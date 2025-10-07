از نوآوری تا تحول رونمایی از هویت جدید هلدینگ مکرر

هلدینگ مواد مهندسی مکرر، پیشگام در تولید و تأمین مواد شیمیایی تخصصی و یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی و پلیمر کشور، به‌زودی طی مراسمی از ساختار جدید هلدینگی ، پروژه‌های استراتژیک ملی و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیرمکرر رونمایی میکند.

این مراسم که در تاریخ ۲۱ مهرماه در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد، بیانگر سه دهه فعالیت پر ثمر شرکت مواد مهندسی مکرر در عرصه صنعت ایران و بهانه ایست برای مرور دستاوردها و پروژه‌های استراتژیک مکرر از بدو تاسیس و همچنین آغاز حرکت این مجموعه به سوی یک هلدینگ چندوجهی وتأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیرشرکتی خواهد بود که همگی نشان‌دهنده تعهد مکرر به حضور فعال در عرصه نوآوری، پایداری و توسعه پایدار صنعت ایران است.

در این رویداد مقامات ومدیران حوزه صنعت و اقتصاد کشور نقطه نظرات خود را در خصوص آخرین تحولات و تصمیمات این حوزه بیان و همچنین بنیانگذاران و مدیران ارشد هلدینگ مکرر چشم‌انداز آینده این مجموعه را برای حاضران ترسیم خواهند کرد.

محور این رویداد، ارائه اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های تازه‌ایست که در بازطراحی ساختار و هویت جدید مکرر با هدف ساخت پلی میان توانمندی‌های صنعتی ایران و فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی ایجاد شده است.

حضور مدیران ارشد حوزه های مختلف صنعت و تجارت بخشهای دولتی و خصوصی کشور و همچنین شرکت‌ها و شرکای تجاری قدیمی و باسابقه مکرر ،فرصت مغتنمی را برای مدیران بخشهای تصمیم گیر و اجرایی در جهت تبادل آخرین اطلاعات و دستاوردها فراهم خواهد کرد.

این رویداد فرصتی منحصربه‌فرد برای آشنایی با توانمندی‌ها و محصولات ۱۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ از مهندسی پلیمر و پوشش‌های صنعتی گرفته تا پروژه‌های ملی در حوزه نفت، گاز ، پتروشیمی ، محیط زیست و همچنین نشانگرجایگاه ویژه مکرر در زیست‌بوم صنعتی کشور خواهد بود.

جشن بزرگ سی سالگی مکرر در برج میلاد تهران ( ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) را می‌توان آغاز فصلی تازه در مسیر تحول مکرر دانست؛ فصلی که با معرفی هویت جدید سازمانی، یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و تمرکز بر سرمایه‌گذاری نوآورانه، چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی صنعت ایران ترسیم می‌کند.

