هزینه تحصیل در ترکیه به تومان

ترکیه کشوری پیشرفته با بیش از 200 دانشگاه است که با استانداردهای آموزشی مطابق با استانداردهای روزدنیا مشغول به فعالیت هستند. تحصیل در ترکیه به دلیل کیفیت بالای آموزش، شهریه‌های مقرون‌به‌صرفه و نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی به ایران، یکی از انتخابهای برتر دانشجویان ایرانی برای تحصیل است. هزینه تحصیل در این دانشگاه‌ها بسته به نوع دانشگاه، زبان تحصیلی و رشته متغیر است اما هزینه‌های تحصیل در ترکیه بسیار مقرون به صرفه تر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است و مدارک اعطایی این دانشگاه‌ها دارای اعتبار بالایی است. اپلای لند، با بیش از 10 سال سابقه در زمینه دریافت پذیرش تحصیلی و اعزام دانشجو به ترکیه در کنار شماست تا با کمترین هزینه در رشته و دانشگاه موردنظر خود تحصیل نمایید.

چرا تحصیل در ترکیه؟

ترکیه کشوری در نزدیکی ایران است که میزبان دانشگاه‌های برتر است. تحصیل در ترکیه مزایای فراوانی دارد که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:

هزینه‌های تحصیل و زندگی در این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار مقرون به صرفه تر است.

امکان تحصیل به زبان انگلیسی در ترکیه که سبب جذب دانشجویان بین المللی بسیاری به این کشور کرده است.

تنوع بالای رشته‌ها از پزشکی و مهندسی تا علوم انسانی و هنر، سبب شده تا دانشجویان برای تحصیل گزینه‌های متنوعی را در دسترس داشته باشند.

اعتبار بالای مدارک ترکیه در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سبب شده است تا دانشجویان این کشور را برای تحصیل انتخاب نمایند.

بورسیه‌ها و کمک هزینه‎‌های تحصیلی که هزینه تحصیل و زندگی دانشجو را در دوران تحصیل پوششمی‌دهد.

امکانات و تجهیزات پیشرفته، آزمایشگاه‌های تخصصی، کتابخانه‌های بزرگ همگی مهارتهای عملی دانشجویان را تقویت می‌کتتد.

هزینه تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه به تومان

هزینه تحصیل در ترکیه همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردیم با توجه به ن.ع دانشگاه، زبان و رشته تحصیلی متغیر است. دانشگاه‌های دولتی در ترکیه نسبتا هزینه کمتری به دلیل دریافت بودجه از دولت دارند . پذیرش در این دانشگاه‌ها ساده نیست و شما علاوه بر شرط معدل برای تحصیل در این دانشگاه ‌ها باید در آزمون ورودی یوس (YÖS) شرکت نمایید و نمره حداقلی موردنیاز دانشگاه را کسب نمایید. در جدول زیر به صورت به بررسی شهریه این دانشگاه‌ها خواهیم پرداخت.

ردیف مقطع تحصیلی زبان آموزشی شهریه سالانه(میلیون تومان) 1 کارشناسی ترکی 75 2 کارشناسی انگلیسی 45-1.500 3 کارشناسی ارشد ترکی 300-800 4 کارشناسی ارشد انگلیسی 600-900 5 دکتری ترکی/انگلیسی 500-1.200

هزینه تحصیل رشته های پزشکی در ترکیه

تحصیل پزشکی در ترکیه به دلیل کیفیت بالای آموزش، هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه، و عدم نیاز به کنکور در برخی دانشگاه‌ها، گزینه‌ای جذاب برای دانشجویان ایرانی است. دانشگاه‌های معتبر مانند حاجت‌تپه، استانبول، و آنکارا با امکانات پیشرفته مانند آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی، مدارک معتبر جهانی ارائه می‌دهند که در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. نزدیکی فرهنگی و هزینه‌های پایین زندگی (۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار ماهانه) نسبت به کشورهای غربی، این کشور را برای ایرانیان ایده‌آل می‌کند.

دوره تحصیلی: تحصیل پزشکی در ترکیه ۶ سال طول می‌کشد، شامل ۳ سال آموزش نظری (آناتومی، بیوشیمی، و غیره) و ۳ سال آموزش عملی و کارآموزی بالینی در تخصص‌های مختلف مانند جراحی و اطفال است. زبان آموزش در بسیاری از دانشگاه‌ها ترکی یا انگلیسی است، و دانشجویان بدون مدرک زبان می‌توانند در دوره‌های آمادگی دانشگاه شرکت کنند.

شرایط پذیرش: برای دانشگاه‌های خصوصی، داشتن دیپلم با معدل بالا کافی است، اما دانشگاه‌های دولتی آزمون‌هایی مانند YÖS یا SAT را الزامی می‌دانند. مدارک مورد نیاز شامل دیپلم، ریزنمرات، پاسپورت، و گاهی مدرک زبان (TOEFL یا TÖMER) است. محدودیت سنی خاصی وجود ندارد، اما برای بورسیه‌ها مانند Türkiye Bursları، حداکثر سن ۲۱ سال برای کارشناسی تعیین شده است.

