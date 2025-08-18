لزوم زیر ساخت هوش مصنوعی در دیتاسنترها و سازمان ها
انقلاب هوش مصنوعی در حال شکلدهی آینده کسبوکارها است اما آیا سازمان شما برای این تغییر بزرگ آماده است؟ با رشد روزافزون نیاز به پردازش حجم عظیمی از دادهها با سرعت بالا، زیرساختهای شبکهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای هوش مصنوعی نیستند. اکنون زمان آن رسیده است که زیرساختهای خود را ارتقا داده و آنها را برای عصر هوش مصنوعی آماده کنید.
در این مسیر، همراهی شرکتهای معتبر بسیار حیاتی است
شرکتهای بزرگ در حال ارتقای زیرساختها هستند
بزرگترین شرکتهای فناوری دنیا مثل انویدیا و سیسکو، به همراه شرکتهای ارائه دهندهی خدمات مرکز داده و اینترنت، در حال سرمایهگذاری کلانی برای ارتقای زیرساختهای شبکه هستند. این سرمایهگذاریها به دلیل افزایش شدید تقاضا برای هوش مصنوعی و نیاز به انتقال حجم عظیمی از دادهها انجام میشود.
شرکتهای بزرگی مثل سیسکو که در زمینه تجهیزات شبکه فعالیت میکنند، با وجود کاهش درآمد در برخی از بخشها، همچنان شاهد افزایش تقاضا برای محصولات مرتبط با زیرساختهای شبکه هستند.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که بازار تجهیزات شبکه مراکز داده در سالهای آینده رشد چشمگیری خواهد داشت و به خصوص تقاضا برای سوئیچهایی که در مراکز داده استفاده میشوند و توانایی پردازش حجم بالای داده را دارند، به شدت افزایش خواهد یافت.
شرکتهای سرمایهگذاری نیز به این موضوع پی بردهاند و در حال سرمایهگذاری در این حوزه هستند. به عنوان مثال، یک شرکت بزرگ سرمایهگذاری آمریکایی اعلام کرده است که برای تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو در زمینه هوش مصنوعی، در حال ارتقای زیرساختهای شبکه خود است.
به طور کلی، میتوان گفت که افزایش استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به زیرساختهای شبکهای قدرتمندتر و پیشرفتهتر را بیش از پیش ضروری کرده است و شرکتهای بزرگ فناوری و سرمایهگذاری در حال رقابت برای توسعه این زیرساختها هستند.
حجم دادهها بسیار فراتر از توان شبکههای فعلی است
آموزش و به کارگیری مدلهای هوش مصنوعی مولد، نیازمند انتقال حجم عظیمی از داده با سرعتی بسیار بالا است. این امر مستلزم پهنای باندی بسیار گسترده و تاخیر بسیار کم است که فراتر از نیازهای معمول شبکههای ارتباطی است. کریس داونی، مدیرعامل شرکت Flexential، یکی از ارائه دهندگان اصلی مراکز داده، معتقد است که حجم دادههای مورد نیاز برای هوش مصنوعی به قدری زیاد است که شبکههای موجود قادر به تحمل آن نیستند.
برای پشتیبانی از تعداد بالای واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) که قلب تپندهی سیستمهای هوش مصنوعی هستند، ارتقاء یا حتی ساخت شبکههای اختصاصی ضروری است. GPUها به عنوان سختافزارهای پر مصرف، نیازمند زیرساختهای شبکهای قدرتمند هستند.
هزینههای این ارتقاء بسیار بالاست زیرا تجهیزات مورد نیاز برای شبکههای هوش مصنوعی به مراتب گرانتر از تجهیزات شبکههای سنتی هستند. به عنوان مثال، سوئیچهای شبکه طراحی شده برای هوش مصنوعی، قیمتی چندین برابر بیشتر از سوئیچهای معمولی دارند. علاوه بر سوئیچها، تجهیزات دیگری مانند روترها، نرمافزارهای تخصصی، ابزارهای امنیتی و سیستمهای خودکار نیز برای ایجاد یک شبکه هوش مصنوعی مورد نیاز هستند.
