شرکتهای باربری با این 6 اپلیکیشن نرخ حمل بار موفق را افزایش میدهند!
در ادامه 6 برنامه کاربردی یا اپلیکیشن اعلام بار که روی موبایل نصب میشوند را معرفی میکنیم که در انجام فرایندهای اعلام بار، پیدا کردن ماشین، راننده و توافقهای اولیه کمک میکنند.
در حال حاضر شرکتهای باربری بین شهری نسبت به گذشته بیشتر از ابزارهای فناوری اطلاعات، برنامهها و اپلیکیشنهای متنوع استفاده میکنند. در گذشته اغلب این فرایندها به صورت دستی و کاغذی انجام میشد اما الان با وجود امکانات جدید، سرعت و کیفیت کار این شرکتها بیشتر شده است و همچنین میتوانند رانندگان و صاحبان کالای بیشتری را جذب کنند. در ادامه 6 برنامه کاربردی یا اپلیکیشن اعلام بار که روی موبایل نصب میشوند را معرفی میکنیم که در انجام فرایندهای اعلام بار، پیدا کردن ماشین، راننده و توافقهای اولیه کمک میکنند.
دراپ
برنامه دراپ که از طریق بازار قابل دانلود است امکان اعلام بار و بارگیری در محدوده استان یزد را فراهم میکند. هدف توسعهدهندگان این اپلیکیشن، ایجاد یک راهکار یکپارچه در حوزه لجستیک و به ویژه حمل و نقل جادهای کالا بوده است. همچنین چشمانداز شرکت سازنده این برنامه، کاهش هزینه و صرفهجویی در زمان اعلام بار و پیدا کردن بار عنوان شده است. صاحبان کالا، رانندگان و شرکتهای باربری از ذینفعان اصلی این برنامه هستند. ویژگیهای اصلی این برنامه در فهرست زیر آمده است.
- اعلام بار آنلاین
- ارائه بارنامه و پوشش بیمه حمل بار
- رصد لحظهای محموله
- نوبتگیری برای رانندگان
ترابرنت
شرکت ترابرنت که از سال ۱۳۹۶ با دریافت مجوز بازارگاه حملونقل آغاز بهکار کرده، اکنون بیش از ۵۰ درصد سهم اعلام بار جادهای کشور را پوشش میدهد. ماموریت این شرکت، افزایش بهینگی حمل بار و کمک به بهبود بهرهوری ناوگان از طریق فناوریهای هوشمند است؛ بر اساس گزارش عملکرد 1403 ترابرنت، این امر بهویژه با کاهش قابلتوجه سفرهای بدون بار و صرفهجویی در مصرف سوخت محقق شده است. ترابرنت با استفاده از هوش مصنوعی و رویکردهای فینتکی، بستری برابر، شفاف و کارآمد برای رانندگان و باربریها فراهم کرده که به سمت حملونقل دیجیتال و بهینه حرکت کنند. سایر ویژگیهای سامانه اعلام بار لحظهای ترابرنت برای نیسان، وانت و سایر ماشینهای باربری در پایین آمده است.
- استعلام کرایه حمل
- پوشش بیمه برای وانت و نیسان
- حق انتخاب راننده و بارگیر
- مدیریت سابقه اعلام بارهای قبلی
نت بار
نت بار سامانه هوشمند حمل بار با پوشش گسترده در کشور است و با هدف ایجاد ارتباط بین صاحبان بار و رانندگان طراحی شده است. در این اپلیکیشن موبایل با ورود جزییات محموله مثل مبدأ، مقصد و زمان بارگیری امکان اعلام بار فراهم میشود. از اهداف مدیران این سامانه، توسعه پایدار صنایع، هوشمندسازی صنعت حمل بار و مدیریت صحیح ناوگان حمل بار هستند. ویژگیهای کلیدی این پلتفرمِ اعلام بار در فهرست پایین آمده است.