بورسیه‌ها: بورسیه Türkiye Bursları هزینه‌های تحصیل، اقامت، بیمه، و کمک‌هزینه ماهانه را پوشش می‌دهد. دانشگاه‌های خصوصی نیز بورسیه‌های جزئی تا کامل (تا ۱۰۰٪ تخفیف شهریه) ارائه می‌دهند. این بورسیه‌ها بر اساس شایستگی تحصیلی و رزومه اعطا می‌شوند.

دانشگاه‌های خصوصی ترکیه ، شرایط پذیرش آسان تری دارند و شما تنها با شرط معدل در این دانشگاه‌ها پذیرش می‌شویدو نیازی به شرکت در آزمون ورودی ندارید اما شهریه این دانشگاه‌ها بالاتر از دانشگاه‌های دولتی است. اپلای لند، مفتخر به دریافت نمایندگی انحصاری بیش از 30 دانشگاه خصوصی در ترکیه است که شرایط تحصیل با کمترین هزینه را برای شما فراهم آورده است. در ادامه جدولی از شهریه حدودی این دانشگاه‌ها برای شما آورده ایم. برای اطلاع دقیق از شهریه‌ها با کارشناسان ما در اپلای لند در ارتباط باشید.

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهریه سالانه-میلیون تومان 1 کارشناسی غیر پزشکی 500-2.000 2 کارشناسی پزشکی/دندانپزشکی 380-1.000 3 کارشناسی ارشد غیرپزشکی 240-100 4 کارشناسی ارشد پزشکی/دندانپزشکی 2.700-1.700

حال برای آشنایی بیشتر شما شهریه دقیق تعدادی از دانشگاه‌های برتر ترکیه را آورده ایم.

ردیف نام دانشگاه رشته تحصیلی شهریه سالانه میلیون تومان 1 دانشگاه فنی خاورمیانه مهندسی 20-100 2 دانشگاه بغازیچی علوم انسانی 1.000-2.0000 3 دانشگاه یدی تپه پزشکی 2.750 4 دانشگاه آکدنیز دندانپزشکی 2.950

بورسیه‌ تحصیلی در ترکیه

کشور ترکیه برایحمایت از دانشجویان بین المللی ممتاز و دارای شایستگی تحصیلی بورسیه‌هایی را در نظر گرفته است که هزینه‌های تحصیل و زندگی را به صورت کلی یا جزیی پوشش می‌دهند. تعدادی از این بورسیه‌ها به شرح زیر است:

بورسیه ترکیه یا همان ترکیه بورسلاری که کاملترین بورسیه تحصیلی ترکیه است که شامل معافیت از شهریه، خوابگاه رایگان، بیمه درمانی و کمک‌هزینه ماهانه است.

بورسیه‌های دانشگاهی نیز برخی دانشگاه‌های خصوصی تا 100٪ تخفیف شهریه ارائه می‌دهند.

بورسیه برخی سازمانها که به دانشجویان ممتاز با رزومه قوی تعلق می‌گیرد.

شما برای دریافت بورسیه ترکیه باید دارای معدل بالا، مدرک زبان ترکی یا انگلیسی و یا گواهی قبولی در آزمون‌های ورودی مانند YÖS یا SAT باشید .

نکات کلیدی برای کاهش هزینه‌های تحصیلی ترکیه

برای کاهش هزینه تحصیل در ترکیه می‌توانید به زبان ترکی تحصیل نمایید و برنامه‌های ترکی زبان را در دانشگاه‌های دولتی ترکیه انتخاب نمایید و با قبولی در آزمون YÖS و با تحصیل در دانشگاه‌های دولتی هزینه‌ها را کاهش دهید.

علاوه بر این، دانشجویان می‌توانند با دریافت مجوز کار، تا 20 ساعت در هفته کار کنند و بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند و با انتخاب خوابگه بعنوان محل اقامت خود، هزینه‌های کمتری برای اقامت پرداخت نمایند.

تحصیل در ترکیه با هزینه‌های اقتصادی و کیفیت بالای آموزشی و اعتلبار بالای مدارک از بهترین گزینه‌ها برای دانشجویان ایرانی است که می‌توانید با انتخاب موسسات معتبر و برنامه ریزی و انتخاب درست آینده خود را با مدیریت هزینه‌ها بسازید . اپلای لند، یکی از موسسات معتبر مهاجرت تحصیلی به ترکیه با مجوز رسمی از وزارت علوم ایران و ترکیه از صفر تا صد مراحل پذیرش تحصیلی شما در کنارتان است و در مسیر رویاهایتان شما را همراهی می‌کند. برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پایان رپرتاژ آگهی