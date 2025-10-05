مهدی قهاری، مدیرعامل شرکت پارسیان طرح سینا (PTS)، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: شرکت ما بیش از ۲۵ سال در زمینه طراحی و تولید میکسرهای ویکتور هموژنایزر تحت خلأ فعالیت دارد. این دستگاه‌ها به طور ویژه در صنایع آرایشی‌ـ‌بهداشتی برای تولید انواع کرم‌ها و همچنین در صنایع دارویی و غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به ساخت انحصاری دستگاه تولید خمیر دندان در ایران افزود: این دستگاه پیش‌تر کاملاً وارداتی بود اما امروز تنها در شرکت ما ساخته می‌شود. برندهای معتبر داخلی نظیر میسویک، آردن، یونی‌سیگنال و مرجان از محصولات ما استفاده می‌کنند. همین موضوع موجب شده که ورود دستگاه‌های مشابه خارجی به کشور کاملاً متوقف شود.

قهاری با بیان اینکه کیفیت دستگاه‌های تولیدی شرکت PTS با نمونه‌های آلمانی برابری می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌های ما بیش از ۷ سال است که بدون توقف (نان‌استاپ) و به‌صورت ۲۴ ساعته در خطوط تولید مشغول به کار هستند. این موضوع نه یک ادعا، بلکه تجربه واقعی مشتریان ماست.

وی درباره قطعات دستگاه‌ها نیز عنوان کرد: هیچ شرکت ماشین‌سازی در جهان صد درصد قطعات را داخلی تولید نمی‌کند. ما نیز برخی قطعات مانند موتور و ورق‌های استیل را وارد می‌کنیم اما طراحی، مونتاژ و فناوری دستگاه‌ها کاملاً در داخل کشور انجام می‌شود. همین موضوع کیفیت محصولات ما را تضمین کرده است.

قهاری در ادامه به تولید سایر تجهیزات اشاره کرد و افزود: علاوه بر میکسرها، ما دستگاه‌های دربندی و سیستم‌های بسته‌بندی شیشه و پت را نیز تولید می‌کنیم که بخش مهمی از خطوط فرآوری محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی را تشکیل می‌دهد.

بزرگ‌ترین چالش؛ صادرات در سایه تحریم‌ها

مدیرعامل شرکت پارسیان طرح سینا درباره چالش‌های موجود گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما در حوزه صادرات است. مشتریان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی کیفیت دستگاه‌های ما را تأیید می‌کنند و تمایل به خرید دارند، اما به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال پول وجود ندارد. نه سیستم بانکی برای جابه‌جایی ارز داریم و نه مسیر رسمی برای صادرات تجهیزات فراهم است. همین موضوع باعث می‌شود فرصت‌های صادراتی ما از بین برود.

وی تأکید کرد: ماشین‌سازی ایران در سطحی است که می‌تواند با برندهای جهانی رقابت کند، اما برای تحقق این هدف نیازمند باز شدن مسیرهای همکاری بین‌المللی هستیم. صنعت بدون تعامل جهانی محکوم به محدودیت است.

