایع جویس را بر عهده دارد. زمانی که نازل پاد را روی لب قرار داده و هوا را استنشاق میکنید، جریان برق از باتری به کویل منتقل شده و با گرم شدن کویل، مایع جویس تبخیر میشود.
نتیجه این فرآیند تولید دود قابل استنشاق به همراه نیکوتین است که نیاز روزانه مصرفکنندگان را برطرف میکند. عملکرد مناسب این دستگاه مستلزم وجود شارژ کافی در باتری است.
پاد یکبار مصرف با باتری قابل شارژ طراحی شدهاند، در حالی که گروه دیگری باتریهای قابل تعویض دارند تا امکان استفاده مداوم از دستگاه فراهم شود. به دلیل کمبود آگاهی کافی در مورد زیانهای ویپ و همزمان گسترش تبلیغات نادرست درباره آن، بسیاری از افراد از خطرات و وابستگیهای ناشی از مصرف ویپ آگاه نیستند.
این عدم آگاهی باعث شده که استفاده از ویپ در جامعه افزایش یابد. یکی از باورهای اشتباه رایج درباره ویپ این است که گمان میشود استعمال آن، برخلاف سیگار معمولی، آسیبی ندارد. در حقیقت، هرچند آسیبهای ویپ ممکن است دقیقا مشابه سیگار معمولی نباشد، اما این به معنی بیضرر بودن یا حتی کمخطر بودن آن نیست.
عوارض منفی ناشی از مصرف ویپ همچنان جدی هستند. برای مثال، در نوجوانان، یکی از مهمترین پیامدهای منفی مصرف ویپ تأثیر آن بر روند رشد سلولهای مغزی آنهاست. برخی افراد بر این باورند که ویپ میتواند جایگزینی بیخطر برای سیگار معمولی باشد. با این حال، پیامدهای مخرب آن کاملا قابلچشمپوشی نیستند.
برخی از آسیبهای شناخته شده مرتبط با مصرف ویپ شامل موارد زیر است:
1. افزایش شدید ضربان قلب و فشار خون
2. افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای عروقی و سکته
3. بالا رفتن سطح کلسترول
4. احتمال بروز زخم معده
5. خطرات جدی برای زنان باردار و سلامت جنین
6. اثرات مخرب بر رشد مغزی کودکان و نوجوانان
7. جذب طعمدهندههای شیمیایی نظیر دیاستیل که با مشکلات ریوی در ارتباطاند
8. ورود مواد شیمیایی سرطانزا و سمی به بدن
9. وجود نیکوتین مضر
10. افزایش پوسیدگی دندان و التهاب لثه
11. تداخل در فرایند ترک صحیح سیگار معمولی
عوارض ویپ بدون نیکوتین
ویپها در دو نوع با نیکوتین و بدون نیکوتین موجود هستند. نوع بدون نیکوتین این دستگاهها از ترکیباتی مانند بخار گلیسیرین و برخی مواد طعمدهنده استفاده میکند. قیمت ویپها بسته به نوع و ویژگیهای آنها متفاوت است؛ اما حتی در انواع بدون نیکوتین نیز عوارض چشمگیری گزارش شده است.
برخی از عوارض متداول استفاده از ویپ بدون نیکوتین شامل خشکی و سوزش دهان، مشکلات ریوی و تنفسی، بیماریهای قلبی عروقی، و سایر آسیبهای مشابه است. یکی از اثرات جانبی مصرف ویپ بر ریه، ایجاد عفونتها و مشکلات ریوی است که نباید نادیده گرفته شود.
