ارتودنسی دندان روشی پر هزینه اما با ارزش!

داشتن دندان های صاف و مرتب تنها یک ویژگی ظاهری ساده نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند برای افزایش اعتماد به نفس، موفقیت اجتماعی و حتی ارتقای سلامت روان است. یکی از روش های صاف و منظم کردن دندان ها، ارتودنسی دندان است.

اما یک سوال مهم همیشه درباره ارتودنسی دندان مطرح است: هزینه ارتودنسی چقدر است؟ آیا نیاز است برای ارتودنسی دندان این همه هزینه کرد؟!

عوارض عدم انجام ارتودنسی دندان چیست؟

ارتودنسی صرفاً برای زیبایی نیست. دندان‌ های نامرتب می‌ توانند باعث بروز مشکلات زیر شوند:

پوسیدگی زودرس دندان ‌ها

روی هم رفتگی و نامرتبی دندان ها، باعث می شود که ذرات غذا و باکتری ها بیشتر در لابه لای دندان ها تجمع پیدا کنند. از طرفی مسواک زدن و نخ دندان کشیدن این دندان ها نیز بسیار سخت تر از دندان های مرتب است که نتیجه آن پوسیدگی زودرس دندان هاست.

تحلیل لثه

از آنجا که مسواک زدن با دندان های نامرتب چالش برانگیز است پلاک ها و جرم های دندانی بیشتری در فضای بین دندانی تجمع پیدا می کنند که این موضوع به مرور منجر به تحلیل لثه می شود.

از طرفی وقتی دندان ‌ها در جای درست خود قرار نگرفته باشند، فشار جویدن به‌ صورت یکنواخت پخش نمی‌شود. در نتیجه، به برخی از نواحی لثه ها و استخوان های زیر آنها فشار بیشتری وارد می شود که این فشار در طولانی ‌مدت باعث تخریب تدریجی بافت لثه و تحلیل آن می‌ شود.

درد فک و مفصل گیجگاهی

وقتی دندان ‌ها صاف و منظم نیستند، فک بالا و پایین هنگام بسته بودن دهان، درست روی هم قرار نمی ‌گیرند. این ناهماهنگی باعث می شود که عضلات فک و مفصل گیجگاهی بیش از حد معمول تلاش کنند تا دندان های فک بالا و پایین روی هم قرار بگیرند. در این شرایط ممکن است فرد علائم زیر را تجربه کند:

خستگی عضلات فک

درد در ناحیه گیجگاهی، گونه و یا حتی گوش

کلیک فک

البته در موارد شدیدتر، ناترازی دندان های فک بالا و پایین باعث ایجاد اختلال مفصل گیجگاهی می شود که همراه با علائم زیر خواهد بود:

درد در ناحیه گوش و فک؛

سردردهای تنشی؛

قفل شدن فک هنگام خمیازه؛

صدا دادن مفصل فک؛

درد شانه و گردن؛

اختلال در تکلم و جویدن غذا

یکی از شرایط جویدن و تکلم صحیح داشتن هماهنگی دقیق بین دندان ها، فک، زبان و لب هاست. زمانی که دندان ها نامرتب باشند، این هماهنگی به هم می ریزد و باعث بروز اختلال در تکلم و جویدن غذا می شود.

معمولا افرادی که دندان های نامرتبی دارند در تلفظ برخی صداها، مثل "س، ز، ش، چ، ت و د" و ادای صحیح آنها مشکل دارند.

یکی دیگر از رایج ‌ترین مشکلات گفتاری در افرادی با دندان ‌های نامنظم، لیسپ هست؛ یعنی تلفظ صدای "س" به‌صورت کش‌ دار و ناصحیح (مثلاً شبیه "ث").

جویدن مؤثر غذا نیز نیازمند تماس درست دندان ‌های فک بالا و پایین است. زمانی که به دلیل ناترازی دندان ها و فک بالا و پایین این تماس به درستی برقرار نشود، جویدن به صورت صحیح و کامل انجام نمی شود، که نتیجه آن:

خرد نشدن خوب غذا؛

وارد شدن فشار بیش از حد به دستگاه گوارش؛

عملیات بلعیدن غذا به سختی انجام می شود.

با این تفاسیر ارتودنسی نوعی درمان دندان ‌پزشکی ضروری است، نه فقط یک اقدام زیبایی!

