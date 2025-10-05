صادرات دستگاههای ایرانی بهرغم تحریمها ادامه دارد
رونق صنعت ماشینسازی و بستهبندی در گرو ثبات اقتصادی است
یکی از مدیران شرکت دانشبنیان تحول کالای نوین گفت: اگر ثبات اقتصادی ایجاد شود، کارآفرینان راحتتر میتوانند سرمایهگذاری کنند و همین موضوع رونق صنعت ماشینسازی و بستهبندی را به دنبال خواهد داشت.
آرزو فالی، یکی از مدیران شرکت دانشبنیان تحول کالای نوین با برند "نادیپک" در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: شرکت ما با بیش از ۳۶ تا ۳۷ سال سابقه در حوزه طراحی و تولید دستگاههای بستهبندی، امروز بهعنوان یکی از برندهای مطرح و باکیفیت کشور شناخته میشود. دستگاههای ما در صنایع مختلف کاربرد دارند و رمز موفقیت ما، علاوه بر کیفیت تولید، ارائه خدمات پس از فروش گسترده است. اگر بهترین دستگاه را هم بسازید ولی خدمات نداشته باشید، بازار خود را از دست میدهید.
وی افزود: ما در شهرهای بزرگی مثل مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز دفاتر فروش و خدمات پس از فروش دایر کردهایم تا بتوانیم مشتریان خود را به بهترین شکل پشتیبانی کنیم. هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی اخیر، بازار داخلی دچار رکود شده، اما مزیت رقابتی ما همچنان قیمت مناسب دستگاهها نسبت به نمونههای خارجی از جمله چینی و ترکیهای است.
فالی درباره صادرات محصولات نادیپک توضیح داد: به دلیل موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، توانستهایم صادرات خوبی به کشورهای همسایه داشته باشیم. هرچند تلاطمهای ارزی و شرایط سیاسی بر روند کار تأثیر گذاشته، اما همچنان صادرات بخش مهمی از فعالیت ماست.
تولید صددرصد داخلی و نیاز به ثبات اقتصادی
این مدیر شرکت "نادیپک" در ادامه درباره واردات و تأمین مواد اولیه گفت: تا سال ۱۳۸۸ واردات هم داشتیم اما با شروع تحریمها، آن بخش عملاً به صفر رسید. امروز همه دستگاهها بهصورت صددرصد داخلی تولید میشوند و حتی مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تأمین میشود.
وی بزرگترین چالش صنعت بستهبندی را ناپایداری شرایط اقتصادی دانست و تأکید کرد: وقتی شرایط بازار بیثبات است، مدیران صنایع برای خرید دستگاه جدید ریسک نمیکنند و ترجیح میدهند با همان ظرفیت قبلی کار کنند. اگر ثبات اقتصادی ایجاد شود، کارآفرینان راحتتر میتوانند سرمایهگذاری کنند و همین موضوع رونق صنعت ماشینسازی و بستهبندی را به دنبال خواهد داشت.