حضور درخشان کلینیک رستورانی در نمایشگاه بینالمللی صنعت رستوران | بهمن 1403
در روزهایی که نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان دومین رویداد بزرگ صنعت رستوران، فستفود، کترینگ و تجهیزات وابسته بود، غرفهای بیشتر از یک "غرفه" توجهها را به خود جلب کرد: کلینیک رستورانی.
وقتی دغدغههای واقعی صنعت غذا، رنگ راهحل به خود میگیرند
از ۲۳ تا ۲۶ بهمن 1403، وقتی بیش از ۷۰ برند معتبر در فضایی ۹۵۰۰ متری گرد هم آمدند، کلینیک رستورانی با حضوری متفاوت و تأثیرگذار، معنای تازهای به «مشاوره تخصصی، طراحی مفهومی و آموزش در صنعت غذا» بخشید. این برند پیشرو نه تنها خدمات خود را به نمایش گذاشت، بلکه بستری کمنظیر برای گفتوگو، هماندیشی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای چالشهای جدی این صنعت فراهم کرد.
جایی برای توقف، گفتگو و همدلی
غرفه کلینیک رستورانی محل رفتوآمد چهرههای شناختهشده و نامهای بزرگ صنعت غذا بود. از شف مسعود عابدینی تا شف جلال زواره، از شف معصومه عیوضی تا شف شهرام شجاعی، همه آمده بودند تا نه فقط بازدید کنند، بلکه وقت بگذارند، بشنوند، بگویند و همراه شوند. جالب آنکه بسیاری از آنها بیش از یکی دو ساعت در غرفه ماندند؛ چیزی که در نمایشگاهها بهندرت اتفاق میافتد!
در کنار این بزرگان، مدیران و کارشناسان شرکتها و هلدینگهای مطرحی مثل پتروشیمی خلیج فارس، فکور صنعت و دادهپردازی سداد نیز در غرفه حضور یافتند و در فضایی صمیمی به گفتوگو با تیمهای تخصصی کلینیک نشستند.
آقای فاضلی و شف زهرا رحیمی بهعنوان میزبانان این جلسات، با روی باز و دانش عمیق، دغدغههای روز صنعت غذا را به بحث گذاشتند:
از عارضهیابی کسبوکارهای غذایی گرفته تا مشکلات جدی منابع انسانی، از تأمین مواد اولیه و کاست کنترل تا چالش نگهداشت کسبوکار در شرایط اقتصادی فعلی ایران.
وقتی صنعت با تکنولوژی و آگاهی گره میخورد
یکی از نکات جالب این رویداد، حضور برندهای تجهیزات حرفهای مثل پرشیا استیل و روماک بود.
رضا تاجالدین از استیلوان، و آقای آقایی از روماک، دغدغههای خود در مورد استفاده غیراصولی از تجهیزات را مطرح کردند؛ برای مثال درباره سرخکن پیشرفتهای که با کمترین روغن، غذایی سالمتر و خوشطعمتر تولید میکند، اما بسیاری از کترینگها هنوز روش استفاده صحیح از آن را نمیدانند.
اینجا بود که حضور کلینیک بهعنوان پل ارتباطی دانش و تکنولوژی با بازار، معنا گرفت.
«راهانداز» بودن کافی نیست!
یکی از بحثهای داغ در راه اندازی رستوران، دغدغهای بود که بسیاری از شفها و فعالان باتجربه مطرح کردند: «مگر صرفاً با توانایی پخت غذا میتوان رستوران راه انداخت؟!»
این سؤال، کلینیک را به قهرمان این گفتگوها تبدیل کرد. وقتی دیدند در کلینیک هر بخش، تیم متخصص خود را دارد -از طراحی فضا و منو گرفته تا تدوین بیزینسپلن و آموزش پرسنل- بسیاری از شفها گفتند:
«ما همین رو کم داشتیم!»
آگاهی، مهمترین محصول غرفه کلینیک
نمایشگاه برای کلینیک رستورانی یک فرصت تجاری نبود؛ یک فرصت برای آگاهیبخشی بود. فرصتی برای عرضه اندام دانشی، نه صرفاً معرفی خدمات.
همه چیز در مسیر تحقق یک هدف بود:
اصلاح منوی سازمانی، بهبود لایفاستایل غذایی پرسنل سازمانها و کمک به ماندگاری رستورانها در بازار پرتلاطم امروز.
از ایده تا اجرا، با کلینیک رستورانی
اگر در فکر راهاندازی رستوران یا فستفود هستید، یا کسبوکارتان در مسیر رشد، دچار چالش شده، کلینیک رستورانی همان جاییست که باید از آن شروع کنید.
مشاوره تخصصی، طراحی مفهومی، آموزش، استانداردسازی عملیات و همراهی واقعی از روز اول تا روز ماندگاری.
تماس با کلینیک رستورانی:
۰۹۱۲۰۳۸۸۸۳۲
۰۲۱۲۱۰۰۱۸۶۳
www.restaurant-clinic.com