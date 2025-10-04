خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل دماگستر اردبیل در گفتگو با ایلنا:

۸۰ درصد مواد اولیه ماشین‌آلات صنایع غذایی، وارداتی هستند

مدیرعامل شرکت دماگستر اردبیل، از توانمندی‌های این شرکت در تولید و صادرات، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و ویژگی‌های رقابتی محصولات ایرانی سخن گفت.

شکور باوفا، مدیرعامل شرکت دماگستر اردبیل، با بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت در صنعت ماشین‌آلات فرآوری صنایع غذایی، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در گفتگو   با خبرنگار ایلنا، از توانمندی‌های این شرکت در تولید و صادرات، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و ویژگی‌های رقابتی محصولات ایرانی سخن گفت.

۲۸ سال فعالیت در ماشین‌آلات صنایع غذایی

باوفا در معرفی شرکت خود گفت: این شرکت بیش از ۲۸ سال است که در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات فرآوری صنایع غذایی فعالیت می‌کند. حوزه کاری ما شامل خط تولید لبنیات، آبمیوه، صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون است. حدود یک دهه است که صادرات محور نیز شده‌ایم و محصولات خود را به کشورهایی مانند روسیه، بلاروس، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر می‌کنیم.

تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات

وی درباره بازار هدف شرکت توضیح داد: محصولات ما علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به شرکت‌های بزرگ لبنی و غذایی کشور از جمله پگاه و سایر واحدهای تولید آبمیوه، کنسانتره، رب و شیر خشک عرضه می‌شود. در کنار این فعالیت‌ها، صادرات نیز بخش مهمی از برنامه‌های شرکت است.

مواد اولیه عمدتاً وارداتی است

مدیرعامل دماگستر اردبیل گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی هستند و  این واردات شامل استنلس استیل به شکل ورق، شمش، لوله و پروفیل، همچنین تجهیزات بخش اتوماسیون مانند کنترل‌آلات و PLC می‌شود. مواد اولیه به صورت خام وارد کشور شده و در ایران تبدیل به ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد که توانمندی تولید در داخل وجود دارد، هرچند وابستگی به واردات مواد اولیه همچنان بالاست.

مزیت رقابتی در کیفیت و قیمت

باوفا در خصوص تمایز محصولات شرکت خود گفت: نخستین ویژگی، سطح علمی و تکنولوژی بالای محصولات است که با تکیه بر مهندسی معکوس و به‌روزرسانی‌های مستمر، به سطح شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نزدیک شده‌ایم. دومین مزیت ما قیمت تمام‌شده پایین‌تر نسبت به رقباست. برای مثال در رقابت با شرکت‌های ترکیه‌ای، قیمت محصولات ما به دلیل هزینه‌های پایین‌تر انرژی و حقوق دستمزد، کمتر است. همین موضوع سبب شده حتی برخی شرکت‌های ترک برای خرید تجهیزات به ما مراجعه کنند.

تحریم‌ها و صرافی‌ها؛ مانع اصلی صادرات

وی درباره چالش‌های اصلی شرکت گفت: مشکلات ما منحصر به دماگستر نیست، بلکه در سطح کلان صنعت وجود دارد. در بخش واردات، تحریم‌ها و محدودیت‌ها روند تأمین مواد اولیه را دشوار کرده است. در حوزه صادرات نیز مشکل اصلی نقل‌وانتقال پول است. یا باید با واسطه‌ها کار کنیم یا گرفتار صراف‌ها و خواسته‌های غیرمنصفانه آن‌ها شویم. این مسائل، بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات است وگرنه از نظر دانش فنی و تکنولوژی هیچ مشکلی وجود ندارد.