آیا ویپ اعتیادآور است؟
با وجود باورهای نادرست در مورد پایینتر بودن عوارض ویپ نسبت به سیگار یا قلیان، یک تصور اشتباه دیگر درباره ویپ این است که مصرف آن سبب اعتیاد نمیشود؛ در حالی که این دیدگاه کاملاً غلط است. اگرچه بسیاری از کاربران ویپ معتقدند این دستگاهها اعتیادآور نیستند، اما بررسیها و آمار نشان داده است که ویپ، همانند سایر محصولات دخانی، میتواند موجب وابستگی ناسالم و در نهایت اعتیاد شود. عوارض ویپ در افرادی که دچار این وابستگی هستند، به دلیل مصرف مداوم و طولانیمدت، بهمراتب شدیدتر خواهد بود. شایانذکر است که اعتیاد به سیگار، حتی از نوع الکترونیک، ممکن است زمینهساز مصرف مواد مخدر یا محرک گردد، خصوصاً در میان نوجوانان و افراد کمسن که حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع دارند.
زمانی که نیکوتین موجود در مایع جویس وارد بدن میشود، گیرندههای مغزی فعال شده و احساس خوشایندی ایجاد میکنند. با ادامه مصرف، میل و نیاز مغز به دریافت نیکوتین افزایش مییابد و پس از مدتی ترک آن تبدیل به فرآیندی دشوار میشود؛ این پدیده وابستگی به نیکوتین را نشان میدهد. اگر شما یا شخصی از اطرافیانتان نیاز به مشاوره برای ترک ویپ دارید، میتوانید با مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره تماس بگیرید.
فرآیند ترک ویپ
بهترین روش برای ترک ویپ و کاهش عوارض ناشی از آن، کاهش تدریجی میزان نیکوتین موجود در مایع جویس است. توصیه میشود با استفاده از سیگارهای الکترونیکی مخزندار، در طی 2 تا 4 هفته مقدار نیکوتین را کم کنید. برای تسهیل این روند باید فواصل بیشتری بین مصرفها داشته باشید و پکهای کوتاهتری بکشید تا مصرف نیکوتین کاهش یابد. این روش نه تنها به کاهش وابستگی کمک میکند، بلکه علائم ناخوشایند ترک را نیز تا حد زیادی کاهش میدهد.
فرایند پاکسازی بدن از نیکوتین حدود سه روز زمان میبرد. این دوران ممکن است با علائمی مانند تحریکپذیری، عدم تمرکز، نوسانات خلقی، سردرد، اختلالات خواب، تعریق شدید و مشکلات گوارشی همچون یبوست همراه باشد. این نشانهها معمولاً پس از روز سوم کاهش یافته و ظرف چهار هفته بهطور کامل برطرف خواهند شد.
اگر شما یا عزیزی قصد ترک سیگار الکترونیک دارد، کلینیکهای تخصصی مانند بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران خدمات مشاوره رایگان ارائه میکنند.
ویپ یا سیگار الکترونیکی دستگاهی دودزا است که مایعی به نام جویس را به بخار تبدیل میکند. هرچند این وسیله در ابتدا برای کمک به ترک سیگار طراحی شده بود، اما تفاوت اصلی آن با سیگار سنتی در نبود گاز مونوکسید کربن خلاصه میشود. با این حال، جویس ویپ شامل موادی مانند نیکوتین، پروپیلن گلیکول و گلیسیرین طعمدهنده است که خود عوارض قابلتوجهی دارند. مشکلات تنفسی و ریوی، پوسیدگی دندانها، افزایش ضربان قلب و خطر بیماریهای قلبی-عروقی، زخم معده، افزایش احتمال ابتلا به سرطانهای دهان، ریه و مثانه و همچنین آسیبهای مغزی در جنین و نوجوانان از جمله مضرات شناختهشده ویپ هستند.
برای پیشگیری از اعتیاد به سیگار الکترونیکی یا کاهش وابستگی به آن باید مصرف نیکوتین را کاهش داده و دفعات مصرف را کمتر کنید. اگر قصد دارید ویپ را کنار بگذارید، بدانید که علائمی مانند تحریکپذیری و مشکلات خلقی که معمولاً طی سه روز اول ترک شدید هستند، تا چهار هفته از بین میروند.