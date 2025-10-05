معرفی اپلیکیشن کمان | پلتفرم هوشمند مالی و سرمایهگذاری
کمان بهعنوان یکی از زیرمجموعههای گروه صنعتی گلرنگ، از پشتوانهای معتبر و تجربه یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور بهره میبرد. همین جایگاه، اعتماد هزاران کاربر را به خود جلب کرده و کمان را به انتخابی مطمئن برای مدیریت مالی هوشمند تبدیل ساخته است.
مدیریت امور مالی و سرمایهگذاری، دیگر به روشهای سنتی بانکی خلاصه نمیشود. افراد و کسبوکارها نیازمند راهکارهایی سریع، امن و هوشمند هستند تا بتوانند هم نیازهای روزمره خود را مدیریت کنند و هم آیندهای مطمئن برای سرمایه و اعتبارشان بسازند. اپلیکیشن کمان با همین هدف ایجاد شده است؛ پلتفرمی نوآورانه که بر پایه فناوری و زیرساختی قدرتمند، مجموعهای گسترده از خدمات مالی و سرمایهگذاری را در اختیار کاربران قرار میدهد.
شعار برند کمان نیز گویای رویکرد نوین در دنیای مالی و سرمایه گذاری است:
«با تغییر رویکرد مالی، به آینده روشنتر دست پیدا کن.»
درباره کمان
اپلیکیشن کمان یک پلتفرم هوشمند مالی و سرمایهگذاری است که با هدف سادهتر کردن مدیریت مالی برای افراد و کسبوکارها توسعه یافته است. این اپلیکیشن مجموعهای گسترده از خدمات متنوع را در یک بستر واحد گردآورده و تجربهای یکپارچه و امن از مدیریت مالی ارائه میدهد.
کمان تاکنون توانسته اعتماد هزاران کاربر را جلب کند و به انتخابی مطمئن برای مدیریت سرمایه و اعتبار تبدیل شود. بیش از ۵۰ هزار کاربر فعال، همکاری با بیش از هزار فروشگاه طرف قرارداد، وجود ۴۰۰۰ کاربر در حوزه سرمایهگذاری و عرضهی ۹۰۰ کالای اقساطی در فروشگاه کمان، تنها بخشی از ابعاد گسترده این پلتفرم را نشان میدهد.
خدمات کمان
اپلیکیشن کمان بهعنوان یک پلتفرم جامع مالی و سرمایهگذاری، مجموعهای گسترده از خدمات را در اختیار کاربران قرار میدهد.
۱. خرید اقساطی و اعتباری
کمان امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را برای کاربران فراهم کرده است؛ آن هم بدون نیاز به ضامن، چک یا کارمزدهای سنگین. کاربران میتوانند از میان بیش از ۱۲ هزار فروشگاه طرف قرارداد کالاهای موردنیاز خود را انتخاب و به صورت اقساطی خریداری کنند.
گروه کالاهای قابل خرید شامل:
- لوازم خانگی
- کالای دیجیتال (موبایل، لپتاپ و تجهیزات جانبی)
- وسایل نقلیه (موتور، دوچرخه و خودرو)
- طلا و زیورآلات
همچنین، کمان طرحهای ویژهای برای وام خرید کالا بازنشستگان ارائه کرده است. این طرحها شامل بازنشستگان نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، فرهنگیان و سازمان تأمین اجتماعی میشود تا این گروهها بتوانند کالاهای ضروری خود را با شرایط اقساطی مناسب تهیه کنند.
خدمات جدیدی همچون وام خرید خودرو و وام خرید طلا نیز بهزودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.
۲. سرمایهگذاری و تأمین مالی
کمان تنها به خرید اقساطی محدود نمیشود، بلکه بستر حرفهای و متنوعی برای سرمایهگذاری نیز فراهم کرده است. کاربران میتوانند:
- صندوقهای مختلف سرمایهگذاری را بررسی و متناسب با میزان ریسکپذیری خود انتخاب کنند.
- از خدمات سبدگردان اختصاصی بهرهمند شوند.
- در پروژههای تأمین مالی جمعی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مشارکت داشته باشند.
این امکانات، فرصتی هوشمندانه برای رشد دارایی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی معتبر فراهم میکند.
۳. خدمات پرداخت یکپارچه
کمان با ایجاد بستری امن، امکان مدیریت تمام پرداختهای روزمره را در یک اپلیکیشن فراهم کرده است.
این خدمات شامل:
- استعلام و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه
- خرید شارژ اپراتورهای ایرانسل و همراه اول
- کارتبهکارت و خدمات خودرو
به این ترتیب، کاربران میتوانند بدون نیاز به نصب چند اپلیکیشن، تمامی پرداختهای مالی خود را به صورت یکپارچه در کمان مدیریت کنند.
۴. فروشگاه کمان
فروشگاه کمان بستری برای خرید نقدی و اقساطی کالاهای متنوع فراهم کرده است. کاربران میتوانند بهصورت مستقیم از طریق این فروشگاه، محصولات موردنیاز خود را انتخاب و با شرایط دلخواه پرداخت کنند.
