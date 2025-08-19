در سال‌های اخیر، با رشد روزافزون صنایع خلاق و استارتاپ‌های سخت‌افزاری، نیاز به خدمات ساخت قطعه به‌صورت سریع، شفاف و آنلاین بیش از گذشته احساس می‌شود. در پاسخ به این نیاز، پلتفرم اسمارت فب به‌عنوان اولین پلتفرم ایرانی برای ساخت آنلاین قطعه با قیمت‌دهی راه‌اندازی شده است؛ مدلی مشابه آنچه پلتفرم‌های پیشرو بین‌المللی مانند Fictiv، Xometry، Hubs و Sculpteo ارائه می‌دهند.

ساخت قطعه تنها با چند کلیک، مشابه تجربه جهانی

در اسمارت فب, کاربران می‌توانند مدل های دو‌بعدی و سه‌بعدی خود (با فرمت هایی مانند مانند DXF، STL یا STEP) را بارگذاری کرده، متریال، رنگ، ضخامت و تنظیمات ساخت را انتخاب کنند و در لحظه قیمت نهایی را مشاهده نمایند. این تجربه شفاف و سریع، مشابه پلتفرم‌هایی است که امروزه در بازار جهانی نقش کلیدی دارند.

به‌عنوان نمونه:

· پلتفرم Hubs در سال ۲۰۲۱ توسط شرکت آمریکایی Protolabs به مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار خریداری شد.

· شرکت ژاپنی Misumi اخیراً Fictiv را به‌عنوان یکی از بازیگران پیشرو تولید دیجیتال به تصاحب خود درآورد.

· و BASF، غول شیمیایی اروپا، با خرید Sculpteo وارد بازار تولید دیجیتال افزایشی شد.

این اتفاقات نشان می‌دهند که زنجیره ارزش ساخت و تولید دیجیتال، یکی از ترندهای جدی سرمایه‌گذاری جهانی است؛ روندی که به مرور در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اسمارت فب؛ زیرساختی بومی برای تولید بر اساس تقاضا

اسمارت فب توسط متخصصین حوزه مهندسی مکانیک، هوافضا، نرم‌افزار و هندسه محاسباتی جهت قیمت‌دهی و ثبت سفارش پرینت سه بعدی راه‌اندازی شد، اما امروز به یک استارتاپ با زنجیره تأمین وسیع در حوزه On-Demand Manufacturing تبدیل شده است.

هم‌اکنون خدمات پلتفرم شامل پرینت سه بعدی، برش لیزر غیرفلزات و ورقکاری فلزات (برش لیزر فلزات و همکاری) است و فرآیند سفارش تا تولید به‌طور کامل از طریق وب‌سایت انجام می‌شود.

یکی از مزیت‌های اصلی اسمارت فب، قیمت‌دهی آنی برای سفارشات است؛ مزیتی که نه‌تنها زمان برآورد پروژه را کاهش می‌دهد، بلکه باعث شفافیت در انتخاب فرآیند و متریال مناسب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در آینده زنجیره تأمین تولید دیجیتال ایران

به گفته‌ی یکی از مدیران اسمارت فب، تیم در حال بررسی پیشنهاد برخی سرمایه‌گذاران است که علاقه‌مندند به‌صورت جدی وارد حوزه زنجیره ساخت و تولید کشور شوند.

وی معتقد است ایران با داشتن نیروی متخصص و بازار در حال رشد، ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای تولید دیجیتال دارد اما این موضوع تا حد زیادی بستگی به جدیت سرمایه‌گذاران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهایی است که بر تولید ملی و صادرات تأکید دارند.

برای شروع کافی است فایل‌تان را آپلود کنید!

اگر شما هم در حال طراحی یا ساخت یک محصول سخت‌افزاری هستید، یا فقط می‌خواهید یک قطعه خاص را پرینت یا برش دهید، کافی است به وبسایت اسمارت فب smartfab.io مراجعه کنید و فرآیند سفارش خود را آغاز کنید.

پلتفرم اسمارت فب آمده است تا ساخت قطعه را به کاری آسان، سریع و شفاف برای همه تبدیل کند.

پایان رپرتاژ آگهی