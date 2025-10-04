شکور باوفا، مدیرعامل شرکت دماگستر اردبیل، با بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت در صنعت ماشین‌آلات فرآوری صنایع غذایی، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از توانمندی‌های این شرکت در تولید و صادرات، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و ویژگی‌های رقابتی محصولات ایرانی سخن گفت.

۲۸ سال فعالیت در ماشین‌آلات صنایع غذایی

باوفا در معرفی شرکت خود گفت: این شرکت بیش از ۲۸ سال است که در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات فرآوری صنایع غذایی فعالیت می‌کند. حوزه کاری ما شامل خط تولید لبنیات، آبمیوه، صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون است. حدود یک دهه است که صادرات محور نیز شده‌ایم و محصولات خود را به کشورهایی مانند روسیه، بلاروس، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر می‌کنیم.

تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات

وی درباره بازار هدف شرکت توضیح داد: محصولات ما علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به شرکت‌های بزرگ لبنی و غذایی کشور از جمله پگاه و سایر واحدهای تولید آبمیوه، کنسانتره، رب و شیر خشک عرضه می‌شود. در کنار این فعالیت‌ها، صادرات نیز بخش مهمی از برنامه‌های شرکت است.

مواد اولیه عمدتاً وارداتی است

مدیرعامل دماگستر اردبیل گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی هستند و این واردات شامل استنلس استیل به شکل ورق، شمش، لوله و پروفیل، همچنین تجهیزات بخش اتوماسیون مانند کنترل‌آلات و PLC می‌شود. مواد اولیه به صورت خام وارد کشور شده و در ایران تبدیل به ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد که توانمندی تولید در داخل وجود دارد، هرچند وابستگی به واردات مواد اولیه همچنان بالاست.

مزیت رقابتی در کیفیت و قیمت

باوفا در خصوص تمایز محصولات شرکت خود گفت: نخستین ویژگی، سطح علمی و تکنولوژی بالای محصولات است که با تکیه بر مهندسی معکوس و به‌روزرسانی‌های مستمر، به سطح شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نزدیک شده‌ایم. دومین مزیت ما قیمت تمام‌شده پایین‌تر نسبت به رقباست. برای مثال در رقابت با شرکت‌های ترکیه‌ای، قیمت محصولات ما به دلیل هزینه‌های پایین‌تر انرژی و حقوق دستمزد، کمتر است. همین موضوع سبب شده حتی برخی شرکت‌های ترک برای خرید تجهیزات به ما مراجعه کنند.

تحریم‌ها و صرافی‌ها؛ مانع اصلی صادرات

وی درباره چالش‌های اصلی شرکت گفت: مشکلات ما منحصر به دماگستر نیست، بلکه در سطح کلان صنعت وجود دارد. در بخش واردات، تحریم‌ها و محدودیت‌ها روند تأمین مواد اولیه را دشوار کرده است. در حوزه صادرات نیز مشکل اصلی نقل‌وانتقال پول است. یا باید با واسطه‌ها کار کنیم یا گرفتار صراف‌ها و خواسته‌های غیرمنصفانه آن‌ها شویم. این مسائل، بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات است وگرنه از نظر دانش فنی و تکنولوژی هیچ مشکلی وجود ندارد.