دستهبندی کالاها در فروشگاه کمان شامل موارد زیر است:
- لوازم خانگی
- کالای دیجیتال و تجهیزات جانبی
- وسایل نقلیه (موتور، دوچرخه و خودرو)
- طلا و زیورآلات
این فروشگاه در واقع مکمل سرویس خرید اقساطی کمان است و تجربهای یکپارچه برای کاربران ایجاد میکند.
۵. محصولات اعتباری و خدمات جدید
کمان همواره در حال توسعه خدمات نوآورانه است تا دامنهی انتخاب کاربران گستردهتر شود. در همین راستا، عرضهی محصولات مالی جدید در دستور کار قرار گرفته است. مهمترین این خدمات که بهزودی در اختیار کاربران قرار میگیرد عبارتاند از:
- وام خرید خودرو
- وام خرید طلا
این محصولات اعتباری جدید، امکان دسترسی آسانتر به داراییهای ارزشمند را فراهم میکنند و نشاندهندهی حرکت مداوم کمان به سمت ارتقای سطح خدمات مالی است.
اهداف و مأموریت کمان
هدف اصلی کمان ایجاد دسترسی همگانی به خدمات مالی است؛ به گونهای که همه افراد، فارغ از موقعیت اجتماعی یا جغرافیایی، بتوانند به سادگی از این خدمات بهرهمند شوند. کمان تلاش میکند با تکیه بر فناوری نوین، نوآوری و همکاری با بازیگران کلیدی صنعت مالی، زیرساختهایی پایدار و گسترده ایجاد کند که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد.
از مهمترین اهداف کمان میتوان به این موارد اشاره کرد:
- فراهم کردن دسترسی برابر به خدمات مالی برای اقشار مختلف جامعه
- ایجاد زیرساخت پایدار و در دسترس در سراسر کشور
- تمرکز بر رشد پایدار، شفافیت و اعتمادسازی
- بهبود مستمر کیفیت خدمات و تجربه کاربری
مأموریت کمان
کمان بر این باور است که توانمندی مالی، لازمهی داشتن زندگی آرام و آیندهای مطمئن است. از این رو، مأموریت خود را در خلق دسترسی گسترده و همگانی به خدمات مالی تعریف کرده است. این پلتفرم با مدیریت و پشتیبانی مجموعهای از شرکتها، محصولات و خدمات تخصصی در حوزه مالی، تلاش میکند بر زندگی مردم تأثیر مثبت بگذارد و راه را برای تحقق عدالت مالی هموار سازد.
پشتوانه گروه مالی کمان
اپلیکیشن کمان با اتکا به پشتوانهی گروه صنعتی گلرنگ فعالیت میکند؛ هلدینگی که بهعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مجموعههای اقتصادی کشور شناخته میشود. این همراهی، نه تنها نقطه قوت کمان در توسعه خدمات مالی است، بلکه به کاربران اطمینان میدهد که با پلتفرمی پایدار و مورد اعتماد طرف هستند.
گروه مالی کمان با بهرهگیری از شرکتهای تخصصی و حرفهای خود، طیف گستردهای از خدمات مالی و سرمایهگذاری را ارائه میدهد. زیرمجموعههای این گروه عبارتاند از:
- ارزشآفرین ثمین: بازوی سرمایهگذاری و ارائهدهنده راهکارهای مالی نوین در حوزههای متنوع اقتصادی.
- انیاک: شرکت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساختهای نرمافزاری برای خدمات مالی و پرداخت.
- سبدگردان کوروش: ارائهدهنده خدمات حرفهای در زمینه مدیریت دارایی و سبدگردانی اختصاصی تحت نظارت سازمان بورس.
- لیزینگ: ارائهدهنده خدمات تأمین مالی و تسهیلات اعتباری برای خرید کالا و خدمات بهویژه در حوزه اقساطی.
- تارا: سرویس اعتبار خرید آنی و بدون ضامن که امکان خرید از هزاران فروشگاه طرف قرارداد را برای کاربران فراهم میکند.
این شرکتها، هر کدام در حوزهی تخصصی خود نقش کلیدی ایفا میکنند و در کنار هم، پایههای اصلی گروه مالی کمان را میسازند. همین پشتوانه قدرتمند است که کمان را به یکی از بازیگران برجسته عرصه خدمات مالی و سرمایهگذاری در کشور تبدیل کرده است.
سخن پایانی
اپلیکیشن کمان امروز بهعنوان یکی از جامعترین پلتفرمهای مالی و سرمایهگذاری در ایران شناخته میشود. ترکیب خدمات متنوع مانند خرید اقساطی و اعتباری، سرمایهگذاری، تأمین مالی و پرداخت یکپارچه، در کنار فروشگاه اختصاصی و محصولات اعتباری جدید، کمان را به گزینهای مطمئن برای مدیریت مالی هوشمند تبدیل کرده است.
پشتوانهی قدرتمند گروه صنعتی گلرنگ نیز اعتبار ویژهای به کمان بخشیده و باعث شده هزاران کاربر با اطمینان کامل، این پلتفرم را برای مدیریت امور مالی خود انتخاب کنند.
اگر شما هم به دنبال رویکردی نوین در مدیریت مالی هستید، همین امروز به جمع کاربران کمان بپیوندید و تجربهای متفاوت از خدمات مالی هوشمند را آغاز کنید.