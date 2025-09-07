ضرورت اصلاح قانون سرقفلی برای رفع مشکلات اصناف

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنوف در سال‌های اخیر، مسئله سرقفلی واحدهای تجاری است؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی کمتر مورد توجه قرار گرفته و حالا به مانعی جدی در مسیر رونق اقتصادی کسب‌وکارها بدل شده است. عباس نوروزی، رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از شیوه‌های نادرست واگذاری واحدهای تجاری، خواستار بازنگری اساسی در قوانین مربوط به سرقفلی شد.

نوروزی در توضیح مفهوم سرقفلی اظهار کرد: حق کسب و پیشه امتیازی است که یک مغازه‌دار به مرور زمان و با جذب مشتری دائمی به دست می‌آورد. در این شرایط مالک موظف است در زمان تخلیه، قیمت تعیین‌ شده توسط کارشناس را به مستأجر پرداخت کند؛ در غیر این صورت امکان تخلیه ملک برای او وجود ندارد.

وی افزود: سرقفلی در واقع حق اولویت برای اجاره یک مغازه است. مستأجر برای اینکه بتواند در بلندمدت یک واحد تجاری را در اختیار داشته باشد و مشتری جذب کند، مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت می‌کند تا هر سال برای اجاره همان مغازه نسبت به دیگران در اولویت باشد. این مبلغ نیز در پایان دوره اجاره، طبق نظر کارشناسی، به مغازه‌دار بازگردانده می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران با ابراز تأسف از روند موجود گفت: متأسفانه بسیاری از مالکان و صاحبان مجتمع‌های تجاری، به جای فروش کامل ملک و سرقفلی، تنها سرقفلی را واگذار کرده و اجاره‌نامه‌های یک‌ساله تنظیم می‌کنند. این رویه باعث شده کسب‌وکارها امنیت و پایداری لازم را نداشته باشند.

او در ادامه اظهار کرد: اکثر مالکان پیش از واگذاری، قراردادهایی را به صورت یک‌طرفه و به نفع خود چاپ می‌کنند و فقط نام موجر و مستأجر را در زمان عقد قرارداد تکمیل می‌کنند. در این قراردادها شرط می‌شود که دارنده سرقفلی حق تغییر شغل یا واگذاری و اجاره مغازه به غیر را ندارد مگر با رضایت کتبی مالک. در صورت تخلف نیز مالک حق فسخ قرارداد و تخلیه را یک‌طرفه در اختیار دارد.

نوروزی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این رابطه افزود: این محدودیت‌ها در شرایطی است که بسیاری از صاحبان سرقفلی به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی، کهولت سن یا بیماری ناچار به تغییر شغل یا واگذاری مغازه می‌شوند. اما سختگیری مالکان و نیاز به اذن آن‌ها، موجب بسته شدن مغازه‌ها و رکود اقتصادی در برخی صنوف شده است.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این است که قانون اصلاح شود تا صاحبان سرقفلی بتوانند آزادانه و مستقل، شغل خود را تغییر دهند یا واحد تجاری را به شخص ثالث واگذار کنند و الزام به اذن مالک که بعضاً منفعت‌طلبی می‌کنند، حذف شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران تأکید کرد: ضروری است مالکان مجتمع‌ها و پاساژها ملزم شوند در زمان واگذاری واحدهای تجاری، سرقفلی و مالکیت را همزمان منتقل کنند و ملک فقط با مالکیت رسمی داد و ستد شود. همچنین واحدهای واگذارشده در سال‌های گذشته نیز باید با قیمت کارشناسی و عادلانه به صاحبان سرقفلی منتقل شوند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین در این زمینه، ضمن برآورده کردن رضایت عمومی، باعث کاهش چشمگیر اختلافات میان مالکان و مستأجران خواهد شد و بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به سرقفلی نیز از بین خواهد رفت.