هزینه ارتودنسی در سال 1404 چقدر است؟

هزینه ارتودنسی به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی ‌توان یک رقم ثابت برای همه افراد تعیین کرد. با این حال، عواملی که بیشترین تأثیر را بر هزینه ارتودنسی دارند عبارتند از:

1. نوع ارتودنسی

ارتودنسی ثابت فلزی: این روش یکی از قدیمی ترین، رایج ترین و ارزان ترین روش های ارتودنسی

این روش یکی از قدیمی ترین، رایج ترین و ارزان ترین روش های ارتودنسی ارتودنسی سرامیکی: از نظر ظاهری بسیار زیباتر از نوع فلزی است که همین موضوع باعث گران تر بودن هزینه ارتودنسی سرامیکی به نسبت ارتودنسی فلزی است.

از نظر ظاهری بسیار زیباتر از نوع فلزی است که همین موضوع باعث گران تر بودن هزینه ارتودنسی سرامیکی به نسبت ارتودنسی فلزی است. ارتودنسی لینگوال: به این روش ارتودنسی پشت دندانی هم گفته می شود و به دلیل اینکه از دید همگان پنهان است و نصب آن نیز بسیار دشوار است، به عنوان گران ترین روش ارتودنسی دندان شناخته می شود.

به این روش ارتودنسی پشت دندانی هم گفته می شود و به دلیل اینکه از دید همگان پنهان است و نصب آن نیز بسیار دشوار است، به عنوان گران ترین روش ارتودنسی دندان شناخته می شود. اینویزیلاین (نوعی ارتودنسی متحرک): به این روش ارتودنسی شفاف یا ارتودنسی نامرئی هم گفته می شود که برای درمان ناهنجاری های جزئی تا متوسط دندانی مناسب است.

شدت نامرتبی دندان ‌ها

اگر دندان‌ ها خیلی کج باشند یا فک نیاز به جراحی داشته باشد، مدت درمان بیشتر شده و هزینه ارتودنسی نیز افزایش می ‌یابد.

تخصص و تجربه متخصص ارتودنسی

یک متخصص ارتودنسی باتجربه با دانش به‌ روز، مهارت بیشتر و دستگاه‌ های باکیفیت ‌تر کار می ‌کند. طبیعتاً تعرفه خدمات او نسبت به دندانپزشکان‌ عمومی یا مراکز بی‌ تجربه بالاتر است؛ اما نتایج بسیار دقیق‌ تر و پایدارتر خواهد بود.

موقعیت مکانی مطب ارتودنسی

هزینه ارتودنسی در شهرهای مختلف و حتی مناطق مختلف یک شهر ممکن است متفاوت باشد. معمولاً در کلان‌ شهرهایی مثل تهران، هزینه ‌ها کمی بالاتر است.

خدمات جانبی

رادیولوژی دهان و دندان، کشیدن دندان، قالب ‌گیری، تعویض براکت شکسته و مراجعات ماهانه، از خدمات جانبی هستند که ممکن است روی هزینه نهایی تأثیر بگذارند.

جدول میانگین هزینه ارتودنسی در سال ۱۴۰۴

به نسبت فاکتورهای گفته شده میانگین هزینه ارتودنسی در سال 1404 به شرح زیر است:

ارتودنسی ثابت فلزی ارتودنسی نامرئی ارتودنسی متحرک ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان ۵ تا ۱۵ میلیون تومان

چرا نباید فریب تبلیغات ارزان ارتودنسی را بخورید؟

برخی از مراکز درمانی با تبلیغات ارزان ‌قیمت، بیماران را جذب می‌ کنند اما از مواد بی ‌کیفیت، براکت ‌های ضعیف یا تکنیک ‌های اشتباه استفاده می ‌کنند. که نتیجه آن:

طولانی شدن درمان؛

آسیب به ریشه دندان؛

برگشت فرم دندان ‌ها پس از برداشتن براکت ها؛

درد، التهاب لثه و حتی پوسیدگی دندان ها؛

کلام آخر

اگر به فکر داشتن لبخندی زیبا و دندان‌ هایی صاف هستید، ارتودنسی بهترین گزینه است. شاید در نگاه اول هزینه ارتودنسی زیاد باشد اما عدم انجام این درمان، هزینه های بیشتری برای شما به دنبال خواهد داشت و حتی سلامتی شما را به خطر می اندازد.

در نظر داشته باشید که شما با انتخاب درست، پرداخت اقساطی و مراجعه به متخصص ارتودنسی باتجربه، می توانید هزینه های درمانتان را مدیریت کنید.