- قیمتگذاری حمل بار
- ناوگان باربری متنوع
- اعلام بار آنلاین
- خدمات پشتیبانی
فوتاب
این برنامه هم یک سامانه جامع حمل و نقل آنلاین است. شرکت فوتاب میخواهد پل ارتباطی بین رانندگان، شرکتهای باربری و صاحبان کالا باشد و به همین دلیل با طراحی اپلیکیشن اعلام بار امکان الکترونیکیسازی صنعت حمل و نقل را فراهم کرده است. مدیران این برنامه بر این باورند که با استفاده از فناوری روز و اتکا به پرسنل حرفهای میتوانند مشتریمداری، اخلاقمداری و شایستهسالاری را به ارمغان بیاورند. سایر ویژگیهای این اپلیکیشن در ادامه آمده است.
- باربری بین شهری
- اعلام بار اینترنتی
- استعلام کرایه
- احراز هویت رانندگان
آسانبار
این مجموعه یک بازارگاه اینترنتی اعلام بار در کشور است که تلاش میکند سطح جدیدی از خدمات را به بازیگران صنعت حمل و نقل ارائه دهد. یکی از تفاوتهای این سامانه اعلام بار نسبت به گروه ها و کانال های اعلام بار، پوشش همه شهرهای بیشتر در کشور است. صاحبان بار میتوانند در زمان کوتاهی اعلام بار کنند و رانندگان بارهای اعلام شده را مشاهده میکنند. توسعهدهندگان این برنامه تلاش کردهاند محدودیتهای سنتی در ارائه خدمات باربری را حذف کنند. برخی از ویژگیهای مهم این سامانه برای رزرو ماشین باربری در فهرست پایین آمده است.
- دسترسی به رانندگان
- رهگیری بار
- پرداخت شارژ ماهانه توسط رانندگان
- احراز هویت رانندگان
جاده
برنامهای برای اعلام بار با قابلیت نصب روی گوشی موبایل است که برای صاحبان بار، شرکتهای باربری و رانندگان طراحی شده است. در این برنامه روی سهولت، سرعت و کیفیت خدمات اعلام بار آنلاین تمرکز شده تا شرکتهای باربری بتوانند بدون واسطه ماشین پیدا کنند. سرمایهگذاران این پلتفرم اکنون روی توسعه و بهبود محصولشان متمرکز شدهاند و تلاش میکنند پوشش سراسری حمل بار این برنامه را تقویت کنند. برخی دیگر از ویژگیهای این اپلیکیشن اعلام بار در فهرست پایین درج شده است.
- اعلام بار پیامکی
- صدور بارنامه
- اعلام بار تکراری
- ردیابی موقعیت راننده
تا اینجا 6 برنامه کاربردی اعلام بار را برای شرکتهای باربری معرفی کردیم. مقایسه ویژگیها و قابلیتهای این سامانهها نشان میدهد که بعضی از آنها دارای ویژگیهای جالب توجه هستند در حالی که بعضی دیگر برخی از قابلیتهای ضروری را ندارند. اما هدف نهایی همه این اپلیکیشنها افزایش سرعت، سهولت، کیفیت و امنیت در اعلام بار سراسری برای ماشینهای باربری سنگین از خاور گرفته تا تریلی و ماشینهای سبک از وانت گرفته تا کامیونت است.
اپلیکیشن جاده امکان صدور بارنامه را فراهم کرده است و در کنار آن موقعیت راننده را نیز ردیابی میکند و به شرکت باربری نشان میدهد. برنامه دراپ فعلا در استان یزد فعال است و دارای پوشش کشوری برای رزرو ماشین نیست. اما این برنامه برای باربری از یزد به استانهای دیگر بارنامه صادر میکند.
آسانبار قابلیت رهگیری محمولهها را فراهم میکند که برای شرکتهای باربری ارزشمند است. اما رانندهها به صورت ماهانه برای استفاده از خدمات اپلیکیشن، هزینه اشتراک پرداخت میکنند. نت بار هم سامانه دیگری است که بارنامه صادر نمیکند و البته امکان احراز هویت برای رانندهها نیز وجود ندارد.
فوتاب یکی دیگر از اپلیکیشنهایی است که امکان اعلام بار آنلاین را فراهم میکند و دارای ویژگیهایی مثل احزار هویت رانندگان و استعلام کرایه است. در برنامه ترابرنت نیز اگرچه امکان رهگیری بار فعلا وجود ندارد اما قابلیت استعلام کرایه حمل بار در اپلیکیشن و سایت این سامانه مهیا شده است.