انویدیا، یکی از غولهای صنعت تراشه، پلتفرم شبکهای InfiniBand را برای انتقال حجم زیادی از دادهها بین GPUها ارائه کرده است. با این حال، اترنت به عنوان یک فناوری شبکهای قدیمیتر، همچنان به طور گستردهتری در مراکز داده استفاده میشود و از پشتیبانی فروشندگان بیشتری برخوردار است.
ایلان ماسک در حال گسترش زیرساخت پلتفرم X است
شرکت xAI، متعلق به ایلان ماسک، اخیراً از ساخت یک ابررایانه عظیم در ممفیس، تنسی خبر داد. این ابررایانه که با استفاده از 100,000 پردازنده گرافیکی قدرتمند انویدیا ساخته شده است، برای آموزش و توسعه مدلهای هوش مصنوعی پیشرفته مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه این است که این ابررایانه و مرکز دادهای که آن را در خود جای داده، در مدت زمان بسیار کوتاهی یعنی تنها 122 روز ساخته شدهاند.
انویدیا اعلام کرده است که برای شبکهسازی این ابررایانه، از پلتفرم Spectrum-X خود استفاده کرده است. این پلتفرم بر پایه فناوری اترنت بنا شده است و در مقایسه با فناوری InfiniBand، انتخابی مناسبتر برای این پروژه بوده است.
برخی شرکتها در برابر تغییر مقاوت میکنند
اگرچه تغییرات بزرگی رخ داده اما همه شرکتها به سرعت به سمت ارتقاء شبکههای خود برای پشتیبانی از هوش مصنوعی حرکت نمیکنند. بسیاری از شرکتها هنوز در مراحل اولیه آزمایش و استفاده از هوش مصنوعی هستند و ترجیح میدهند از خدمات ابری برای این منظور استفاده کنند. کوین ولنوبر، از مدیران ارشد سیسکو، میگوید این دسته از شرکتها نیز به تدریج به سمت استفاده از زیرساختهای داخلی حرکت خواهند کرد.
همچنین، بسیاری از شرکتها ترجیح میدهند مدلهای هوش مصنوعی خود را در فضای ابری آموزش دهند. این امر مسئولیت ارتقاء زیرساختهای شبکهای را بر عهده ارائه دهندگان خدمات ابری مانند مایکروسافت و آمازون میگذارد. این شرکتها سرمایهگذاریهای کلانی برای ساخت مراکز داده مجهز به پردازندههای گرافیکی و شبکههای قدرتمند انجام دادهاند تا بتوانند نیازهای روزافزون هوش مصنوعی را برآورده کنند.
از وابستگی به ابر تا خودکفایی در هوش مصنوعی، تحولی بزرگ در راه است
مدیرعامل شرکت Wayfair، یک فروشگاه آنلاین مبلمان، میگوید شرکتش در حال حاضر بیشتر به خدمات ابری گوگل وابسته است و نیازی به ایجاد زیرساختهای خاص برای هوش مصنوعی نمیبیند. با این حال، مدیر فناوری این شرکت معتقد است که در آینده ممکن است این نیاز احساس شود.
در عین حال شرکتهای بزرگ فناوری مانند مایکروسافت و متا در حال سرمایهگذاریهای کلان برای ساخت مراکز داده اختصاصی هوش مصنوعی هستند. شرکت لومن نیز به عنوان یکی از ارائه دهندگان اصلی خدمات شبکهای، با این شرکتها همکاری میکند. به گفته مدیرعامل لومن، در آینده نزدیک، بسیاری از شرکتها به جای استفاده از خدمات ابری، به سمت ساخت مراکز داده خصوصی برای توسعه هوش مصنوعی حرکت خواهند کرد.
این روند قبلاً توسط برخی شرکتها مانند اینفوسیس آغاز شده است. اینفوسیس از خوشههای پردازندههای گرافیکی برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی خود استفاده میکند. کارشناسان معتقدند که شرکتهایی که قصد دارند از هوش مصنوعی در کسبوکار خود بهرهبرداری کنند، باید به زیرساختهای شبکهای خود توجه ویژهای داشته باشند، زیرا این زیرساختها نقش کلیدی در موفقیت پروژههای هوش مصنوعی ایفا میکنند.